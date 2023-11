جەتى جاسار قاراعاندىلىق قىز «كىشكەنتاي الەم ارۋى-2019» اتاندى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قاراعاندىلىق ايشا ابىشەۆا ەسىمدى قىز «Little Miss World - 2019» بالالار سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى دەپ حابارلايدى KAZ. NUR. KZ ءتىلشىسى.

بايقاۋ بودرۋم قالاسىندا وتكەن. وعان بۇكىل الەمنىڭ 7-12 جاس ارالىعىنداعى 30 كىشكەنتاي ارۋى قاتىستى.

باس تيتۋلدان بولەك ايشا Best of the best جانە Miss Talent اتاقتارىنا يە بولدى.

ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ايشا تالانتتار بايقاۋىندا لەزگينكا ءبيىن بيلەپ، ەكسكليۋزيۆتى ۇلتتىق كويلەكپەن قازاقستاندى تانىستىرىپ، ءار قاتىسۋشىعا ەستەلىك سىيلىقتار تابىس ەتكەن.

«ايشا ءبىزدىڭ ءۇمىتىمىز بەن تىلەكتەرىمىزدى اقتادى. الداعى ۋاقىتتا ونىمەن ءبىز كوپتەگەن جوسپارلار قۇرىپ وتىرمىز»، - دەيدى مودەلدىك اگەنتتىك ديرەكتورى ءمادينا احمەتبايەۆا.





ايشا ءۇشىن بۇل ءبىرىنشى جەڭىس ەمەس. 2017-جىلى ول «كىشكەنتاي ميسس قاراعاندى»، سودان كەيىن «Mini Miss Grand Prix Russia 2018» اتاقتارىن يەلەنگەن.

مودەلدىك اگەنتتىكتە ول 3 جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلەدى. سونداي-اق، ايشا ءبي بيلەپ، فورتەپيانودا وينايدى.

«مەن جەڭىسكە جەتەمىن دەپ سەندىم، ناتيجەسىندە وسى بايقاۋدا جەڭىسكە جەتتىم. ءيا، قيىن بولدى، ءبىز وعان 2 ايدان استام ۋاقىت دايىندالدىق. قارسىلاستارىم دا مىقتى بولدى، ءبىراق مەنىڭ ءبيىمدى قازىلار القاسى ەڭ جاقسى جانە كۇردەلى دەپ تانىدى. مەن بارلىق قاتىسۋشىلارعا سىيلىقتار سىيلادىم»، - دەيدى «الەمنىڭ كىشكەنتاي ارۋى».

ايشا ابەنوۆا 2011-جىلى 13- ماۋسىمدا قاراعاندىدا تۋعان. ول فوتو جانە بەينە تۇسىرىلىمدەرگە بىرنەشە رەت قاتىسقان.

2018-جىلى قازاقستان استاناسىنىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان «ءومىر تاريحى» اتتى دەرەكتى فيلمىنە ءتۇستى.