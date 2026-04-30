ا ق ش گەرمانياداعى اسكەرىن قىسقارتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن ەۋروپا اراسى سۋىپ بارادى. پرەزيدەنت دونالد ترامپ گەرمانياداعى اسكەر سانىن قىسقارتۋعا بەيىل ەكەنىن جەتكىزدى. اق ءۇي باسشىسى الەۋمەتتىك جەلى «ناقتى شەشىمدى كوپ ۇزاماي جاريالايتىنىن» جازعان.
قۇراما شتاتتاردىڭ ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى اسكەري كونتينگەنتى وسى گەرمانيادا. مۇندا 30 مىڭ امەريكالىق سارباز بار. ترامپقا نەمىس كانسلەرىنىڭ مالىمدەمەسى جاقپاي قالعان. ءبىر كۇن بۇرىن فريدريح مەرتس «ا ق ش- تا يرانعا قارسى سوعىستا ەشقانداي ستراتەگيا جوق» دەپ مالىمدەگەن ەدى.
ال اق ءۇي باسشىسىنىڭ وسىعان دەيىن «ورمۋز بۇعازىن اشۋعا كومەكتەسپەدىڭدەر» دەپ، ناتو- داعى وداقتاستارىنا بىرنەشە رەت شۇيلىككەنى بار.
