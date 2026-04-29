ا ق ش يمپورتقا جاڭا باج سالىعىن ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ ساۋدا وكىلدىگى باسقارماسى ەكى تەرگەۋ بويىنشا تىڭداۋلاردى باستايدى، بۇل تەرگەۋلەردىڭ ناتيجەسىندە جاڭا باج سالىعى ەنگىزىلۋى ىقتيمال، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى ABC News-كە سىلتەمە جاساپ.
سارسەنبى كۇنى ا ق ش يمپورتىنىڭ 99 پايىزىن الاتىن 60 ەلدىڭ ءماجبۇرلى ەڭبەكتى قولدانا وتىرىپ شىعارىلعان تاۋارلاردىڭ ساۋداسىنا قانشالىقتى شارا قولدانىپ وتىرعاندىعىنا ارنالعان تىڭداۋلار وتەدى.
ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا ا ق ش ساۋدا وكىلى دجەيميسون گرير: «امەريكالىق جۇمىسشىلار مەن كومپانيالار ۇزاق ۋاقىت بويى ءماجبۇرلى ەڭبەك ارقىلى جاساندى باعا ارتىقشىلىعىنا يە بولا الاتىن شەتەلدىك وندىرۋشىلەرمەن باسەكەلەسۋگە ءماجبۇر بولدى»، - دەپ مالىمدەدى.
ترامپ اكىمشىلىگى كەلەسى اپتادا ا ق ش- تىڭ 16 ساۋدا سەرىكتەسى، سونىڭ ىشىندە قىتاي، ەۋروپالىق وداق جانە جاپونيا باعالاردى تومەندەتىپ، امەريكالىق وندىرۋشىلەردى قولايسىز جاعدايعا قالدىرىپ وتىرعان تاۋارلاردى قايتا ءوندىرۋىن انىقتاۋ ءۇشىن تىڭداۋلار وتكىزەدى. سالىق قورىنىڭ وكىلى ەريكا يوركتىڭ ايتۋىنشا، تەرگەلىپ جاتقان ەلدەر ا ق ش يمپورتىنىڭ شامامەن 70 پايىزىن الادى.
بۇل تەرگەۋلەر جاڭا باج سالىعىنىڭ ەنگىزىلۋىنە اكەلۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە ءىرى ەكونوميكالار، سونىڭ ىشىندە قىتاي، ە و جانە جاپونيا ەكى تىزىمدە دە بار.
اكىمشىلىك ىستەردى 1974-جىلعى ساۋدا تۋرالى زاڭنىڭ 301-بابى نەگىزىندە قوزعادى، ول «ءجونسىز»، «اقىلعا قونىمسىز» نەمەسە «كەمسىتۋشىلىك» ساۋدا تاجىريبەسىن جۇرگىزگەن ەلدەرگە قاتىستى تاريفتەر مەن باسقا دا سانكسيالار ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش جوعارعى سوتى ترامپتىڭ كەيبىر الەمدىك ءتاريفىن زاڭسىز دەپ تانىعانىن حابارلادىق.
شەشىمدە ترامپ 1977-جىلعى «حالىقارالىق توتەنشە ەكونوميكالىق وكىلەتتىلىك تۋرالى زاڭ» (IEEPA) نەگىزىندە ەنگىزگەن ماسشتابتى تاريفتەرىن زاڭسىز دەپ تانىدى. بۇل زاڭ پرەزيدەنتكە تەك ەلدەگى توتەنشە جاعدايلارعا جاۋاپ رەتىندە ساۋدانى رەتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جوعارعى سوت «زاڭ پرەزيدەنتكە تاريفتەر ەنگىزۋگە وكىلەتتىك بەرمەيدى» دەپ تۇيىندەدى.