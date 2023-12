قازاقستان تۋرالى ەڭ ۇزدىك 8 روليك

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت تەرريتورياسىنداعى كورىكتى، تۋريستىك جەرلەردى كورسەتەتىن قانداي دا ءبىر ۆيدەو ەلدىڭ ءيميدجى ءۇشىن +1 پايدا.

نازارىڭىزعا قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىن پاش ەتەتىن يميدجىك روليكتەر توپتاماسىن ۇسىنامىز.

بۇل ۆيدەولاردىڭ كەيبىرى ساياحات كەزىندە، ءبىرى بايقاۋعا ارنايى تۇسىرىلگەن، ءبىراق بارلىعى بىردەي «ءبىزدىڭ تامسانارلىق جاۋھار تابيعاتىمىز بار» دەگەن شىن ىقىلاسپەن دايىندالعان.

The Most Beautiful video of ALMATY (Kazakhstan) داۋرەن جۇماباي، اندرەي مانكو

درونمەن تۇسىرىلگەن وڭتۇستىك قازاقستان ءوڭىرىنىڭ ەرەكشە جەرلەرى

ديما بالاكيريەۆ

Almaty Nature, Kazakhstan Time-lapse Project

پاۆەل تەنياكوۆ

Timelapse — Kazakhstan Wild

ۆالەنتين ايۋپوۆ

Altin Emel National Park in Kazakhstan

ميتري ستۋپين

mazing Kazakhstan - Kaindy Lake, Kolsay Lake, Charyn Canyon

الەكساندر سيپەتىي

كولساي كولىنىڭ كوكتەن تۇسىرىلگەن كورىنىسى

ۆاسيلي بەزرۋكوۆ

Kazakhstan in 4K

گلەب سولوۆيەۆ

