ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر وسى اپتادا قايتا جاندانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوز ۇدەرىسى تاراپتار اراسىنداعى ساقتالىپ وتىرعان قىسىم مەن قايشىلىقتارعا قاراماستان، الداعى كۇندەرى جاڭا سەرپىن الۋى ىقتيمال، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پەن يراننىڭ كەلىسسوز توپتارى قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندەگى ديالوگتى جالعاستىرۋ ءۇشىن اپتا سوڭىنا قاراي يسلامابادقا قايتا ورالۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى پاكىستاندىق جانە يراندىق رەسمي تۇلعالار مالىمدەدى، دەپ جازادى Reuters.
AlJazeera حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەردى وتكىزۋ ءۇشىن ەكى نۇسقا قاراستىرىلىپ جاتىر: يسلاماباد پەن ىستانبۇل.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ New York Post باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا جاڭا راۋند «كەلەسى ەكى كۇن ىشىندە» ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، ۆاشينگتون كەلىسسوزدەردى قايتادان پاكىستاندا وتكىزۋگە بەيىم ەكەنىن ناقتىلاعان.
كەزدەسۋدىڭ ناقتى كۇندەرى ءالى كەلىسىلمەگەن، الايدا ب ا ق وكىلدەرى ونىڭ جۇما مەن جەكسەنبى ارالىعىندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاپ وتىر.
كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارى يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى، ورمۋز بۇعازىن باقىلاۋ جانە سانكتسيالىق رەجيم بولىپ وتىر. ا ق ش يراننىڭ يادرولىق قىزمەتىن 20 جىلعا دەيىن توقتاتۋدى تالاپ ەتىپ وتىر، ال تەگەران بۇل مەرزىمدى ءۇش-بەس جىلدان اسپاۋىن ۇسىنادى. سونىمەن قاتار، تاراپتار ۇستانىمداردىڭ ءبىرشاما جاقىنداعانىن اتاپ وتۋدە.
پاكىستاننىڭ دەلدالدىق كۇش- جىگەرىن يزرايلدىڭ ليۆاندا «حەزبوللاعا» قارسى شابۋىلدارىن جالعاستىرىپ جاتقانى قيىنداتىپ وتىر. يزرايل مەن ا ق ش بۇل ارەكەتتەر ءبىتىم تۋرالى كەلىسىمگە جاتپايتىنىن ايتسا، يران كەرىسىنشە پىكىردە.
كەلىسسوزدەر تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىس جاعدايىندا ءوتىپ جاتىر. ا ق ش پەن يزرايل اراسىنداعى سوعىس باستالعالى بەرى 28-اقپاندا يران ورمۋز بۇعازىن ءوز كەمەلەرىنەن باسقا بارلىق كەمە ءۇشىن ءىس جۇزىندە جاۋىپ تاستاعان. تەگەران بۇل وتكەل تەك يراندىق باقىلاۋدا جانە اقى تولەۋ ارقىلى عانا اشىلاتىنىن مالىمدەدى.
بۇرىن وسى بۇعاز ارقىلى الەمدىك مۇناي مەن گاز جەتكىزىلىمدەرىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى وتەتىن، بۇل اۋقىمدى سالدارعا اكەلدى.
جاۋاپ رەتىندە ا ق ش اسكەري كۇشتەرى دۇيسەنبىدەن باستاپ يران پورتتارىنا جانە ولاردان شىعاتىن تەڭىز تاسىمالىن شەكتەۋگە كىرىستى. تەگەران بۇعاز ارقىلى وتەتىن اسكەري كەمەلەرگە سوققى بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن جانە پارسى شىعاناعىنداعى كورشى ەلدەردىڭ پورتتارىنا قارسى جاۋاپ شارالارىن قولداناتىنىن ەسكەرتتى.
سونىمەن قاتار، ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا يرانمەن وتكەن كەلىسسوزدەردە ايتارلىقتاي پروگرەسس بولعانىن ايتىپ، ولاردىڭ ءساتسىز اياقتالدى دەگەن حابارلاردى جوققا شىعاردى.
بۇعان دەيىن يران مەن ا ق ش پاكىستانداعى كەلىسسوزدەردە قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلە الماعانى حابارلانعان بولاتىن.
