ا ق ش-تا ترامپتىڭ ءبىر عانا التىن كارتاسى ماقۇلداندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد ليۋتنيكتىڭ ايتۋىنشا، جەلتوقسان ايىنان باستاپ ا ق ش- تا تۇراقتى تۇرۋ باعدارلاماسىنا ءوتىنىش قابىلدانا باستاعاننان بەرى ترامپ اكىمشىلىگى ءبىر عانا التىن كارتانى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى CBS News.
وكىلدەر پالاتاسىنىڭ كىشى كوميتەتى الدىندا كۋالىك بەرگەن ليۋتنيك «ءبىر ادامنىڭ ءوتىنىشى جاقىندا ماقۇلداندى، ءبىراق كەزەكتە جۇزدەگەن ادام تۇر» دەدى.
ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى باعدارلامانى باقىلايدى جانە ولار ءبارىنىڭ ءمىنسىز ەكەنىنە كوز جەتكىزگىسى كەلەدى. ول التىن كارتاعا ءوتىنىش بەرۋشىلەردى تەكسەرۋ پروتسەسى «ۇكىمەت تاريحىنداعى ەڭ قاتاڭ كەزەڭگە اينالعانىن» اتاپ ءوتتى.
ۆيزا باعدارلاماسى ا ق ش ۇكىمەتىنە 1 ميلليون دوللار قايىرىمدىلىق جاساعان شەتەلدىكتەر ءۇشىن قولجەتىمدى. ءوتىنىش بەرۋشىلەر سونىمەن قاتار ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنە 15000 دوللار ءوتىنىم اقىسىن تولەۋى كەرەك. پرەزيدەنت ترامپ بۇل باعدارلامانى وتكەن جىلى جاريالاپ، ونى قالتالى شەتەلدىكتەر ءۇشىن ا ق ش- تا زاڭدى تۇرۋعا جەدەلدەتىلگەن جول جانە ۇكىمەتتىڭ بيۋدجەتىن ارتتىرۋ ءتاسىلى رەتىندە ۇسىندى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆيزاسىنا 15000 دوللار كەپىل تولەيتىن ەلدەر ءتىزىمى 50 گە دەيىن كوبەيگەنى حابارلانعان.