ا ق ش-تا اتىس سالدارىنان سەگىز بالا قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ لۋيزيانا شتاتىنداعى شريۆپورت قالاسىندا بولعان اتىس سالدارىنان سەگىز بالا قازا تاۋىپ، تاعى ەكەۋى جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا جەكسەنبى كۇنى بولعان. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جانجال تۋرالى حابار تۇسكەننەن كەيىن وقيعا ورنىنا جەتكەن. اتىس ءۇش ءۇيدىڭ اۋماعىندا بولعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز وتكەن ءتۇنى بولعان تۇرمىستىق جانجال كەزىندە كەمىندە 10 ادام وق جاراقاتىن العانىن بىلەمىز. ولاردىڭ سەگىزى قازا تاپتى. قازا بولعانداردىڭ جاسى 1 جاستان 14 جاسقا دەيىن، - دەدى شريۆپورت پوليتسياسىنىڭ باسشىسى ۋەين سميت.
كۇدىكتى وقيعا ورنىنان كەيىن كولىك ۇرلاپ قاشۋعا تىرىسقان، الايدا پوليتسيا قۋعىن بارىسىندا قاسكويدى اتىپ ولتىرىلگەن.
- ول قازا تاپتى. ال پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قارۋ قولدانۋىنا قاتىستى تەرگەۋدى لۋيزيانا شتاتىنىڭ پوليتسياسى جۇرگىزەدى، - دەدى سميت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيادا مەكتەپتە بولعان اتىس كەزىندە ءتورت ادام قازا تاۋىپ، ونداعان ادام جارالانعانى حابارلانعان ەدى.