ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:56, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ا ق ش اسكەرى سيريادان كەتتى

    استانا. KAZINFORM - سيريا بيلىگى بۇعان دەيىن امەريكالىق كۇشتەر ورنالاسقان بارلىق اسكەري بازانى ءوز باقىلاۋىنا الدى. سوڭعى اسكەري كولوننا حاسەكە پروۆينتسياسىنداعى كاسراك اۋە بازاسىنان شىقتى، دەپ حابارلايدى Aljazeera.

    АҚШ әскері Сириядан кетті
    فوتو: Aljazeera

    وسىلايشا ا ق ش-تىڭ 2014 -جىلدان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان اسكەري يسسياسى اياقتالدى.

    نىسانداردى تاپسىرۋ ۇدەرىسى ۆاشينگتونمەن كەلىسىلگەن. بۇل پروتسەسس قاراشا ايىندا سيريا پرەزيدەنتى احمەد اش-شاراا مەن ا ق ش باسشىسى دونالد ترامپتىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن جەدەلدەي تۇسكەن.

    كۇردتەردىڭ SDF قارۋلى قۇرىلىمدارى ەندى ۇلتتىق ارميا قۇرامىنا بىرىكتىرىلمەك. داماسك حاسەكە مەن كامىشلى قالالارىنا، سونداي-اق شەكارالىق ايماقتارعا باقىلاۋدى قايتا ورناتتى.

    يراندى قولداۋشى توپتاردىڭ شابۋىلىنان ساقتانۋ ءۇشىن امەريكالىق اسكەرلەر يراك ارقىلى ەمەس، يوردانيا باعىتىمەن شىعارىلعان.

    وسىعان دەيىن ا ق ش اسكەرى سيرياداعى ەڭ ءىرى بازاسىنان شىعارىلىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.

    Бейсен Сұлтан
