بيلل گەيتس ۇسىنعان 5 كىتاپ

اسىرەسە وقۋ مەن تەحنولوگياعا دەگەن ماحابباتى اسەرىنەن، گەيتس بوس ۋاقىتىن عىلىمي كىتاپتارعا كوبىرەك ارنايدى. تەك وقىپ قانا قويماي، جىل سايىن وزىنىە ۇناعان ۇزدىك كىتاپتار ءتىزىمىن ۇسىنادى.

«2020 -جىل اۋىر جىل بولدى. بيىل مەن «قارالاردىڭ دا ءومىرى ماڭىزدى« (Black Lives Matter) قوزعالىسىن، ادىلەتسىزدىك سياقتى قيىن تاقىرىپتاردى زەرتتەگىم كەلدى. كەيدە جەڭىل كىتاپتاردى دا وقىدىم. ناتيجەسىندە، بيىل كوپتەگەن قىزىق كىتاپ وقىدىم. 2020 -جىل اياقتالىپ جاتقاندا سىزدەرگە ەڭ قىزىق بەس كىتاپتى ۇسىنامىن. جىلدى جاقسى كوڭىل- كۇيمەن اياقتايسىز دەپ ۇمىتتەمىن»، - دەپ جازدى ول.

گەيتستىڭ 2020 -جىلدىڭ جازىندا وقۋعا ۇسىنعان كىتاپتار ءتىزىمى

1. جاڭا دجيم كروۋ: سوقىرلىق داۋىرىندەگى جاپپاي تۇتقىنداۋ، ميشەل الەكساندر. (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, by Michelle Alexander)

كىتاپتا قىلمىس الەمىندە قارا ناسىلدىلەر ەرەكشە قۋدالاۋعا ۇشىرايتىنى، ادىلەتسىزدىككە تاپ بولاتىنى ايتىلعان. جالپى، كىتاپ تۇرمەلەردىڭ تاريحىن وتە جاقسى تۇسىندىرەدى.

«بۇل كىتاپتى وقۋ ارقىلى مەن ۇكىم شىعارۋدا ادىلەتتى كوزقاراس قانشالىقتى قاجەت ەكەنىن جانە ءتۇرلى ءتۇستى قوعامدا ادامداردى الالاماۋعا، ولاردىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا كوبىرەك ينۆەستيتسيا سالۋ كەرەك ەكەنىن ءتۇسىندىم»، - دەيدى گەيتس.





2. دياپازون: ۋنيۆەرسالدار نەگە مامانداندىرىلعان الەمدە جەڭىسكە جەتەدى؟ دەۆيد ەپنشتەين. (Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, by David Epstein)

كىتاپ بۇگىنگى جىلدام دامىپ جاتقان قوعامدا «كەڭ دۇنيەتانىمدى، تاجىريبەسى جانە ءارتۇرلى سالالارداعى تۇسىنىگى بار» ادامدار تۋرالى باياندايدى.

وندا كاسىبي تەننيسشى رودجەر فەدەرەردەن باستاپ قىرعي قاباق سوعىس كەزىندەگى ساراپشىلارعا دەيىنگى مىسالدار بار.

«كىتاپ Microsoft كورپوراتسياسىنىڭ كەيبىر جەتىستىكتەرىن تۇسىندىرۋگە كومەكتەسەدى. سەبەبى ءبىز ءوز سالاسىندا جانە باسقا دا سالالاردا ناقتى ءبىلىمى بار ادامداردى جالدايتىنبىز. ەگەر ءسىز كەڭ اۋقىمدى مامان بولساڭىز جانە ءسىز ءوزىڭىزدى تار ويلايتىن ارىپتەستەردىڭ كولەڭكەسىندە قالعانداي سەزىنسەڭىز، كىتاپ سىزگە ارنالعان»، - دەيدى گەيتس.

3. داڭق پەن جيرەنىش: چەرچيلل تۋرالى داستان، ونىڭ اۋلەتى جانە بليتس- شابۋىل كەزىندەگى باعىنباۋ، ەريك لارسون. (The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz, by Erik Larson)

كىتاپ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس تۋرالى. 1940- 1941 -جىلدارى گەرمانيا انگليانى بومبالاماق بولعاندا، اعىلشىندار جەرتولەلەر مەن مەترو ستانتسيالارىندا تۇنەگەن.

بريتانيالىقتار سەزىنگەن قورقىنىش پەن ۇرەي ءبىزدىڭ COVID-19 پاندەمياسى كەزىندەگى جاعدايدى ەسكە تۇسىرەدى. لارسون قاراپايىم ازاماتتاردىڭ ءومىرى سۇراپىل سوعىس كەزىندە قانداي بولعانىن ايقىن سۋرەتتەيدى.

سونداي- اق، ەريك لارسون بۇل كىتاپتا داعدارىستان شىققان ۋينستون چەرچيلل مەن ونىڭ كەڭەسشىلەرى سياقتى بىرنەشە بريتان كوشباسشىلارىنىڭ ءومىرىن باياندايدى.

4. تىڭشى جانە ساتقىن: قىرعي قاباق سوعىستىڭ ەڭ ۇلى تىڭشىلىق حيكاياسى، اۆتورى - بەن ماكينتاير. (The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War، by Ben Macintyre)

بۇل تۋىندىدا اعىلشىندارعا اگەنت بولىپ جالدانعان ك گ ب وفيتسەرى ولەگ گوردييەۆسكي مەن ونى ساتقان امەريكالىق ولدريح ەيمس تۋرالى باياندالادى. شىعارمانى جازۋدا اۆتور تەك باتىس دەرەككوزدەرىنە ەمەس (ونىڭ ىشىندە اۆتور گورديەۆسكيدىڭ وزىمەن دە سويلەسكەن) ، سونىمەن بىرگە ورىس دەرەككوزدەرىنە دە سۇيەنگەن.

5. تۇزبەن تىنىستاۋ: گەنەتيكالىق اۋرۋدى ەمدەۋ، عىلىمداعى جاڭا ءداۋىر، ءدارى- دارمەكتى وزگەرتكەن پاتسيەنتتەر مەن وتباسىلار، اۆتورى - بيدجال پ. تريۆەدي (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine, by Bijal P. Trivedi)

بۇل كىتاپ شىنىمەن شابىتتاندىرادى. مۇندا كەرەمەت عىلىمي جاڭالىقتاردىڭ تاريحى جانە فيبروزبەن اۋىراتىن ناۋقاستاردىڭ جانە ولاردىڭ وتباسىلارىنىڭ ءومىرىن جاقسارتقان كەرەمەت عىلىمي جاڭالىقتار تۋرالى اقپارات بەرىلگەن.

«بۇل كىتاپ مەن ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى، ويتكەنى مەن وسى كىتاپتا سيپاتتالعان جاڭا ءدارى- دارمەكتەردەن پايدا كورگەن وتباسىلاردى بىلەمىن. الداعى جىلدارى بىزدە بۇنداي كىتاپتار كوپ بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. سەبەبى، بيومەديتسينا جەدەل قارقىنمەن دامىپ كەلەدى»، - دەيدى Microsoft كورپوراتسياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى.

