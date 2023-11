بۇل توي بۇرىنعىدان وزگەرەك: استانانىڭ 20 جىلدىعى قالاي مەرەكەلەنەدى؟

استانا. قازاقپارات - «استانالار شەرۋى: استانانىڭ 20 جىلدىعى - الەمنىڭ 20 استاناسى» شاراسى، «Notre Dame de Paris» ميۋزيكلىنىڭ كونسەرتى، «Voice of Astana» حالىقارالىق فەستيۆالى مەن ۇلتتىق سپورتتى ۇلىقتايتىن «ۇلى دالا رۋحى» فەستيۆالى.

ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى ەلوردانىڭ 20 جىلدىعىنىڭ شارالار لەگىن بەكىتىپ، جىلدىڭ ەڭ ايتۋلى مەرەيتويىن اتاپ ءوتۋدى جۋىردا باستاپ كەتپەك. وسىعان وراي، مەرەيتوي اياسىندا «قازاقپارات» ح ا ا وقىرمان قاۋىمعا ەلوردانىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالىپ، جىل بويى وتەتىن باستى شارالار تۋرالى مالىمەتتى ۇسىنادى.

استانانىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان شارالار لەگى جۋىقتا عانا ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىمەن بەكىتىلگەن. مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەرەيتويدىڭ قۇرمەتىنە رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە 80 گە جۋىق شارا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

اتاپ ايتقاندا، «استانالار شەرۋى: استانانىڭ 20 جىلدىعى - الەمنىڭ 20 استاناسى» اتتى حالىقارالىق مادەني يميدجدىك جوبا مەرەكەلەر شەرۋىنە ەرەكشە ءوڭ بەرمەك. جوبا بويىنشا الەمنىڭ اتاقتى 20 استاناسىنىڭ (پاريج، بەرلين، لوندون، توكيو، سينگاپۋر، بەيجىڭ جانە ت. ب) قۇتتىقتاۋى تانىستىرىلادى.

مەرەيتوي اياسىندا «استانا وپەرا» تەاترى بەيجىڭ ۇلتتىق وپەرا تەاترىمەن بىرگە دجاكومو پۋچچينيدىڭ «تۋراندوت» اتتى وپەراسىن ءدۇيىم جۇرتقا ۇسىنادى.

«استانا وپەرا» تەاترى تارتۋىمەن بىرگە «استانا ميۋزيكل» تەاترىنىڭ الەمگە تانىمال «Notre Dame de Paris» ميۋزيكلىمەن (ر. كوچچانتە، ل. پلاموندون سەكىلدى اۆتورلارىمەن بىرگە) بىرلەسكەن قويىلىمى استانا حالقى مەن شاھار قوناقتارى ءۇشىن كەرەمەت سىي بولارى ءسوزسىز.

سونىمەن قاتار، مەرەيتوي بارىسىندا «استانا - مەنىڭ باقىتىم» اتتى تەليەۆيزيالىق فيلمنىڭ تانىستىرىلىمى وتەدى. ودان بولەك، وتاندىق ونەرپازداردىڭ ۆەنا وپەرالىق تەاترى پەن ماريين تەاترى، نيۋ-يورك سيتي بالەت، ۇلى جىبەك جولىنىڭ حالىقارالىق سيمفونيالىق وركەسترىمەن بىرلەسكەن كونسەرتتەرى وتكىزىلەدى.

مەرەيتويعا جاسالعان ايتۋلى سىيلىقتاردىڭ ءبىرى - بىرەگەي حالىقارالىق ءتورت كورمە بولماق. اتاپ ايتقاندا، ترەتياكوۆ گالەرەياسىنىڭ كوللەكتسياسى (ماسكەۋ ق.)، «ۇلى موعولدار. تاريح ارتەفاكتتارى» (دەلي ق.)، فرانسيانىڭ ۇلتتىق مۋزەيلەرىنىڭ بىرلەسكەن جيىنى - گراند- پالە (پاريج ق.)، «100 وقۋلىقتاعى الەم تاريحى» كورمەلەرى (لوندون ق.) قالا جۇرتشىلىعىنىڭ نازارىنا ۇسىنىلادى. وسى ارقىلى قازاقستاندىقتار شەتەلگە شىقپاي-اق الەم تاريحىنىڭ ەڭ باي جاۋھارلارىن تاماشالاي الادى.

سونىمەن بىرگە، ازيا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن «Voice of Astana» حالىقارالىق فەستيۆالىن، ا ق ش، پولشا، نيدەرلاندى جانە قىتاي ەلىنىڭ ەڭ ۇزدىك بالەتتىك ترۋپپالارىنىڭ قاتىسۋىمەن ۇيىمداستىرىلاتىن «ەurasian Dance Festival» بالەت ونەرىنىڭ 2-حالىقارالىق فەستيۆالىن، الەمنىڭ دارەجەدەگى كينوجۇلىزداردىڭ جانە يسپانيا، رەسەي، فرانسيا، يتاليا ەلدەرىنىڭ تەاترلارىنىڭ قاتىسۋىمەن 2-بۇكىل الەمدىك «استانا» تەاتر فەستيۆالىن، زاماناۋي ەتنيكالىق مۋزىكا مەن ءبيدى پاش ەتەتىن «The Spirit of the Dancە» فەستيۆالىن وتكىزۋ جوسپارلانعان.

ەلوردانىڭ مەرەيتويى اياسىندا استانادا ويىن-ساۋىق فەستيۆالى باستالادى. قالا تۇرعىندارى مەن مەيماندارىنا بىرەگەي جوبا - «Astana Azil Stars Fest» حالىقارالىق فەستيۆالى مەن ⅱحالىقارالىق «باۋىرجان Fest» ويىن- ساۋىق شاراسى ۇسىنىلادى. وعان ت م د ەلدەرىنىڭ ەڭ تانىمال ونەرپازدارى قاتىسپاق.

استانانىڭ 20 جىلدىعى ۇرانىمەن قازاقستاندا الەمدىك دارەجەدەگى شارا - حالىقارالىق ساۋلەتشىلەر كونگرەسى وتەدى. ابىرويى اسا جوعارى ديالوگتىق الاڭ الەمدىك ساراپشىلاردىڭ باسىن قوسپاق. ۇيىمعا قازىرگى ۋاقىتتا الەمنىڭ 120 ەلىنىڭ ساۋلەتشىلەرى مۇشە ەكەنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك. وسىناۋ شارانىڭ ءبىزدىڭ ەلىمىزدە ءوتۋىن استانانىڭ الەمدىك مەگاپوليس ەكەنىن مويىنداۋى دەپ تانۋعا بولادى.

سپورتتىق باعىتتا مەرەيتوي قۇرمەتى ءۇشىن حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق ايتۋلى شارالاردى وتكىزۋ كوزدەلۋدە. ناقتىراق ايتقاندا، ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا - «ۇلى دالا رۋحى» اتتى فەستيۆال، قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى» مەن «الەم بارىسى» وتەدى. سونداي-اق، «استانا» سپورتتىڭ مارافونى ۇيىمداستىرىلىپ، «بوزوق قازىناسى» اتتى تەاترلىق-سپورتتىق باق اشىلادى.

«دەنيس جانە ونىڭ دوستارى» اتتى مۇزداعى شوۋ دا بيىل جوعارى دارەجەدە ۇيىمداستىرىلماق.

ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، استانانىڭ 20 جىلدىق مەرەيتويىن اتاپ ءوتۋ رۋحاني تۇرعىدا جاڭعىرۋدىڭ، ۇلتتىڭ بىرەگەيلىگىن ساقتاۋدىڭ ءبىر نىشانى بولارى ءسوزسىز. ءدال وسى جىلى الەمدىك دارەجەدەگى ونەر ۇجىمدارىنىڭ استاناعا اعىلۋى - مادەني تۇرعىدا قازاقستاننىڭ قاشان دا اشىق ەكەنىن تانىتادى. مينيسترلىك شارالار دەمەۋشىلەردىڭ كومەگىمەن وتكىزىلەتىنىن حابارلايدى.

اۆتور: ايان بەكەن ۇلى