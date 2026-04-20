ا ق ش ومان شىعاناعىندا يراننىڭ جۇك كەمەسىن باسىپ الدى
استانا. KAZINFORM - ەكيپاج مۇشەلەرى باعىنۋدان باس تارتقاندىقتان، امەريكالىق اسكەري كەمە ولاردى توقتاتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى يراننىڭ جۇك كەمەسىن ومان شىعاناعىندا تەڭىز بلوكاداسىن بۇزۋعا ارەكەتتەنگەنى ءۇشىن باسىپ الدى. بۇل تۋرالى اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مالىمدەدى.
- ا ق ش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىنىڭ USS Spruance راكەتالىق ەسمينەتسى ومان شىعاناعىندا Touska اتتى يراندىق كەمەنى ۇستاپ، توقتاۋ جونىندە ناقتى ەسكەرتۋ جاسادى. يران ەكيپاجى باعىنۋدان باس تارتتى، سوندىقتان ءبىزدىڭ اسكەري كەمە ماشينالىق بولىمگە زاقىم كەلتىرىپ، ولاردى توقتاتتى، - دەدى كەلتىردى ب ا ق ترامپتىڭ ءسوزىن.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ا ق ش تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرى بۇل كەمەنى باقىلاۋعا العان.
بۇعان دەيىن قاقتىعىس باستالعالى بەرى العاش رەت كرۋيزدىك كەمە ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتكەندىگى حابارلانعان.
سونداي-اق يراندا ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەر ءۇشىن ترانزيتتىك تولەمدەردى ۇلتتىق ۆاليۋتا - ريالمەن ەسەپتەۋگە كوشىرۋ ۇسىنىلعان بولاتىن.