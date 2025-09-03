60 تان استام ادامعا جالعان ۆيزا ۋادە ەتكەن ادام ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - 60-تان استام جابىرلەنۋشىگە اسا ءىرى كولەمدە زيان كەلتىرگەن ادام ۇستالدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى ءمالىم ەتتى.
- كۇدىكتى الداۋ جانە سەنىمدى تەرىس پايدالانۋ ارقىلى جابىرلەنۋشىلەرگە ەۋروپا، ا ق ش جانە ۇلى بريتانياعا ۇزاق جانە قىسقا مەرزىمدى ۆيزا جاساپ بەرۋگە ۋادە بەرگەن. قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتان قۇتىلۋ ءۇشىن ول 60 تان استام جابىرلەنۋشىمەن جالعان نەسيەلىك كەلىسىمدەر جاساپ، قىلمىسىن ازاماتتىق-قۇقىقتىق قاتىناس رەتىندە جاسىرۋعا ارەكەتتەنگەن، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا تارتقان اقپاراتتا.
كەلتىرىلگەن شىعىن 330 ميلليون تەڭگەدەن استام.
كۇدىكتى ۇستالدى، ونىڭ ارەكەتى ق ك- ءنىڭ 190-بابى 4-بولىگىنىڭ 2-تارماعى بويىنشا سارالانىپ، سوتتىڭ سانكسياسىمەن كۇزەتپەن ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق جابىرلەنۋشىلەر انىقتالىپ جاتىر، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قالا پروكۋراتۋراسى الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن مۇلكى تاركىلەنىپ، 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى قىلمىستىق جاۋاپتىلىق كوزدەلگەنىن نازارعا سالادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، استانالىق سوت ورىنداۋشىلار 26 ميلليون تەڭگە جىمقىرعان.