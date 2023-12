قازاقستاندىق ج و و- لاردا 300 دەن استام جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ەنگىزىلدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - بيىلعى وقۋ جىلىنىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىندا 300-دەن استام جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، اتالمىش باعدارلامالار ەڭبەك نارىعىنداعى زاماناۋي سۇرانىستار مەن جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ ماماندارعا قوياتىن تالاپتارىنا سايكەس بەيىمدەلىپ، ازىرلەنگەن. جاڭا وقۋ باعدارلامالارى بويىنشا بولاشاق ينجەنەرلەردى، قۇرىلىسشىلار مەن پەداگوگتەردى، مەنەدجەرلەردى، ەكونوميستەر مەن زاڭگەرلەردى جانە باسقا دا مامانداردى وقىتادى.

ماسەلەن، «يادرولىق مەديتسينا»، « Smart Cityتەحنولوگيالارى»، «ماتەماتيكالىق ەكونوميكا، ستاتيستيكا جانە دەرەكتەردى تالداۋ»، «ءبىلىم بەرۋدەگى فيزيكا»، «عىلىمي تاريح»، ، «New media»

«تاۋ- كەن ىسىندەگى 3D مودەلدەۋ ينجەنەرى»، «نانوماتەريالدار جانە نانوتەحنولوگيالار» مەن باسقا دا جاڭا باعدارلامالار بويىنشا.

بۇدان باسقا، IT- ماماندارعا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار (ا ك ت) سالاسىندا دا جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ەنگىزىلدى. جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ۋنيۆەرسيتەتتەر «Big Data Analysis» (اۋقىمدى دەرەكتەردى تالداۋ)، «جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى»، «كريپتولوگيا»، « IT - قۇقىق»، «Digital Engineering» ، «روبوتوتەحنيكالىق جۇيەلەر»، «Data Science» ، «كيبەرفيزيكالىق جۇيەلەر»، «روبوتتاندىرىلعان پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى» ، « IT - مەنەدجمەنت»، «سيفرلىق ەكونوميكا» سياقتى باعدارلامالار بويىنشا مىڭداعان بولاشاق باعدارلاماشىلاردى وقىتادى.

ايتا كەتەيىك، 2021 -جىلى ا ك ت سالاسىنداعى مامانداردى دايارلاۋعا 10 مىڭعا جۋىق گرانت ءبولىندى، بۇل 2018 -جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ.

«سوڭعى جىلدارى قازاقستاننىڭ ەڭبەك نارىعىندا IT- ماماندارعا سۇرانىستىڭ كۇرت ءوسۋى بايقالادى. بۇگىنگى تاڭدا اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ءومىردىڭ بارلىق سالاسىنا ەنگىزىلگەن. جوعارى وقۋ ورىندارى ماماندارعا قويىلاتىن قازىرگى تالاپتارعا سايكەس كەلەتىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەدى. ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ەنگىزۋ بارىسىندا جوعارى وقۋ ورىندارى جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ پىكىرلەرى مەن سۇرانىستارىن ەسكەردى. مىسالى، جۇمىس بەرۋشىلەر اقپاراتتىق جۇيەلەردى قورعاۋ بويىنشا كادرلار دايارلاۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى حابارلادى.

جاڭا باعدارلامالاردىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ولار ەڭبەك نارىعىندا قاجەت پراكتيكالىق ءبىلىم الۋعا باعىتتالعان. IT باعىتى بويىنشا كوپ جاڭا باعدارلاما بار. ماسەلەن، IT- قۇقىق، IT- مەديتسينا»، - دەدى ق ر ب ع م جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ادىلەت تويبايەۆ.

سونىمەن قاتار ج و و- لار IT- كومپانيالارمەن - بولاشاق جۇمىس بەرۋشىلەرىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋدا. دۋالدى وقىتۋ بەلسەندى تۇردە ەنگىزىلىپ جاتىر، ستۋدەنتتەر وقۋ ۋاقىتىنىڭ % 40- ىن كاسىپورىنداردا وتكىزەدى. ءوز كەزەگىندە ستۋدەنتتەر جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا وڭ باعا بەرىپ، ولاردى ازىرلەۋ كەزىندە پراكتيكالىق بىلىمگە باسا نازار اۋدارىلعانىن اتاپ ءوتتى. ايتا كەتەيىك، بارلىق جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ تىزىلىمىنە ەنگىزىلگەن.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ق ر ب ع م قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىنە قويىلاتىن تالاپتاردى وزگەرتكەن بولاتىن. جاڭاشىلدىقتار ماماندىقتارعا بايلانىستى ەنگىزىلىپ، جوعارى ءبىلىمنىڭ تاجىريبەگە باعىتتالۋىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان. جوعارى وقۋ ورىندارى جۇمىسقا تاجىريبەلى مامانداردى تارتۋعا مۇمكىندىك الدى.