ايىنا 1 ميلليون حالىق كەلەتىن استاناداعى ىرگەلى نىسان

استانا. قازاقپارات - استاناعا مەيمان بولىپ كەلگەندەردىڭ كوبى ەكسپو عيماراتتارىمەن ىرگەلەس ورنالاسقان MEGA Silk Way ساۋدا، ويىن-ساۋىق ورتالىعىنا باس سۇقپاي كەتپەيدى.

ۇزىندىعى بەس بىردەي فۋتبول الاڭىنا تەڭ، بيىكتىگى 9 قاباتتىق تۇرعىن ۇيمەن يىقتاس MEGA Silk Way - ەڭسەلى ەلوردانىڭ شەتەلدىك استانالاردان كەم تۇسپەيتىنىن پاش ەتەدى. وتباسىمەن كوڭىل كوتەرۋدى قالاساڭىز، ەلورداداعى وسىناۋ ورتالىق سىزگە اسا ساپالى قىزمەت پەن تاۋار تۇرلەرىنىڭ سان-سالاسىن ۇسىنادى. استانا قالاسىنىڭ 20 جىلدىعى اياسىندا قازاقپارات ءتىلشىسى بىرەگەي ورتالىقتىڭ اشىلۋ تاريحى مەن اۋقىمى تۋرالى وقىرمانعا مالىمەت بەرە كەتۋدى ءجون كورىپ وتىر.

جاراسىم مەن «جاسىل» تەحنولوگيا

MEGA Silk Way - MEGA اتاۋلى ساۋدا، ويىن- ساۋىق ورتالىقتارى جەلىسىنىڭ جاڭا تولقىنىنداعى بىرەگەي ورىن. اعىلشىندىق Chapman Taylor كومپانياسىنىڭ ساۋلەتشىلەرى ورتالىقتىڭ قۇرىلىسى الدىندا ەڭ ۇزدىك جوبالاردىڭ ءبىرىن ۇسىنىپ، نىساننىڭ نەگىزگى كونتسەپتسيالارىن ازىرلەگەن بولاتىن. MEGA Silk Way - ەلوردانىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعى تۋراسىندا ماڭىزدى نىسانداردىڭ ءبىرى ەكەنى داۋسىز. سەبەبى، ەكسپو نىساندارى جاقىن ورنالاسقاندىقتان، استانالىقتاردىڭ دا، ەلوردا مەيماندارىنىڭ دا ورتالىققا دەگەن قىزىعۋشىلىقتارى ەرەكشە. بۇل ورىن MEGA جەلىسىندەگى جوبالاردىڭ ەڭ ءساتتى كورىنىستەرىن پاش ەتەدى.

MEGA Silk Way س و و ديرەكتورى قانات تورەبايەۆتىڭ حابارلاۋىنشا، ورتالىقتىڭ اكىمشىلىگىندەگى ەڭبەك ەتەتىن قىزمەتكەرلەردى، ساۋدا اۋماقتارىن جالعا الۋشىلاردى قوسقاندا نىساندا بارلىعى 2 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدى.

««EXPO -2017» حالىقارالىق كورمەسىنە جاياۋ جەتۋگە بولاتىنداي جەردە ساۋدا- ويىن ورتالىعىنىڭ بولۋى - EXPO ۇيىمداستىرۋشى كوميتەتىنىڭ تالابى بولاتىن. وسىعان بايلانىستى 2014 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا استانا قالاسىندا - نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى مەن «EXPO -2017» كورمەسى اراسىندا نىساننىڭ قۇرىلىسى باستالدى. نىسان قۇرىلىسىنىڭ ينۆەستورى ءارى تاپسىرما بەرۋشىسى - «Mega Plaza» ج ش س. باس مەردىگەر رەتىندە رەسەيلىك «Renaissance Construction» ا ق جۇمىس جۇرگىزسە، نىساننىڭ ساۋلەتشىسى - ۇلى بريتانيالىق «Chapman Taylor» كومپانياسى بولدى»، - دەيدى قانات تورەبايەۆ.





نىسان 2016 -جىلدىڭ 7 -جەلتوقسانىندا پايدالانۋعا بەرىلدى. الايدا ورتالىقتىڭ رەسمي تۇردە اشىلۋى قازاقستان پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ پەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ قاتىسۋىمەن 2017 -جىلدىڭ 23 -مامىرىندا وتكەن ەدى.

«MEGA Silk Way س و و- نىڭ قۇرىلىس جۇمىستارى ءۇشىن رەسەي مەن تۇركيا ەلدەرىنەن جوعارى تەحنولوگيالى ەكولوگيالىق ماتەريالدار اكەلىندى. ارينە، قازاقستاندىق ەكولوگيالىق ماتەريالدار دا شەتكە ىسىرىلعان جوق. تەحنيكالىق جابدىقتار سوناۋ گەرمانيا، فرانسيا، يتاليا، شۆەيتساريا مەملەكەتتەرىنەن تاسىمالداندى. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، «EXPO -2017» كورمەسىنىڭ تاقىرىبى «بولاشاق ەنەرگياسى» ەدى. وسى رەتتە ءبىز MEGA Silk Way قۇرىلىسىندا «جاسىل» تەحنولوگيالار مەن ستاندارتتار قولدانعانىمىزدى ايتا كەتكىمىز كەلەدى. ۋاقىت تالابىنا ساي MEGA Silk Way س و و- نىڭ قۋاتتى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى بار. عيماراتتىڭ ينجەنەرلىك جابدىقتارى نىساندى باسقارۋدىڭ اۆتوماتتى جۇيەسىنەن، ورتكە قارسى مىزعىماس جۇيەدەن تۇرادى. نىسانعا دامىلسىز ەكى دەربەس قۋات كوزى جارىق تاراتادى. جالپى جارىق جۇيەسى Smart Grid جۇيەسىمەن ينتەگراتسيالانعان. س و و اۋماعىندا كۇن پانەلدەرى، جەل گەنەراتورى، شاتىردان اققان سۋدى پايدالانۋ جۇيەسى (سۋارۋ ءۇشىن)، جارىق ۇنەمدەۋشى قۇرىلعىلار سەكىلدى «جاسىل» تەحنولوگيالار قولدانىلادى»، - دەيدى قانات تورەبايەۆ.

«قالا ىشىندەگى قالا...»

البەتتە، كۇنىنە مىڭداعان ادام كەلەتىن نىساننىڭ «ءورت قاۋىپسىزدىگى قانشالىقتى ساقتالعان؟» دەگەن سۇراق تۋىندايدى. قانات تورەبايەۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، MEGA Silk Way-دىڭ ءورت قاۋىپسىزدىگىنە - جەكە ءورت بولىمشەسى جاۋاپ بەرەدى. بولىمشەنىڭ ارسەنالىندا «Hyundai ف س 2-40» (2 م3 نەمەسە 2 مىڭ ليتر سۋى مەن 100 ليتر ءورت ءسوندىرۋشى كوبىگى بار، سەكۋندىنا 40 ليتر شاشا الادى) اۆتوكولىگى بار. بۇعان قوسا MEGA Silk Way-دىڭ اۋماعىندا 900 م3 بولاتىن سۋ قويماسى بارىن ايتا كەتۋ كەرەك.

«ورتالىقتىڭ ءورت ءسوندىرۋ جۇيەسىنە اۆتوماتتى ءورت ءسوندىرۋ سيگناليزاتسياسى، حابارلاندىرۋ جۇيەسى، ەۆاكۋاتسيانى باسقارۋ، ءورت ءسوندىرۋدى اۆتوماتتى تۇردە قوسۋ جۇيەسى، ءورت ءسوندىرۋدىڭ درەنچەرلى قۇرىلعىسى، اۆتوماتتى تۇردە ءورتتى ۇنتاقپەن ءسوندىرۋ جۇيەسى ەنەدى. ءورت تۋىنداعان جاعدايدا ءتۇتىنجۇتقىش جۇيە ءتىلسىز جاۋدىڭ جايىلىپ كەتپەۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ءورتتى ۇستاپ تۇراتىن قاقپاقشالاردىڭ قىزمەتى ماڭىزدى. سىرتقى جانە ىشكى ورتتەردەن قورعاۋ ءۇشىن ورتكە قارسى سۋ جەلىلەرى ىستەپ تۇر»، - دەيدى قانات تورەبايەۆ.

وسىنىڭ ءبارىن ەسەپتەي كەلە MEGA Silk Way - ءىرى اۋقىمدى، الەمدىك دەڭگەيدەگى تەحنيكالىق تۇرعىدا كۇردەلى، جوعارى بىلىكتى مامانداردى تارتۋدى تالاپ ەتكەن جوبا دەپ ايتۋعا بولادى.

سونداي-اق، قانات تورەبايەۆقا «MEGA Silk Way نىسانىن قازاقستانداعى ەڭ ءىرى ساۋدا- ويىن ورتالىعى دەپ ايتۋعا بولا ما؟» دەگەن ساۋال قويدىق. دەسە دە، اۋماعى 140 مىڭ شارشى مەترلىك MEGA Silk Way - اۋماعى 175 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن MEGA Alma-Ata س و و- عا قاراعاندا شاعىن بولىپ شىقتى.

«MEGA Silk Way ورتالىعىنىڭ كونتسەپتسياسىنىڭ نەگىزىنە - ۇلى جىبەك جولىنىڭ بويىنداعى وتكەن شاق پەن بولاشاقتىڭ اراسىنداعى ايالداۋعا بولاتىن ورىن رەتىندە قالىپتاستىرۋ يدەياسى جاتقان ەدى. MEGA Silk Way مەگاپوليستىڭ جاڭا اۋدانىنىڭ ساۋلەتتى انسامبلىنە وزىندىك رەڭمەن ەنە ءبىلدى.

بۇل - «قالا ىشىندەگى قالا» ىسپەتتەس. سەبەبى، نىساننىڭ ىشىندە ءوزىنىڭ كوشەلەرى مەن ارت- نىساندارى، جازعى مەيرامحانالارى مەن ءارتۇرلى شارالار وتەتىن الاڭى، سپورتتىق، تانىمدىق الاڭدارى بار. ءبىز ادامدارعا قۋانىش سىيلاۋعا اسىعامىز. اشىلعانىنا ءبىر جىل بولعانىنا قاراماستان، ءبىزدىڭ نىسانعا 10 ميلليون ادام مەيمان بولىپ كەلدى»، - دەيدى س و و ديرەكتورى.

MEGA Silk Way-عا قوش كەلدىڭىز!

ساۋدا- ويىن ورتالىعىنىڭ اتاۋىن پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ ءوزى (2015 -جىلدىڭ 13 -شىلدەسى - اقوردادا وتكەن جيىندا) بەكىتكەن. نىسان نەگىزىنەن BREEAM (بريتاندىق BRE Global كومپانياسى ازىرلەگەن، عيماراتقا ەكولوگيالىق تيىمدىلىگى تۇرعىسىنان باعا بەرەتىن الەمدىك ستاندارت) تالاپتارى بويىنشا بوي كوتەرگەن. تارقاتا ايتقاندا، ەكولوگيالىق تازا قۇرىلىس تۇرعىسىنان BREEAM تالاپتارى بويىنشا س و و- عا 63,7 پايىزدىق، ياعني - «وتە جاقسى» دەگەن باعا بەرىلگەن ەكەن.

نىساننىڭ جالپى اۋماعى 140 مىڭ شارشى مەتر. ۇزىندىعى جارتى شاقىرىم، ەنى 160 مەتر. اتريۋمدارىنىڭ (باعاندارىنىڭ) بيىكتىگى 27 مەترگە جەتەدى. ياعني، 27 مەترلىك MEGA Silk Way بيىكتىگى جاعىنان - 9 قاباتتىق تۇرعىن ۇيمەن بىردەي. 1,5 ميلليون تەكشە مەتر بولاتىن ورتالىقتىڭ ىشكى كەڭىستىگى تازا اۋا مەن جارىققا تولى. بۇل، كەلگەن حالىق ءوزىن جايلى سەزىنۋى ءۇشىن ارنايى جاسالعان.

ورتالىق ءۇش بولىكتەن: ەكى قاباتتان جانە 1 جەراستى بولىكتەن تۇرادى. نىسانعا كىرەتىن توعىز ەسىك بار، ونىڭ ەكەۋى جەراستى بولىگىندە ورنالاسقان. 2100 كولىك سىياتىن كولىك تۇراعىمەن بىرگە، جەراستى بولىكتە تاعى 400 كولىككە ارنالعان پاركينگ بار.

كەشەنگە ايىنا 1 ميلليون ادام كەلەدى. البەتتە، بۇل كورسەتكىش ايىنا 1,3 ميلليون ادام كەلەتىن الماتىداعى «MEGA Alma-Ata» ساۋدا، ويىن- ساۋدا ورتالىعىنا جەتە قويماس. دەسە دە، جىلىنا حالقى 45 مىڭ ادامعا ءوسىپ كەلە جاتقان ەلوردا ءۇشىن بۇل كورسەتكىش جەتكىزبەس مەجە رەتىندە كورىنبەيدى. MEGA Silk Way س و و- عا كەلگەندەردىڭ رەكوردتىق كورسەتكىشى ورتالىقتىڭ ءدال اشىلۋى كەزىندە، ياعني 2017 -جىلى اتالىپ وتكەن ناۋرىز مەرەكەسى كەزىندە تىركەلىپتى. ءدال سول ۋاقىتتا ءبىر كۇندە ورتالىققا 500 مىڭ ادام كەلىپ كەتكەن ەكەن. ال نىسان جۇمىسىن باستاعان العاشقى ءۇش كۇندە 150 مىڭ ادام مەيمان بولعان.

MEGA Silk Way - تىڭ فورماتتاعى جاڭا كەڭىستىك. ورتالىقتىڭ ىرگەسىن قالاۋشىلار ءوزىنىڭ مەيماندارىنا مادەني تۇرعىدا بوس ۋاقىتىن ءتيىمدى وتكىزۋدىڭ جاڭا دەڭگەيىن ۇسىنادى. كەشەننىڭ ىرگەسى قالانعالى بەرى ەلورداداعى تۇرعىنداردىڭ ۋاقىتىن پايدالى وتكىزۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى اشىلدى. ياعني، مەيماندار نىسانعا كەلىپ، ساۋدادان بولەك بالالارىن ءبىلىم باعدارلاماسى بويىنشا وقىتۋعا، سپورتتىق الاڭداردا جاتتىقتىرۋعا مۇمكىندىك الىپ وتىر.

سونداي-اق Happylon كومپانياسى وتباسىمەن بىرگە دەمالۋعا بولاتىن ەڭ ءىرى كوڭىل كوتەرۋ پاركىن سالىپ قويعان. پاركاتتراكسيونداردان، دەلفيناري مەن «HappyCity» كاسىپتىك پاركتەن تۇراتىن ونىڭ اۋماعى - 7 مىڭ شارشى مەتر.

سونىمەن قاتار، MEGA Silk Way س و س و- دا Evrikum (880 م2) اتتى عىلىمي- ويىن پاركى، سپورتتىق جاتتىعۋلاردى وتكىزۋگە بولاتىن Kango (2500 م2) باتۋتتى ويىن پاركى، ء«ۇي كىتاپحاناسى» كونسەپسيالى Marwin (1500 م2) شىعارماشىلىق كەڭىستىگى، ەلورداداعى ەڭ ۇلكەن ەكرانى بار 11 زالدى Chaplin (5500 م2) كينوتەاترى جانە قاراشادان باستاپ اقپانعا دەيىن جۇمىس ىستەيتىن Mega Ice (800 م2) ءموبيلدى مۇز ايدىنى ورنالاسقان.





ورتالىقتا جيىرماعا تارتا، اتاپ ايتقاندا، Happylon, Marwin, Evrikum, Chaplin, تەحنودوم، Mimioriki, QLP، Because of you, التىن الان، Kazyna-Gold, Mini city، كازتۋر جانە وزگە دە وتاندىق برەندتەردىڭ ونىمدەرى ساتىلادى. بۇدان بولەك، H مەنM، Calvin Klein, Lacoste, Tommy Hilfiger، Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull جانە Bear، Oysho, Zara Home, Uterque, Marc O'Polo, US Polo Assn.، Nike, Koton, DeFacto, LCWaikiki, Armani Exchange, Levi's®، Fabiani, Enrico Marinelli, Miniso, Walker، Guess, Renascimento, Mango, Ostin kids, Diesel جانە وزگە دە الەمدىك دەڭگەيدەگى برەندتەردىڭ ونىمدەرىن وسى جەردەن تابا الاسىزدار. الەمدىك دەڭگەيدەگى جەتەكشى تاماقتانۋ برەندتەرى - Burger King, McDonalds, KFC، Hardee's, Starbucks, Gloria Jean's Coffees, Angel-in-us Coffee وسىندا ورنالاسقان.