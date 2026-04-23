230 مىڭ دوللار ۇرلاعان: كۇدىككە ايەل گرەكيادان ەلگە ەكستراديتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ينتەرپول قىزمەتكەرلەرى گرەكياداعى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ كومەگىمەن اسا ءىرى كولەمدە الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن قازاقستان ازاماتىن ەكستراديتسيالادى.
2021 -جىلى الماتىداعى تاسىمالداۋ كومپانياسىندا بۋحالتەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن كۇدىكتى باسشىسىنان 230000 ا ق ش دوللارىن بانكتىك سەيفتە ساقتاۋ ماقساتىندا الىپ، يەمدەنگەن دەپ ايىپتالىپ وتىر.
قىلمىس جاسالعاننان كەيىن كۇدىكتى جاسىرىنعان جانە حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان.
2024 -جىلعى ماۋسىم ايىندا گرەكيا جەرىندە ۇستالىپ، قازاقستان تاراپىنان تۇسكەن ءوتىنىش نەگىزىندە ەلگە جەتكىزىلدى.
قازاقستان مەن گرەكيا اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسى جوق بولعاندىقتان، ەكستراديتسيا سەربيا ارقىلى ترانزيتتىك تاسىمالداۋ جولىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. بۇل پروتسەستە قازاقستاننىڭ سەربياداعى ەلشىلىگى كومەك كورسەتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى استانا قالاسىنداعى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى.
وعان قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. زاڭ بويىنشا، مۇلكى تاركىلەنىپ، بەلگىلى لاۋازىمداردى اتقارۋ نەمەسە قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان 10 جىلعا دەيىن ايىرۋ جانە 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازالارى قاراستىرىلعان.