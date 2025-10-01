ا ق ش-تا مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش سەناتى فەدەرالدىق شىعىستاردى قارجىلاندىرۋعا ارنالعان ەكى زاڭ جوباسىن دا قابىلدامادى، دەپ حابارلايدى 24kz.
بۇگىننەن باستاپ ەلدە شاتداۋن باستالادى - ياعني مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتادى. بارلىق مەكەمەلەر ەمەس، تەك كەيبىرىنىڭ قىزمەتى ۇزىلىسكە كەتەدى. سەنات الدىمەن دەموكراتتاردىڭ، كەيىن رەسپۋبليكالىقتاردىڭ نۇسقاسىن قاراعانىمەن، ەكەۋى دە جەتكىلىكتى داۋىس جيناي المادى.
اق ءۇيدىڭ باسقارۋ جانە بيۋدجەت باسقارماسى ارنايى مەموراندۋم جاريالاپ، شاتداۋندى رەسمي تۇردە راستادى. قۇجاتتا جاۋاپكەرشىلىك دەموكراتتارعا ارتىلعان. مەموراندۋمعا سايكەس شاتداۋنعا ىلىككەن مەكەمەلەر ەندى ورتاق ءىس-قيمىل جوسپارىن ەنگىزۋى ءتيىس. اسكەر، توتەنشە قىزمەتتەر مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ سياقتى ماڭىزدى سالالار ۇزىلىسكە قاراماستان جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى.