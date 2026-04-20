    11:24, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ا ق ش-تا اتىس سالدارىنان سەگىز بالا قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ لۋيزيانا شتاتىنداعى شريۆپورت قالاسىندا بولعان اتىس سالدارىنان سەگىز بالا قازا تاۋىپ، تاعى ەكەۋى جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى NBC News.

    Фото: Аmericanbutler

    پوليتسيا مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا جەكسەنبى كۇنى بولعان. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جانجال تۋرالى حابار تۇسكەننەن كەيىن وقيعا ورنىنا جەتكەن. اتىس ءۇش ءۇيدىڭ اۋماعىندا بولعان.

    - قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز وتكەن ءتۇنى بولعان تۇرمىستىق جانجال كەزىندە كەمىندە 10 ادام وق جاراقاتىن العانىن بىلەمىز. ولاردىڭ سەگىزى قازا تاپتى. قازا بولعانداردىڭ جاسى 1 جاستان 14 جاسقا دەيىن، - دەدى شريۆپورت پوليتسياسىنىڭ باسشىسى ۋەين سميت.

    كۇدىكتى وقيعا ورنىنان كەيىن كولىك ۇرلاپ قاشۋعا تىرىسقان، الايدا پوليتسيا قۋعىن بارىسىندا قاسكويدى اتىپ ولتىرىلگەن.

    - ول قازا تاپتى. ال پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قارۋ قولدانۋىنا قاتىستى تەرگەۋدى لۋيزيانا شتاتىنىڭ پوليتسياسى جۇرگىزەدى، - دەدى سميت.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيادا مەكتەپتە بولعان اتىس كەزىندە ءتورت ادام قازا تاۋىپ، ونداعان ادام جارالانعانى حابارلانعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
