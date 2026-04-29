800 مىڭ دوللار داۋى: شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ تابىسى قانشا؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا جەڭىستەرى ءۇشىن قانشا سىياقى الادى؟ شاحمات فەدەراتسياسىمەن قارىم-قاتىناسى قانداي؟ بۇل سۇراقتارعا سپورتشىنىڭ اناسى اشىق جاۋاپ بەردى.
«مەن ميللياردەر ەمەسپىن»
ليانا تاڭجارىقوۆا ءۇش جىل بۇرىن تيمۋر تۋرلوۆتىڭ شاحماتشىنى قارجىلاندىرۋدان باس تارتقانى جايلى ايتىپ بەردى.
- ءبىز كوماندامىزبەن بىرگە ءتورت جىلعا ارنالعان ۇسىنىس جاسادىق. بارلىق قارجىلىق مىندەتتەمەلەر مەن تاۋەكەلدەردى ناقتى جازدىق. ءتىپتى جازباشا تۇردە: ەگەر چەمپيوندىق اتاق اكەلمەسەك، بارلىق قاراجاتتى قايتارۋعا دايىن ەكەنىمىزدى دە حابارلادىق. شامامەن ەكى اپتادان كەيىن تيمۋر رۋسلان ۇلى بيبىسارامەن جەكە كەزدەسكىسى كەلەتىنىن ايتتى. لوندوندا وتكەن سول كەزدەسۋدە: «سارا، ءبىر نارسەنى ءتۇسىنۋىڭ كەرەك: مەن ميللياردەر ەمەسپىن، بارلىق اقشا - كومپانيانىكى، سوندىقتان مەن سەنى قارجىلاندىرۋدان باس تارتامىن» دەپتى، - دەيدى ليانا.
سوعان قاراماستان، ءبيبىسارا كەيىن فەدەراتسيا قۇرامىنا ەندى. الايدا بىرنەشە جىلدان سوڭ تولەمدەرگە قاتىستى داۋلار تۋىندادى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەلدىڭ جەتەكشى شاحماتشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە اساۋبايەۆاعا قانشا قارجى بولىنەتىنى تالقىلانىپ، 800 مىڭ دوللاردان اسادى دەگەن اقپارات تارادى.
ليانا تاڭجارىقوۆا بۇل سومانى جوققا شىعارىپ، قىزى جالاقى المايتىنىن، تەك جەڭىس ءۇشىن سىياقى بەرىلەتىنىن ايتتى.
- فەدەراتسيا سپورتشىلارعا اي سايىن جالاقى تولەمەيدى. ءبيبىساراعا دا، باسقالارىنا دا. فەدەراتسيانىڭ جالپى بيۋجەتى جىلىنا شامامەن 10 ميلليون دوللار. ال ءتورت جىلعا جاريالانعان 388 ميلليون تەڭگەنىڭ سالىقتان كەيىن قولعا تيەتىنى - شامامەن 278 ميلليون تەڭگە. بۇل قاراجاتتىڭ ءبارى «جالاقى» ەمەس: ونىڭ ەداۋىر بولىگى باپكەرلەرگە تولەنەدى، ولاردى فەدەراتسيا تىكەلەي قارجىلاندىرادى. سىياقىلار تەك ناتيجە ءۇشىن، ياعني جەڭىستەر ءۇشىن بەرىلەدى، - دەدى ءبيبىسارانىڭ اناسى.
فەدەراتسيا نە دەيدى؟
فەدەراتسيا وكىلدەرى ءبيبىسارا ۇلتتىق قۇراما ويىنشىلارى اراسىندا ەڭ ۇلكەن قولداۋعا يە ەكەنىن مالىمدەدى. ولاردىڭ دەرەگىنشە، 2023-2026-جىلدار ارالىعىندا شاحماتشى شامامەن 388 ميلليون تەڭگە العان. بۇل قارجىعا گرانتتار مەن ناتيجەگە بايلانىستى سىياقىلار كىرەدى.
- قازاقستانداعى شاحمات بۇگىندە ونداعان مىڭ بالا، اتا- انا، جاتتىقتىرۋشى، پەداگوگ جانە كاسىبي سپورتشىلار قاتىساتىن ۇلكەن رەسپۋبليكالىق ەكوجۇيەگە اينالدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق شاحماتشىلار 162 مەدال، ونىڭ ىشىندە 64 التىن جەڭىپ الدى. قازىرگى تاڭدا فەدەراتسيانىڭ جىلدىق بيۋجەتى 5 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى. وسى رەتتە بارلىق سپورتشىلاردىڭ ىشىندە ەڭ كوپ قارجىلىق قولداۋدى ءبيبىسارا اساۋبايەۆا الادى - 2023-2026-جىلدارى بۇل شامامەن 388 ميلليون تەڭگە، - دەپ حابارلادى قازاقستان شاحمات فەدەراتسياسى Ulysmedia.kz رەمي ساۋالىنا.
فەدەراتسيا نەگىزىنەن ءبىر دەمەۋشى - Freedom Holding Corp قاراجاتى ەسەبىنەن جۇمىس ىستەيدى. قارجى تەك سپورتشىلارعا ەمەس، تۋرنيرلەر وتكىزۋگە، ۇلتتىق قۇرامانى دايىنداۋعا، جاتتىقتىرۋشىلارعا جانە ەلدەگى شاحماتتى دامىتۋعا باعىتتالادى.
سونداي-اق فەدەراتسيادا اساۋبايەۆا جەڭىستەر ءۇشىن سىياقى الاتىنى جانە قوسىمشا قولداۋدى باسقا كوزدەردەن، سونىڭ ىشىندە Sport Qory قورىنان دا الاتىنى ايتىلدى.
كونتەكست
تيمۋر تۋرلوۆ - Freedom Holding Corp كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە نەگىزگى اكسيونەرى. Forbes Kazakhstan دەرەگىنە سايكەس، 2025-جىلدىڭ مامىرىنداعى جاعداي بويىنشا ونىڭ بايلىعى شامامەن 5,8 ميلليارد دوللاردى قۇراپ، ونى قازاقستانداعى ەڭ باي بيزنەسمەندەردىڭ بىرىنە اينالدىرعان.
سونداي-اق جەلتوقسان ايىندا تۋرلوۆتىڭ بيزنەس قۇرىلىمدارى بۇرىن ءنۇرالى اليەۆ يەلىك ەتكەن «ترانستەلەكوم» ا ق- نى ساتىپ العانى بەلگىلى بولدى.