ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى يرانمەن كەلىسسوز بويىنشا كۇتپەگەن مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات - Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس يرانمەن اراداعى كەلىسسوزدەردە ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىك بولعانىن ايتىپ، ولاردىڭ اياقتالماعانى تۋرالى حابارلامالاردى جوققا شىعاردى.
ۆەنستىڭ مالىمدەمەسى ونىڭ دەمالىس كۇنگى پاكىستانعا ساپارىنان كەيىن جاسالدى. وندا ول يران شەنەۋنىكتەرىمەن بەتپە-بەت كەزدەسكەن. ب ا ق حابارلامالارىنا سايكەس بۇل كەلىسسوزدەر ەشقانداي سەرپىلىسكە اكەلمەدى.
- ءبارى سولارعا بايلانىستى. ەگەر ءارى قاراي نە بولاتىنىن سۇراساڭىز، مەنىڭ ويىمشا، وقيعالاردىڭ بارىسىن يراندىقتاردىڭ وزدەرى انىقتايدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەزيدەنت دەمالىس كۇندەرى وتكەن كەلىسسوزدەر ا ق ش- تىڭ باسىمدىقتارىن، سونىڭ ىشىندە ماڭىزدى حالىقارالىق مۇناي قۇبىرى ورمۋز بۇعازىن قايتا اشۋدى ناقتىلاۋعا كومەكتەسكەن «پايدالى اڭگىمەلەر» بولعانىن مالىمدەدى.
- مەن ءبارى دۇرىس بولمادى دەپ ايتپاس ەدىم. سونداي-اق، ءبارى جاقسى ءوتتى دەپ ويلايمىن. ءبىز ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزدىك. ولار ءبىزدىڭ باعىتىمىزعا قاراي جىلجىدى، سوندىقتان مەن جاقسى بەلگىلەر بولدى دەپ ويلايمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ۆەنس پاكىستانداعى كەزدەسۋ بەيبىت كەلىسسوزدەردىڭ اياقتالۋىنا سەبەپ بولعانىن ءتۇسىندىردى، سەبەبى قاتىسۋشى يراندىقتار ءوز بەتىنشە كەلىسىمگە كەلۋگە دايىن ەمەس ەدى.
- ولار تەگەرانعا قايتىپ ورالۋى كەرەك ەدى، جوعارعى كوشباسشىدان نەمەسە باسقا بىرەۋدەن، ءبىز قويعان شارتتاردى ماقۇلداۋ الۋى كەرەك ەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ا ق ش باس تارتقىسى كەلمەيتىن ماقساتتاردىڭ قاتارىندا دجەي دي ۆەنس يراننىڭ بايىتىلعان ۋرانىن باقىلاۋ، سونداي-اق يراننىڭ بولاشاقتا يادرولىق قارۋ شىعارا المايتىنىنا كەپىلدىك بەرەتىن تەتىك جاساۋدى اتادى.
ۆەنس جاعدايدىڭ قالاي ءوربيتىنى يرانعا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار، ۆەنس كەلەسى قادام يرانعا بايلانىستى بولسا دا، اقش ءالى دە ارتىقشىلىقتى ساقتاپ قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بىزدە اسكەري ارتىقشىلىق بار. ەندى ءبىز ورمۋز بۇعازىنان كەلەتىن مۇنايعا سالىنعان بلوكادا ارقىلى ولارعا قوسىمشا ەكونوميكالىق قىسىم كورسەتىپ جاتىرمىز. بىزدە ىقپال ەتۋ تەتىگى بار جانە يراندىقتار ونىمەن نە ىستەيتىنىن كورەمىز، - دەدى ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن يران مەن ا ق ش پاكىستانداعى كەلىسسوزدەردە قاقتىعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە الماعاندىعى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.