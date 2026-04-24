ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:07, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ا ق ش يرانعا يادرولىق قارۋ قولدانبايدى - ترامپ

    استانا. قازاقپارات -  «ا ق ش يرانعا يادرولىق قارۋ قولدانبايدى.» اق ۇيدە جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋىندە پرەزيدەنت دوناالد ترامپ وسىلاي دەپ جاۋاپ بەرگەن.

    Трамп объяснил публикацию изображения в образе, похожем на Иисуса
    Фото: Anadolu

     دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى «مەن يرانعا قارسى يادرولىق قارۋ قولدانبايمىن. بىزگە ول قاجەت ەمەس. ماعان ول نە ءۇشىن كەرەك؟ نەگە وسىنداي اقىماق سۇراقتار قويىلادى؟ ءبىز ولاردى جاي قارۋدىڭ كۇشىمەن-اق جويىپ جىبەرە الامىز. يادرولىق قارۋدى بىرەۋدىڭ پايدالانۋىنا ەشقاشان جول بەرمەۋ كەرەك».

    يزرايل يرانعا شابۋىل جاساۋعا دايىن تۇر

     يزرايل يرانعا قايتا شابۋىلداۋعا ءازىر. ول ءۇشىن ا ق ش- تىڭ بۇيرىعىن كۇتىپ وتىر. ەلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس وسىلاي دەپ مالىمدەدى. قاراۋىلعا ىلىگەتىن نىساندار دا بەلگىلى.

    ايتۋىنشا، يزرايل نەگىزگى ەنەرگەتيكالىق جانە ەكونوميكالىق ينفراقۇرىلىمدى اتقىلايدى.

    يسراەل كاتس، يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى:

    - شابۋىل قايتا باستالعاندا مۇلدە جاڭا سيپاتقا يە بولادى. ەڭ وسال جەرلەرگە جويقىن سوققىلار جاسالادى. يران رەجيمىن قىرعىنعا ۇشىراتىپ، ءتۇپ تامىرىمەن جويامىز.

     24.kz

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار