شىمكەنتتىك وقۋشى قىز الەمنىڭ 8 جوعارعى وقۋ ورنىنان شاقىرتۋ الدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - شىمكەنت قالاسىنداعى ف م ب نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ 12-سىنىپ وقۋشىسى ازەمحان ارايلىم 8 شەتەلدىك جوعارعى وقۋ ورنىنان شاقىرتۋ الدى.

بۇل تۋرالى اتالعان ءبىلىم وشاعىنىڭ سايتىندا حابارلاندى.

ولار انگلياداعى Queen Mary, Bristol, Kingston, ا ق ش- تاعى New York Institute of Technology مەن The New School, يتالياداعى John Cabo، اۋسترالياداعى Monash جانە فرانسياداعى American University of Paris ۋنيۆەرسيتەتتەرى.

«ارينە، بۇل مەنىڭ وتباسىم ءۇشىن وتە جاقسى جاڭالىق. مۇنداي جەتىستىككە مەن مەكتەپ ۇجىمىنىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزىپ وتىرمىن. سەبەبى مەنىڭ ۇستازدارىم ماعان دۇرىس جول سىلتەپ، ءبىلىمىمدى ودان ءارى شىڭداۋعا زور ۇلەستەرىن قوسۋدا. بۇل رەتتە ولارعا دەگەن العىسىم شەكسىز. شىنىمدى ايتسام، نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ تۇلەگى ەكەنىمدى ماقتان تۇتامىن. جانە الداعى ۋاقىتتا ءبىلىم وردام دا مەنىمەن ماقتانسا ەكەن دەيمىن. سول سەبەپتى بولاشاقتا ەڭبەكتەنىپ، قازاقستاننىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىن»، - دەيدى ارايلىم.

ۇزدىك ج و و- لاردان شاقىرتۋ الۋ ءۇشىن ن ز م تۇلەگى ارنايى تەستىلەۋدەن وتكەن. ماسەلەن، SAT Reasoning-تەن ول 1280 بال جيناعان، ال IELTS كورسەتكىشى 7 ۇپايدى قۇراپ وتىر. سونىمەن قاتار، ارايلىم وزگە قاتىسۋشىلاردان ەرەكشەلەنۋ ءۇشىن شەتەلدىكتەرگە ارنايى بەينەماتەريال ازىرلەگەن. بەينەسيۋجەتتە ول ءوزى جانە مەكتەبى جايلى بايانداعان.

ازىرگە ارايلىم قاي ج و و- نى تاڭدايتىنىن بىلمەيدى. ءبىراق بولاشاق ماماندىعىن بيزنەس، ماركەتينگ جانە مەنەدجمەنتپەن بايلانىستىرۋدى كوزدەپ وتىر.