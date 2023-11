قىتايدا جول وپىرىلىپ، 8 ادام اجال قۇشتى - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - قىتايدا جاڭادان سالىنىپ جاتقان مەترو قۇرىلىسىندا اپات بولىپ، 8 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

جازاتايىم وقيعا سارسەنبى كۇنى كەشكىسىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋاڭدۇڭ پروۆينسياسىنىڭ فوشان قالاسىندا بولعان. اپات ورنىنان تۇسىرىلگەن ۆيدەو اگەنتتىكتىڭ تۋيتتەردەگى پاراقشاسىندا جاريالاندى.

حابارلارعا قاراعاندا وقىس وقيعا سالدارىنان توعىز ادام جاراقات العان، تاعى ءۇش ادام ءىز- ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن.

استىنان مەترو ءوتۋى ءتيىس جولدىڭ ءبىر بولىگى وپىرىلىپ تۇسكەن. ونىڭ سەبەپتەرى ازىرشە بەلگىسىز.

فاكت بويىنشا تەكسەرىستەر باستالدى.

8 killed, 3 missing in cave-in at metro construction site in south China pic.twitter.com/0KJByjRQit

— China Xinhua News (@XHNews) 8 февраля 2018 г.