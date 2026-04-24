ا ق ش يرانعا يادرولىق قارۋ قولدانبايدى - ترامپ
استانا. قازاقپارات - «ا ق ش يرانعا يادرولىق قارۋ قولدانبايدى.» اق ۇيدە جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋىندە پرەزيدەنت دوناالد ترامپ وسىلاي دەپ جاۋاپ بەرگەن.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى «مەن يرانعا قارسى يادرولىق قارۋ قولدانبايمىن. بىزگە ول قاجەت ەمەس. ماعان ول نە ءۇشىن كەرەك؟ نەگە وسىنداي اقىماق سۇراقتار قويىلادى؟ ءبىز ولاردى جاي قارۋدىڭ كۇشىمەن-اق جويىپ جىبەرە الامىز. يادرولىق قارۋدى بىرەۋدىڭ پايدالانۋىنا ەشقاشان جول بەرمەۋ كەرەك».
يزرايل يرانعا شابۋىل جاساۋعا دايىن تۇر
يزرايل يرانعا قايتا شابۋىلداۋعا ءازىر. ول ءۇشىن ا ق ش- تىڭ بۇيرىعىن كۇتىپ وتىر. ەلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس وسىلاي دەپ مالىمدەدى. قاراۋىلعا ىلىگەتىن نىساندار دا بەلگىلى.
ايتۋىنشا، يزرايل نەگىزگى ەنەرگەتيكالىق جانە ەكونوميكالىق ينفراقۇرىلىمدى اتقىلايدى.
يسراەل كاتس، يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى:
- شابۋىل قايتا باستالعاندا مۇلدە جاڭا سيپاتقا يە بولادى. ەڭ وسال جەرلەرگە جويقىن سوققىلار جاسالادى. يران رەجيمىن قىرعىنعا ۇشىراتىپ، ءتۇپ تامىرىمەن جويامىز.
