ادامداردى ءومىرىنىڭ سوڭىندا وكىندىرەتىن 5 قاتەلىك

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ومىردەن كۇدەر ۇزگەن ناۋقاستارمەن جۇمىس ىستەيتىن مەيىربيكە، ادامدار كوبىنە قانداي قاتەلىكتەرى ءۇشىن وكىنەتىنى جايىندا جازىپتى.

ناۋقاستاردىڭ باسقالارعا قايتالاماۋعا كەڭەس بەرەتىن ەڭ كوپ تاراعان 5 قاتەلىك مىنالار:

ءولىم ەشكىمدى دە اينالىپ وتپەيدى. ءوز كەزەگىڭىز كەلگەندە قانداي جاعدايدا بولاتىنىڭىز تۋرالى، ءومىرىڭىزدى قالاي سۇرگەنىڭىز جايىندا ويلانىپ كوردىڭىز بە؟

برونني ۋەير (Brannie Ware) ەسىمدى اۆستراليالىق مەيىربيكە ومىردەن كۇدەر ۇزگەن ناۋقاستاردىڭ سوڭعى 12 اپتاسىندا كۇتىم جاساعان ەكەن. باتىلدىق تانىتىپ، ناۋقاستاردىڭ ايتىپ جۇرگەن ەڭ كوپ تاراعان قاتەلىكتەرىن ءتۇرتىپ الىپ، Inspiration and Chai بلوگىنا جاريالاعان. كوبىنە، جۇمىسباستى بولعان ادامدار ءوز سەزىمدەرىن جەتكىزۋ ءۇشىن باتىلدىق تانىتپاعاندارى، دوستارىمەن قارىم- قاتىناستىڭ ۇزىلگەندەرى ءۇشىن وكىنەدى ەكەن.

ەگەر دە ادامدار وزگەنىڭ قاتەلىگىنەن ساباق الا بىلسە، بۇل ءتىزىم باسقالاردىڭ ومىرلەرىن وزگەرتۋگە سەپتىگىن تيگىزەر. بۇل ومىرمەن قوشتاساتىن ۋاقىتىمىز كەلگەندە، ەشنارسەگە وكىنبەيتىندەي بولۋ قاجەت.

1. ءومىرىمدى وزگەلەر ەمەس، ءوزىم قالاعانداي ەتىپ سۇرەر ەدىم

ءسىز ءوزىڭىز قالاعانداي ومىرمەن ءسۇرىپ جاتىرسىز با، الدە وزگەلەردىڭ قالاۋىمەن بە؟ كوپتەگەن ادامدار ءوز ومىرلەرىن باسقالاردىڭ ۇمىتتەرىنە نەگىزدەيدى. قاي سالادا بولماسىن، جۇرت نەنى قالايدى سونى جاسايدى. ءتىپتى ومىرلىك ماماندىعىن تاڭداعاندا دا، الدىمەن وزىنە ۇناي ما دەمەي، وتباسى، دوستارى جانە تانىستارى قالاي قارايدى ەكەن دەپ ويلاپ تۇرادى. ناتيجەسىندە، ولار باسقالاردىڭ: اتا-اناسىنىڭ، ۇستازدارىنىڭ، تانىستارىنىنىڭ ويىنان شىعادى دا، ءبىراق وزىنە كوڭىلى تولماي جۇرەدى. ءومىرىنىڭ كوپ بولىگىن تىعىرىققا تىعىلعانداي، وزدەرىن باقىتسىز سەزىنەدى. ەگەر دە مۇنداي ادام جاساندى جاعدايدان شىعىپ، جاسىرىن ارمانداپ كەلگەن ىسىمەن اينالىسسا، وندا جان- جاعىنان نارازىلىقتى كورىپ، بىرنەشە دوستارىنان دا ايىرىلۋى مۇمكىن.

مۇنى قالاي بولدىرماۋعا بولادى؟

وزىڭىزگە سەنىمدى بولىڭىز. بار كۇش جىگەرىڭىزدى جيناپ، ويىڭىزداعىداي ءومىر سۇرمەك بولساڭىز، سىنعا ۇشىرايتىنىڭىز ابدەن مۇمكىن. باسقالاردىڭ ويىن سابىرمەن تىڭداڭدىز. ءبىراق ايتقاندارى كوڭىلىڭىزدەن شىقپاسا، ءمان بەرۋدىڭ قاجەتى جوق.

ولاردىڭ ايتۋعا حاقىسى بار، ال ءسىزدىڭ قۇلاق اسپاۋعا حاقىڭىز بار.

ءسىز بىرەۋگە جاعۋ ءۇشىن ءومىر سۇرمەيسىز.

سوندىقتان دا قارىم- قاتىناستى بۇزىپ الام دەپ قورىقپاڭىز. ۋينستون چەرچيلل بىلاي دەپ ءدال ايتقان «سەنىڭ جاۋىڭ بار ما؟ كەرەمەت. ياعني، سەن كەزىندە ءوز ويىڭدى قورعاعانسىڭ»

2. كوپ جۇمىس ىستەمەس ەدىم

قازىرگى زاماندا جۇمىسقا باسىڭمەن ءبىراق كىرىپ كەتۋ قالىپتى جاعداي. مۇنداي جاعداي تاريحتا بولماعان، ادامداردىڭ قولى بوس ەمەس، تاۋلىگىنە 12 ساعات نەمەسە ودان دا كوپ جۇمىس ىستەيدى (ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىندا قيىنىراق بولعانى راس، ءبىراق ول كەزدە تاڭداۋ ەركى جوق ەدى، ال بىزدە بار).

اتا- انالار بالالارىن سيرەك كورەدى، بارلىق جاۋاپكەرشىلىكتى اتا-اجەلەرگە نەمەسە بالا كۇتۋشىسىنە جۇكتەپ قويعان. ادامداردىڭ قارىم-قاتىناس جاساۋعا، جەكە ومىرىنە ۋاقىت تاپشى. جۇمىس ءارقاشاندا بارىنەن ماڭىزدى سانالادى.

ءيا، ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن جۇمىس قاجەت، ءبىراق ول كەيبىر ادامداردىڭ ءوزىن ءوزى باعالاۋدا نەگىزگى پارامەترگە اينالىپ كەتكەن.

مۇنى قالاي بولدىرماۋعا بولادى؟

ۇناتقان ىسىڭىزگە ۋاقىت تابىلماۋى مۇمكىن ەمەس. تەك ۋاقىتتى دۇرىس پايدالانۋ كەرەك. ەگەر قارىم- قاتىناسقا ۋاقىت جوق بولسا، ياعني، ول ءسىز ءۇشىن ماڭىزدى ءىس ەمەس. ەگەر ءسىز مەرەيتويلارعا ۋاقىت تاپپاساڭىز، ونىڭ ورنىنا اينالىسقان شارۋاڭىز ءسىز ءۇشىن ماڭىزدىراق دەگەن ءسوز. ەگەر سپورتزالىنا بارماساڭىز، وندا سىزگە دەنە ءبىتىمىڭىز ماڭىزدى بولماعانى. ءيا، ءسىز مويىنداعىڭىز كەلمەسە دە شىندىعى وسى!

ءار ادامنىڭ ءبىر تاۋلىكتەگى ساعات سانى بىردەي - 24. بيلل گەيتس سياقتى جەكە كاسىپكەرلەردىڭ، ۋوررەن باففەت سياقتى قارجى ماگناتتاردىڭ، سەرەنا ۋيليامس سياقتى اتاقتى سپورتشىلاردىڭ، وپرا ۋينفري سياقتى كوگىلدىر ەكران مايتالماندارىنىڭ مەنشىگىندە سىزدىكىندەي ۋاقىت.

ءسىزدىڭ ساعات پەن مينۋتتارىڭىز باسقالاردىكىنەن كەم دەپ ويلاۋ ۇلكەن قاتەلىك. ءبارىمىز ءبىر ۋاقىت ساناعىندا ءومىر سۇرەمىز. تەك بىرەۋلەر ۋاقىتتى ءتيىمدى وتكىزۋگە تىرىسادى، ال كەيبىرەۋلەر ۋاقىتتىڭ تاپشىلىعىن ايتىپ، سىلتاۋراتىپ جۇرەدى.

وزىڭىزگە ۇنايتىن نارسەگە ۋاقىتىڭىزدى بولۋگە سانالى تۇردە دەن قويىڭىز.

ومىردە بارىنەن ارتىق نەنى باعالايسىز؟ ءوز ۋاقىتىڭىزدى كوڭىلىڭىزگە ۇنايتىن نارسەلەرگە جۇمساپ ءجۇرسىز بە؟ ەگەر دە سوڭعى سۇراققا «جوق» دەپ جاۋاپ قاتساڭىز، دەمەك، ويىڭىز بەن ءىسىڭىز ەكى ءتۇرلى بولعانى.

3. ءوز سەزىمىمدى اشىق ايتۋدا باتىلىراق بولعىم كەلەدى

بۇل ءسىز جايىندا ما؟ وعان ءوز سەزىمىڭىزدى بىلدىرۋگە قورقاسىز با؟ ومىرىڭىزدە سەزىمىڭىزدى اشىپ ايتا الماعاندىقتان بىرەۋلەرمەن قوشتاسقان، ۇمىتۋعا تىرىسقان كەزدەرىڭىز بولدى ما؟ راسىمەن سولاي بولسا، ءسىز جالعىز ەمەسسىز. ءسىز سياقتى ادامدار كوپ. وقىعان، توقىعان، سىمباتتى دا اشىق مىنەزدى، ءبىراق تانىسقىسى كەلمەيتىن، سەزىمگە جۇرداي بولىپ كەلەدى. ولار تانىسۋ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانباي جىبەرىپ الادى.

جان تىنىشتىعى ءۇشىن كەز كەلگەن تانىسۋ مۇمكىندىگىنەن باس تارتىپ، «ماعان لايىق ەمەس»، «ونشا ەمەس» ت. س. س ميلليون سىلتاۋ ايتادى.

مۇنى قالاي بولدىرماۋعا بولادى؟

جىبەرىپ العان مۇمكىندىكتەرگە وكىنىپ وتىرعانشا، جاساعان قاتەلىكتەرىڭنەن ساباق العان جاقسىراق. شىن مانىندە ءوز سەزىمىن بىلدىرگەنىنە وكىنەتىن ادامدار از. بىرىنشىدەن، بىردەن جەڭىلدەي تۇسەسىڭ، سەبەبى، ول اداممەن بىرگە بولاشاعىڭ بار ما جوق پا ايقىندالادى. سىزدەن باس تارتسا دا، ونى ۇمىتۋ وڭايىراق بولادى، «كەزىندە ايتۋىم كەرەك ەدى» دەگەن وي مازالامايتىن بولادى. ءتۇپتىڭ تۇبىندە، «نە بولادى؟ » دەپ وزىڭىزدەن سۇراپ كورىڭىز. بار بولعانى سىپايى تۇردە «جوق» دەر. ال ەگەر دە سەزىمدەرىڭىز ەكى جاقتى بولسا، وندا باتىلدىعىڭىزعا ءدان ريزا بولاسىز.

4. دوستارىممەن قارىم-قاتىنستى ۇزگىم كەلمەيدى

دوستىقتى كوبىنە - مانساپ، قارجى، جەكە باسىنداعى جۇمىستارىنا بايلانىستى قۇربان ەتەدى. نەگە؟ سەبەبى، بىزگە دوستىققا كوڭىل، ۋاقىت بولمەسە دە ەش كۇشىن جويمايتىن ماڭگىلىك بولىپ كورىنەدى. سوندىقتان دا وعان دوستىق كەزدەسۋلەردى جۇمىسىمىزعا، رومانتيكالىق كەزدەسۋلەرگە، باسقا دا ماڭىزدى ىستەرگە وپ- وڭاي الماستىرا سالامىز. ارتىنان جوعالتقان دوستىق قارىم- قاتىناسقا وكىنەمىز.

مۇنى قالاي بولدىرماۋعا بولادى؟

دوستارىم قاشان شاقىرادى ەكەن دەپ كۇتىپ وتىرعانشا، ءوزىڭىز العاشقى بولىپ قادامدى نەگە باسپاسقا؟ دوستارىڭىز سىزدەن شاقىرتۋ كۇتىپ وتىرۋى دا ابدەن مۇمكىن عوي. ەگەر تىرىسۋىڭىز بەكەر بولىپ، كەزدەسۋگە كەلمەسە، وندا قامىقپاڭىز، لايىقتى دوستىق ەمەس دەگەن ءسوز. قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساعاندىقتان، كەيىن وكىنبەيتىن بولاسىز.

5. باقىتتىراق بولۋدى قالار ەدىم

قاتتى قايعىرىپ ءجۇرسىز بە؟ ءاردايىم ومىرىڭىزدەگى كىشىگىرىم قيىندىقتارعا شاعىمداناسىز با؟ قولىڭىزداعى بار نارسەدەن ءلاززات الۋدىڭ ورنىنا جوق زاتتارىڭىزدى تۇگەندەپ، جىبەرىپ العان مۇمكىندىكتەرگە وكىنەسىز بە؟

كوپتەگەن ادامدار بارىن باعالاي الماي، قولدارى جەتپەگەن دۇنيەنى اڭساپ قايعىرۋدا. سول قايعىداعى ادامداردىڭ كوبىسىنىڭ جابدىقتالعان ۇيلەرى، تۇراقتى جۇمىستارى، كەرەمەت وتباسىلارى بار، جاعدايلارى جاسالعان.

نەگىزى حالىقتىڭ تۇرمىسى جاقسارعان سايىن، ادامدار باقىتتى بولۋدىڭ ورنىنا كەرىسىنشە، باقىتسىز بولىپ بارا جاتىر. نەلىكتەن؟ سەبەبى ادامنىڭ باقىتتى بولۋى ونىڭ ماتەريالدىق جاعدايىنا تاۋەلدى ەمەس، باقىتتىڭ ءمانى نەدە ەكەنىن تۇسىنگەندىگىندە.

مۇنى قالاي بولدىرماۋعا بولادى؟

باقىت - ءار ادامنىڭ تاڭداۋى ەكەنىن مويىنداڭىز. باقىتتى بىرنەشە فاكتورلاردان تۇرادى دەپ ەسەپتەيتىن ادامدار بارشىلىق. ولار بەلگىلى ءبىر نارسەگە قول جەتكىزسەم، ءبىرىنشى، ەكىنشى، ءۇشىنشى دەپ قاجەتتەرى ورىندالعاندا باقىتتى بولامىز دەپ ويلايدى. ءبىراق باقىت جەتىستىكتەرگە تاۋەلدى ەمەس. باقىت - بۇل قولدا بارعا قاناعات قىلۋىڭ. ەگەر قالاساڭىز ءدال قازىر باقىتتى بولا الاسىز. باقىتتى بولۋدى قالايسىز با؟

ونى ءبىر عانا سوزبەن قالاي كەرەمەت جەتكىزگەن:

There is no way to happiness, happiness is the way (باقىتتى بولۋدىڭ جولى جوق، باقىتتىڭ ءوزى - جول)

بۇل ءاربىر ادام جاساۋى مۇمكىن دەگەن، ەڭ كوپ تاراعان قاتەلىكتەر. ال ءسىز شە؟ دەر كەزىندە ايتا الماعاي، جىبەرىپ الىپ نەمەسە قول جەتكىزە الماي، وكىنگەن تۇستارىڭىز بار ما؟