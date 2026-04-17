ا ق ش اسكەرى سيريادان كەتتى
استانا. KAZINFORM - سيريا بيلىگى بۇعان دەيىن امەريكالىق كۇشتەر ورنالاسقان بارلىق اسكەري بازانى ءوز باقىلاۋىنا الدى. سوڭعى اسكەري كولوننا حاسەكە پروۆينتسياسىنداعى كاسراك اۋە بازاسىنان شىقتى، دەپ حابارلايدى Aljazeera.
وسىلايشا ا ق ش-تىڭ 2014 -جىلدان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان اسكەري يسسياسى اياقتالدى.
نىسانداردى تاپسىرۋ ۇدەرىسى ۆاشينگتونمەن كەلىسىلگەن. بۇل پروتسەسس قاراشا ايىندا سيريا پرەزيدەنتى احمەد اش-شاراا مەن ا ق ش باسشىسى دونالد ترامپتىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن جەدەلدەي تۇسكەن.
كۇردتەردىڭ SDF قارۋلى قۇرىلىمدارى ەندى ۇلتتىق ارميا قۇرامىنا بىرىكتىرىلمەك. داماسك حاسەكە مەن كامىشلى قالالارىنا، سونداي-اق شەكارالىق ايماقتارعا باقىلاۋدى قايتا ورناتتى.
يراندى قولداۋشى توپتاردىڭ شابۋىلىنان ساقتانۋ ءۇشىن امەريكالىق اسكەرلەر يراك ارقىلى ەمەس، يوردانيا باعىتىمەن شىعارىلعان.
