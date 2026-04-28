ا ق ش يرانعا قىسىمدى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش يرانمەن اراداعى كەلىسسوز تىعىرىققا تىرەلگەن سوڭ، بەس قارۋىن سايلاپ، ساقاداي ساي وتىر.
يسلام رەسپۋبليكاسى ماڭىنا ۇشاق تاسىعىش كەمەلەرىن ورنالاستىردى. بورتتارىندا 100 جويعىش ۇشاق توپتاستىرىلعان. كوبى «توماگاۆك» راكەتالارىمەن جابدىقتالعان. قىزىل تەڭىزگە دە قوسىمشا ۇشاقتارىن اكەلدى. قازىر تاياۋ شىعىستا قۇراما شتاتتاردىڭ 200 دەن اسا اسكەري اۋە كەمەسى شوعىرلانعان.
بۇدان بولەك، ۇلى بريتانيادا بومبا تاسىعىش ۇشاقتارى دايىن تۇر. سونداي-اق ۆاشينگتون تەگەرانعا ەكونوميكالىق قىسپاقتى كۇشەيتتى. قۇراما شتاتتاردىڭ قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت يران ۇشاقتارىنا قىزمەت كورسەتكەن ەلگە سانكسيا سالاتىنىن ەسكەرتتى.
24.kz