ا ق ش ءوز ازاماتتارىن يراننان شۇعىل تۇردە كەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى امەريكالىق ازاماتتارعا يراننان شۇعىل تۇردە كەتۋگە كەڭەس بەردى. بۇعان ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ ءىشىنارا اشىلۋى مەن اۋە قاتىناسىنىڭ قايتا جاندانۋى سەبەپ بولدى، دەپ حابارلايدى Anadolu Agency.
بۇل تۋرالى ا ق ش-تىڭ تەگەران قالاسىنداعى ۆيرتۋالدى ەلشىلىگى جاريالاعان قاۋىپسىزدىك جونىندەگى حابارلامادا ايتىلعان.
21-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا يراننىڭ اۋە كەڭىستىگى ءىشىنارا اشىلىپ، شەكتەۋلى كولەمدە اۋە رەيستەرى قايتا ىسكە قوسىلدى.
ا ق ش ازاماتتارىنا ەلدەن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك شىعۋ، جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنداعى جاڭارتۋلاردى باقىلاۋ جانە قولجەتىمدى رەيستەر تۋرالى اقپاراتتى اۋە كومپانيالارىنان ناقتىلاۋ ۇسىنىلدى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك دەپارتامەنت يراننان ارمەنيا، ازەربايجان، تۇركيا جانە تۇرىكمەنستان ارقىلى قۇرلىقپەن شىعۋ باعىتتارىن دا اتادى.
بۇدان بولەك، اۋعانستان، يراك جانە پاكىستان شەكاراسىنا جاقىن ايماقتارعا بارماۋ جونىندە ەسكەرتۋ جاسالدى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى امير-سايد يراۆاني ا ق ش-پەن كەلىسسوزدەردىڭ جاڭا كەزەڭى ۆاشينگتوننىڭ بلوكاداسى توقتاتىلعان جاعدايدا عانا مۇمكىن بولاتىنىن مالىمدەپ، ا ق ش-تى «اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن بۇزدى» دەپ ايىپتاعان ەدى.
سونداي-اق يران ا ق ش-پەن كەلىسسوزگە نەگە قاتىسپايتىنىن ءتۇسىندىردى.