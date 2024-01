دانيال احمەتوۆ 8-سىنىپ وقۋشىسىنىڭ تەحنيكالىق جوباسىنا قارجى بولۋگە ۋادە ەتتى

وسكەمەن. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسى گلۋبوكوە اۋدانىندا 4 مەترلىك «گولوگرافيالىق پيراميدا» بوي كوتەرەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

وبلىس اكىمى دانيال احمەتوۆ گلۋبوكوە اۋدانىنا جاساعان جۇمىس ساپارى بارىسىندا وقۋشىلار شىعارماشىلىق سارايىنداعى IT- كورمەگە قاتىستى. ءوڭىر باسشىسى جاس ونەرتاپقىشتاردىڭ ەڭبەكتەرىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ ىشىندە ۇزدىك دەپ تانىلعانداردى ىسكە اسىرۋدى ۇسىندى. اتاپ ايتقاندا، 8-سىنىپ وقۋشىسى كاميللا سافينانىڭ «گولوگرافيالىق پيراميدا» جوباسى ەندى اۋدان ورتالىعىندا ءتورت مەترلىك بيىكتىكتە پايدا بولماق. بۇل ارقىلى بارلىق سيپاتى بار ءۇش ولشەمدى نىساننىڭ ناقتى كوشىرمەسىن الۋعا بولادى. جوبانىڭ نەگىزگى ارتىقشىلىعى - 360 گرادۋسقا دەيىن شولۋ جاساۋىندا بولىپ وتىر.

«مۇنداي جوبانى كەڭ اۋقىمدا جاساپ، جاڭادان سالىنىپ جاتقان مادەنيەت ءۇيىنىڭ الدىنا قويۋ كەرەك. بالالار Start-up جوباسىن ازىرلەسىن، ال ءبىز بۇل ءۇشىن ءتيىستى قاراجات بولەمىز»، - دەدى دانيال احمەتوۆ.

كاميللا بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋ تەك IT- سىنىپتاردىڭ اشىلۋى ناتيجەسىندە عانا مۇمكىن بولعانىن اتاپ ءوتتى.

ايتا كەتسەك، بۇگىندە شىعىس قازاقستان وبلىسى بارلىق مەكتەپتەردە ءتورت باعىت بويىنشا ساندىق كابينەتتەر اشىلعان جالعىز ءوڭىر.

«تەگىن IT- سىنىپتار» پارتيالىق جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا تەك گلۋبوكوە اۋدانىندا 147 IT- سىنىپ اشىلدى. وندا 2230 وقۋشى روبوتوتەحنيكا، باعدارلامالاۋ جانە 3د- مودەلدەۋ باعىتتارى بويىنشا وقۋدا. IT باعىتىندا ءبىلىم الىپ جاتقان بالالارمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ولاردىڭ جوعارى قىزىعۋشىلىقتارىن كوردىم. سوندىقتان بيىلعى جىلى 1-قىركۇيەككە دەيىن وبلىستىڭ IT باعدارلامالاۋدى وقىتۋ باعدارلاماسى الەمدىك ستاندارتقا سايكەستەندىرىلەتىن بولادى. بۇل باستى مىندەت»، - دەدى دانيال احمەتوۆ.

اۆتور: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى