ما يۇن: ا ق ش- قىتاي ساۋدا سوعىسى 20 جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن

استانا. قازاقپارات - Alibaba Group نەگىزىن قالاۋشى جەك ما ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا سوعىسىنىڭ 20 جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، بۇل پروبلەما باسقا دا مەملەكەتتەرگە اسەر ەتەتىندىكتەن، جىلدام شەشىمىن تاباتىنىنا ۇمىتتەنەتىنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى ABC News باسىلىمى.

ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ساۋدانى قاتاڭ سىنعا الىپ كەلەدى. ال قىتايلىق ميللياردەر امەريكا مەن قىتاي اراسىندا ساۋدا بالانسىنىڭ جوقتىعىنا كۇمانمەن قارايتىنىن ايتتى.

«ساۋدا بىتكەن كەزدە، سوعىس باستالادى. سوندىقتان ساۋدا - سوعىستى توقتاتۋدىڭ امالى. ساۋدا - سەنىمدى نىعايتۋدىڭ امالى. بۇل ءبىر- بىرىمىزبەن كۇرەسۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن قارۋ ەمەس» ، دەدى جەك ما دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىندا وتكەن سەمينار بارىسىندا. ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋدا شيەلەنىسى تەك امەريكا مەن قىتايدىڭ نارىعىنا عانا ەمەس، باسقا مەملەكەتتەردىڭ دە كاسىپورىندارى مەن بيزنەسىنە كەرى اسەرىن تيگىزەدى.

جالپى، جەك ما ساۋداعا قاتىستى وڭ كوزقاراستا ەكەنىن، ءبىراق بۇل سالانى ءوز قولىنا الىپ باسقارعىسى كەلەتىندەردەن، رەتتەۋگە نيەتتىلەردەن قورعاۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.

«بۇگىنگى تاڭدا ءبىز Made in China, Made in America, Made in Switzerland, Made in Geneva دەگەن سياقتى جازۋلاردى ءجيى كورىپ ءجۇرمىز. بولاشاقتا، مىسالى، 2030 -جىلعا قاراي Made in Internet دەگەن ونىمدەر پايدا بولا باستاسا دا، تاڭعالمايتىن بولامىز. سەبەبى بيزنەستىڭ 85 پايىزى بولاشاقتا ەلەكتروندى كوممەرتسيامەن اينالىساتىن بولادى» ، دەيدى ول.

ايتا كەتەيىك، Alibaba Group - ەلەكتروندى كوممەرتسيامەن اينالىساتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى كومپانيالاردىڭ ءبىرى. بۇل كومپانيا امەريكالىق ريتەيلەرلەردى قىتاي جەتكىزۋشىلەرىمەن بايلانىستىرادى.

ا ق ش نارىعى قىتاي كاسىپورىندارى ءۇشىن ماڭىزدى. ترامپ اكىمشىلىگى قىتاي تاۋارلارىنا جۇزدەگەن ميلليارد دوللار تاريف ەنگىزدى. بۇعان بەيجىڭ دە جاۋاپ قايتارىپ، ەكى مەملەكەت اراسىندا ساۋدا سوعىسى باستالدى.

54 جاستاعى ما يۇن قىتاي بيزنەسىنىڭ تانىمال كوشباسشىلارىنىڭ ءبىرى. ول كەلەسى جىلى قىركۇيەك ايىندا Alibaba ءتوراعاسى قىزمەتىنەن كەتەتىنىن، ءبىراق كومپانيانى باقىلاۋ قۇزىرەتىن ساقتايتىن سەرىكتەستىك مۇشەسى بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتقان.

