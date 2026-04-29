ا ق ش- تا ترامپ بەينەسى بار ارنايى ءتولقۇجاتتار شىعارىلماق
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تا ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا وراي قازىرگى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ بەينەسى بار ارنايى ءتولقۇجاتتار سەرياسى دايىندالىپ جاتىر.
مۇنداي قۇجاتتار باستاپقىدا ۆاشينگتوندا بەرىلەدى، ال ونلاين نەمەسە باسقا بولىمشەلەر ارقىلى راسىمدەلگەن جاعدايدا ستاندارتتى ۇلگى قولدانىلادى. جاڭا ديزاينعا سايكەس، ءتولقۇجاتتىڭ ىشكى بەتىندە ترامپتىڭ پورترەتى مەن التىن تۇسپەن جازىلعان قولتاڭباسى ورنالاستىرىلادى. ال ارتقى مۇقابادا امەريكالىق سۋرەتشى دجون ترامبۋللدىڭ «تاۋەلسىزدىك دەكلاراتسياسى» تۋىندىسىنىڭ ءۇزىندىسى بەينەلەنەدى.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل باستاما ەلدىڭ 250 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان ارنايى جوبالار اياسىندا قاراستىرىلىپ وتىر. دەگەنمەن مۇنداي ءتولقۇجاتتاردىڭ ناقتى سانى ءالى جاريالانعان جوق. سونىمەن قاتار مەرەيتوي اياسىندا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ قولتاڭباسى 100 دوللارلىق بانكنوتتارعا ەنگىزىلۋى مۇمكىن. بۇل سوڭعى 165 جىلدا العاش رەت قازىناشىلىق قىزمەتكەرىنىڭ قولتاڭباسىنىڭ ورنىنا پرەزيدەنت قولتاڭباسىنىڭ قولدانىلۋى بولماق.
بۇدان بولەك، ا ق ش بەينەلەۋ ونەرى كوميسسياسى مەرەيتويعا وراي «بوستاندىق» (Liberty) جازۋى بار، قازىرگى پرەزيدەنتتىڭ ۇستەل جانىندا جۇدىرىعىن ءتۇيىپ تۇرعان بەينەسى سالىنعان 24 كارات التىن مونەتانى شىعارۋدى ماقۇلداعان.
