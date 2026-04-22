    10:25, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ا ق ش ءۇندى مۇحيتىندا يران مۇنايى تيەلگەن تانكەردى ۇستادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ءۇندى مۇحيتىندا يراندىق M/T Tifani تانكەرىن توقتاتىپ، مۇناي كونترابانداسىنا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەپ كۇدىكتەندى.

    АҚШ Үнді мұхитында Иран мұнайы тиелген танкерді ұстады
    Фото: BILD

    ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى وپەراتسيانى تەڭىزدەگى باقىلاۋ شارالارى اياسىندا جۇرگىزىلگەنىن جانە ونىڭ «ەشقانداي وقىس وقيعاسىز» وتكەنىن راستادى، دەپ جازدى BILD.

    ۆاشينگتون تەگەرانعا قىسىمدى كۇشەيتىپ، يرانمەن بايلانىستى نەمەسە يران ۇكىمەتىنە پايدا اكەلۋى مۇمكىن تاۋارلاردى تاسىمالداعان بارلىق كەمەلەردى توقتاتۋعا باعىتتالعان شارالاردى جالعاستىرىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا مۇناي، مەتالدار، قارۋ-جاراق جانە ەلەكتروندىق جابدىقتار بار.

    M/T Tifani تانكەرى شري-لانكا مەن سۋماترا ارالىنىڭ اراسىنداعى حالىقارالىق سۋلاردا بولعان. ول ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ۋاقىتشا ءبىتىم مەرزىمى اياقتالۋعا جاقىن كەزدە ۇستالعان.

    پەنتاگون سانكسياعا ىلىككەن كەمەلەرگە قارسى ارەكەتتەر جالعاساتىنىن مالىمدەدى. گەنەرال دەن كەيننىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش يران تۋىن كوتەرگەن نەمەسە يرانعا كومەكتەسەتىن بارلىق كەمەلەردى، گەوگرافيالىق شەكتەۋسىز، بەلسەندى تۇردە قاداعالاپ، توقتاتۋدى جالعاستىرادى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى كيكىلجىڭىنە بايلانىستى مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ جاتقانىن جازدىق.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
