3 بىردەي قاقپاشى پەنالتي قايتاردى - «قايرات» قاقپاشىلار شەبەرحاناسىنا اينالىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - داستان ساتبايەۆتىڭ ويىنىن بۇكىل انگليا باقىلاپ وتىردى. بۇل تۋرالى فۋتبول ساراپشىسى ايتتى.
«قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى كەزدەسۋ كەشەلى بەرى كۇللى فۋتبولسۇيەر قاۋىمنىڭ ورتاق تاقىرىبىنا اينالدى. بۇكىل الەم الماتىلىق كلۋبتىڭ جاس ويىنشىلارى تۋرالى اڭگىمە ەتىپ جاتىر.
ال jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» ستۋدياسىنا قوناق بولعان رىمبەك ءىزعالي «قايرات» ويىنشىلارىنىڭ ەڭ باستى قاتەلىگىن اتادى.
- ءبىزدىڭ جىگىتتەر ءبىرىنشى تايمدا جاقسى وينادى. ەكىنشى تايم، وكىنىشكە قاراي، ءساتسىز بولدى. بۇل «قايراتتىڭ» زاڭدىلىعى. بۇعان دەيىن دە «سپورتينگپەن» بولعان ويىنداردا كوپ گول جىبەرىپ قويىپ ءجۇردى عوي. الداعى ۋاقىتتا «قايراتتا» ءالى دە ويىندار كوپ. ولار - قازاقستانداعى دەمالمايتىن جالعىز كوماندا. مىسالى، قاراشا ايىندا بارلىق قازاقستاندىق كلۋبتار دەمالىسقا كەتسە، تەك «قايرات» چەمپيوندار ليگاسىنداعى ويىنىن قاڭتار ايىنا دەيىن جالعاستىرا بەرەدى. وسى ەكىنشى تايمىنىڭ ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن ولاردا ءالى ۋاقىت كوپ. ول ءۇشىن باپكەرلىك شتابتى اۋقىمدى جۇمىس كۇتىپ تۇر دەپ ايتۋعا بولادى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
«قايرات» - «رەال مادريد» ويىنى نەبەردى؟
«قايرات» ءوز الاڭىندا يسپانيالىق كلۋبقا ەداۋىر ايىرماشىلىقپەن ەسە جىبەرسە دە، جانكۇيەرلەردىڭ كوڭىلى كوتەرىڭكى. قولداۋشىلار ەلىمىزدىڭ تۇپكىر-تۇپكىرىنەن ويىنشىلارعا العىسىن ايتىپ، ساتتىلىك تىلەپ جاتىر. كوبى «قايرات» جەڭىلسە دە، «قازاقستان جەڭىلگەن جوق» دەپ فيلوسوفيالىق پىكىرلەرىن جازعان.
ال ساراپشى بۇل ماسەلەگە قاتىستى مىناداي پىكىر ءبىلدىردى.
- مەن نەگىزىنەن پراگماتيك ءارى پەرفەكتسيونيست اداممىن. كەز كەلگەن ناتيجەدە ءپالساپالىق اڭگىمەلەردى توقتاۋسىز ايتا بەرۋگە بولادى. ءبىراق مەن ونى سىلتاۋ دەپ قابىلدايمىن. ال سپورتتا بۇل بولمايدى. مەنىڭ ويىمشا، قازاقستانداعى فۋتبولعا قاتىسى بار ادامدار، ونىڭ ىشىندە باپكەرلەر، بالالار باپكەرلەرى، ەلىمىزدەگى وزگە كلۋبتاردىڭ باپكەرلەرى مەن ويىنشىلار «قايراتتىڭ» دەڭگەيىمەن وزدەرىن سالىستىردى دەپ ويلايمىن. سەبەبى ولار بۇعان دەيىن «قايراتپەن» وينادى. ۇتىپ جۇرگەن كوماندالار دا بار. ولار وزدەرىن «قايراتتىڭ» ويىنشىلارىنىڭ ورنىنا قويادى. «مەن مىنا جەردە نە ىستەر ەدىم؟» ، «مەنىڭ دەڭگەيىم قانداي؟» دەگەن سياقتى وزدەرىنە باعا بەرە الاتىنداي ساباق بولدى دەپ ويلايمىن، - دەيدى ول.
رىمبەك ءىزعالي قازاقستاندىق ويىنشىلار فيزيكالىق دايىندىقتى كۇشەيتۋ كەرەك دەيدى.
- جوعارىدا ەكىنشى تايمداعى ءالسىز ويىن تۋرالى ايتتىم عوي. بۇل - فيزيكا. ويىنشىلار ەكىنشى تايمدا شارشاپ قالدى. ال فيزيكا دەگەنىمىز - دۇرىس تاماقتانۋ، ۋاقىتىلى جاتۋ سىندى تارتىپتەر. ەندى باپكەرلەر كىشكەنتاي بالالارعا دەيىن فيزيكالىق دايىندىقتى كۇشەيتەدى دەگەن ۇمىتتەمىن. بۇل، ارينە، وزدەرىڭىز ايتپاقشى، قازاقستان فۋتبولى ءۇشىن قوسار ۇلەسى كوپ تاجىريبە، - دەدى مامان.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، وسى ويىننان كەيىن قازاقستاندا فۋتبول مادەنيەتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلۋى كەرەك.
- فۋتبولدا ۇساق-تۇيەك دەگەن نارسە جوق. مىسالى، كەشە «رەال مادريد» كەلىپ، ءبىر قوناق ءۇيدى تۇگەلدەي جالداپ الدى. بۇل كلۋبتىڭ ءوز ويىنشىلارىنا قۇرمەت كورسەتىپ، قالاي جاعداي جاسايتىنىن كورسەتەدى. بۇل - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن ساباق بولۋ كەرەك. ءبىز «رەال مادريدتىڭ» انگليادا باسقا كلۋبتارمەن ويناپ جاتقانىن ەستىسەك تە، ونداعى جاڭالىقتاردى وقىساق تا، ەلەمەيمىز. ال ءبىزدىڭ ۇيىمىزگە، ەلىمىزگە كەلىپ، كورسەتىپ كەتسە، تاجىريبە الارلىقتاي ۇلگى بولادى، - دەيدى رىمبەك ءىزعالي.
ستۋديا قوناعى كەشە وتكەن باسپا ءسوز جيىنىنا دا توقتالدى.
- ودان بولەك، باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىن ۇيىمداستىرعاندا دا جۋرناليستەرمەن كوپ جۇمىس جاسالدى. ويتكەنى، كەشە كورگەندەرىڭىزدەي، باسپا ءسوز جيىنىندا پرەزيدەنت كەزدەسۋلەرىندەگىدەي اۆتوماتتى اۋدارمامەن جۇمىس ىستەدى. ال بىزدە ادەتتە مۇنداي پروتسەسس ۇزاق بولادى. ول كىسىنىڭ قويعان سۇراعىن الدىمەن اعىلشىنشاعا، كەيىن قايتادان قازاقشاعا اۋدارىپ وتىراتىن. بۇل - مەنىڭ بايقاعانىم. ال بارعان ارىپتەستەرىمىز دە بىراز نارسە ايتاتىن بولار دەپ ويلايمىن، - دەيدى ساراپشى.
دەمەك، قازاقستانعا مادريدتىك «رەالدىڭ» كەلۋى تەك فۋتبولعا اسەرىن تيگىزگەن جوق. بۇل، ەڭ الدىمەن، قازاقستاندىق كلۋبتار ءۇشىن اۋقىمدى تاجىريبە. ەل ەكونوميكاسىنا تيگىزگەن پايداسىن ەسەپكە الماعاندا، سەرۆيس، باق جانە فۋتبولشىلاردىڭ دايىندىعىنا دا سەرپىلىس بەرەرى انىق.
باق پەن باپ: ويىنشىلار تۋرالى
قاقپاشى شەرحان قالمۇرزا كەشە 7 رەت سەيۆ جاساپ، جۇلدىزعا اينالدى. 18 جاسار ويىنشىنىڭ Instagram پاراقشاسىنا 1 كۇندە 150 مىڭنان اسا وقىرمان جازىلعان. «قايرات» كلۋبىنىڭ 3- قاقپاشىسىن «رەال مادريد» گولكيپەرى تيبو كۋرتۋا ءوز پاراقشاسىندا بەلگىلەدى.
- قايراتتىڭ سوڭعى ۋاقىتتارى جيى باعى جانىپ ءجۇر. مىسالى، «سەلتيكپەن» ويىندا زارۋتسكي جاراقات الىپ قالدى دا، ورنىنا اناربەكوۆ شىقتى. تەمىرلان كەلەسى ماتچقا شىعىپ، 4 پەنالتي قايتاردى. بۇل پەنالتيلەردى زارۋتسكي قايتارا الار ما ەدى؟ بۇل - ۇلكەن سۇراق. ويتكەنى، اناربەكوۆ - «قايراتتىڭ» تۇلەگى. «سپورتينگكە» قارسى ماتچتا شەرحان قالمۇرزا دا پەنالتي قايتاردى. وعان قوسا، جاس وسپىرىمدەر اراسىندا دا چەمپيونات بار. كەشە «قايرات» پەن «رەال مادريد» جاس وسپىرىمدەرى ويناعان ماتچتا «قايراتتىڭ» قاقپاشىسى تاعى ءبىر پەنالتي قايتاردى. دەمەك، بۇل - ولاردىڭ مەكتەبى، اكادەمياسى جاقسى جۇمىس ىستەيدى دەگەن ءسوز، - دەيدى رىمبەك ءىزعالي.
ساراپشى شەرحان قالمۇرزانىڭ ويىنىنا باعا بەردى.
- ەۋروپادا 18 جاسار فۋتبولشى جاس بولىپ ەسەپتەلمەيدى. وندا 20 جاسار ويىنشىلار - تولىقتاي قالىپتاسقان فۋتبولشىلار. قالمۇرزانىڭ كەشەگى ويىنىنان ءالى دە تاجىريبە جەتپەيتىنى كورىنىپ تۇردى. كەيبىر جەرلەردە ساسقالاقتاپ قالعانى دا بايقالدى. قاقپاشى ءۇشىن بوي دا كەرەك. ەگەر ءبىز قازاقستان دەڭگەيىندە الار بولساق، 7 سەيۆ - ءوزىنىڭ جاسى مەن قازاقستانداعى ءبىزدىڭ دەڭگەيىمىز ءۇشىن وتە جوعارى. ءبىراق، بىزدە قازىر چەمپيوناتتىڭ اياعى. «قايرات» كلۋبى چەمپيوناتتىڭ باسىنان باستاپ كەز كەلگەن سەناريگە دايىن بولۋ كەرەك ەدى. ياعني، كەي ويىنداردا شەرحان قالمۇرزانى تاۋەكەلگە بارىپ، شامالاپ شىعارىپ تۇرۋ كەرەك ەدى. بۇل دا - تاجىريبە عوي، - دەيدى ول.
ال داستان ساتبايەۆ بۇل باسەكەدە ءوزىنىڭ جاقسى ويىنشى ەكەنىن تاعى ءبىر رەت كورسەتە الدى.
- داستان ساتبايەۆ وتە جاقسى وينادى. سوققىلار جاسادى. وعان قوسىمشا جاۋاپكەرشىلىك بار. ويتكەنى، ونى «چەلسيدىڭ» سكاۋتتارى قاراپ وتىر عوي. ونىڭ ويىنىن باقىلاپ، باعا بەرەدى. انگلياداعى ب ا ق وكىلدەرى دە مىندەتتى تۇردە جازادى. جالپى، وتە جاقسى وينادى. ءبىراق فۋتبول - كوماندالىق ويىن. ءبىر ويىنشىنىڭ جارقىلداپ كوزگە ءتۇسۋى ەشتەڭەنى شەشپەيدى، - دەيدى مامان.
رىمبەك ءىزعالي كەشەگى ويىنداعى تاعى ءبىر ەرەكشەلىككە توقتالدى.
- مەنىڭ ويىمشا، الەمدىك ساراپشىلاردىڭ ءبارى ساتبايەۆ، قالمۇرزا سىندى جاس ويىنشىلاردى كوبىرەك ايتۋى مۇمكىن. ودان بولەك، كەشە بايقاساڭىزدار، «قايرات» اكادەمياسىنىڭ تۇلەكتەرى كوپ وينادى. ەۋروپاداعى كەز كەلگەن كلۋبتى الىپ قاراساڭىز، ءتىپتى «رەال مادريدتىڭ» ءوزى «ءبىزدىڭ 5 بىردەي تۇلەگىمىز ويناپ جاتىر» دەپ ماقتانا المايدى. جالعىز ماقتاناتىن كلۋب - «اتلەتيك بيلباو» مەن «سەلتيك» شىعار. ءبىراق كوپ كلۋب لەگيونەرلەردەن قۇرالعان، - دەيدى ساراپشى.
ال الەۋمەتتىك جەلىدە قازاقستاندىقتار الاڭدا وتىرىپ، ويىن تاماشالاعان جانكۇيەرلەرگە نارازىلىعىن ءبىلدىرىپ جاتىر. ايتۋلارىنشا، ولار جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قولداۋ كورسەتە العان جوق.
- جانكۇيەرلەردىڭ قولداۋى - ۋاقىتپەن كەلەتىن نارسە. مۇنداي ۇلكەن فۋتبول ماتچتارى جيى بولىپ تۇرسا، مادەنيەت تە قالىپتاسادى. ادامداردى ۇيىمداستىرۋدىڭ ءوزى وڭاي دۇنيە ەمەس. مەن جوعارى فۋتبول مادەنيەتى قالىپتاساتىنىنا سەنەمىن. ويتكەنى، «قايرات» نەشە جىلدان بەرى ءبىرىنشى رەت چەمپيون بولىپ تۇر. چەمپيون بولا سالا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە شىعىپ تۇر. بۇل - كلۋبتىڭ ىشكى جۇمىسى دۇرىس باعىتتا دەگەن ءسوز. ەندى ەكىنشى باعىتى - جانكۇيەرلەرمەن جۇمىس. بۇل جاعىنان جانكۇيەرلەر دە ساباق الىپ جاتقان شىعار دەپ ويلايمىن، - دەپ تۇيىندەدى رىمبەك ءىزعالي.
ايتا كەتەيىك، الەۋمەتتىك جەلىلەردە الماتىداعى «قايرات» پەن مادريدتىك «رەال» اراسىنداعى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ەكىنشى تۋر ويىنىنا بايلانىستى پىكىر كوبەيدى. ماتچ اياقتالعانىمەن، وعان قاتىستى داۋ-داماي باسىلماي تۇر: ونداعان جانكۇيەر بيلەتى بولسا دا، ستاديونعا كىرە الماعانىن ايتتى.