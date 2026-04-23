    08:38, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ا ق ش ءوز ازاماتتارىن يراننان شۇعىل تۇردە كەتۋگە شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى امەريكالىق ازاماتتارعا يراننان شۇعىل تۇردە كەتۋگە كەڭەس بەردى. بۇعان ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ ءىشىنارا اشىلۋى مەن اۋە قاتىناسىنىڭ قايتا جاندانۋى سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى Anadolu Agency.

    АҚШ
    فوتو: Anadolu Agency

    بۇل تۋرالى ا ق ش-تىڭ تەگەران قالاسىنداعى ۆيرتۋالدى ەلشىلىگى جاريالاعان قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حابارلامادا ايتىلعان.

    21-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا يراننىڭ اۋە كەڭىستىگى ءىشىنارا اشىلىپ، شەكتەۋلى كولەمدە اۋە رەيستەرى قايتا ىسكە قوسىلدى.

    ا ق ش ازاماتتارىنا ەلدەن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك شىعۋ، جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنداعى جاڭارتۋلاردى باقىلاۋ جانە قولجەتىمدى رەيستەر تۋرالى اقپاراتتى اۋە كومپانيالارىنان ناقتىلاۋ ۇسىنىلدى.

    سونداي-اق مەملەكەتتىك دەپارتامەنت يراننان ارمەنيا، ازەربايجان، تۇركيا جانە تۇرىكمەنستان ارقىلى قۇرلىقپەن شىعۋ باعىتتارىن دا اتادى.

    بۇدان بولەك، اۋعانستان، يراك جانە پاكىستان شەكاراسىنا جاقىن ايماقتارعا بارماۋ جونىندە ەسكەرتۋ جاسالدى.

    بۇعان دەيىن يراننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى امير-سايد يراۆاني ا ق ش-پەن كەلىسسوزدەردىڭ جاڭا كەزەڭى ۆاشينگتوننىڭ بلوكاداسى توقتاتىلعان جاعدايدا عانا مۇمكىن بولاتىنىن مالىمدەپ، ا ق ش-تى «اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن بۇزدى» دەپ ايىپتاعان ەدى.

    سونداي-اق يران ا ق ش-پەن كەلىسسوزگە نەگە قاتىسپايتىنىن ءتۇسىندىردى.

    Бейсен Сұлтан
    سوڭعى جاڭالىقتار