ا ق ش بازالارى ميللياردتاعان شىعىنعا باتتى
استانا. قازاقپارات - پارسى شىعاناعىندا ورنالاسقان ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارى ميللياردتاعان شىعىنعا ۇشىرادى. يران سوققىلارى كەلتىرگەن زالال كولەمى رەسمي دەرەكتەردەن دە اسىپ تۇسەدى.
بۇل تۋرالى NBC News تەلەارناسى حابارلادى. تەلەارنا مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ونداعان نىسان، سونىڭ ىشىندە اۋە ينفراقۇرىلىمى، قويمالار، ۇشىپ- قونۋ جولاقتارى جانە بايلانىس جۇيەلەرى قاراۋىلعا ءىلىندى. بۇعان دەيىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قۇراما شتاتتارعا تيەسىلى بازالار 1,5 ميلليارد دوللارعا جۋىق شىعىنعا باتقانىن جەتكىزگەن ەدى.