ءوزى 16 ءتىل بىلەتىن ادامنىڭ 10 اقىلى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - كاتو لومبتىڭ ماماندىعى حيميك. دەسەكتە الەمدەگى سينحروندى اۋدارما جاساۋشىلاردىڭ قاتارىندا ونىڭ اتى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ اتالادى.

ول ءبىر ساتتە سەگىز تىلدەن اۋدارما جاسايتىن. جالپى 16 ءتىلدى ۇيرەنگەن، ەمىن-ەركىن تۇسىنىسە الادى. ونىڭ كەزىندە اۋديو ديسكىلەر مەن سكايپ، ءتىل ۇيرەتەتىن مەكتەپتەر دە بولمادى. سوندا قالاي ۇيرەنگەن؟ «مەن ءتىلدى قالاي ۇيرەنەمىن» دەپ اتالاتىن بەستسەللەر كىتابىندا ءتىل ۇيرەنۋ ءۇشىن مىنا ون ەرەجەنى بۇلجىتپاي ورىنداۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتىپتى:

1. ءتىلدى كۇندەلىكتى قايتالاپ وتىرۋ كەرەك. سپورتزالعا بارعانداي. بۇلشىقەتتىڭ بۇلتيعانىن كورگىڭ كەلسە، ولاردى جۇيەلى تۇردە جاتتىقتىر. تىم قۇرىماعاندا 10-15 مينۋت كىتاپ وقىپ، سونى ەستە ساقتاۋعا تىرىسۋ كەرەك. نەمەسە ارنايى دايىندالعان قاناتتى سوزدەردى ءتىزىپ جازىپ، جاتتاپ ال.

2. ەگەر ءتىل ۇيرەنۋگە دەگەن نيەتىڭ تەز وشە باستاسا، وزىڭە لايىقتى ءتىل الگوريتمىن جاساپ ال. مىسالى، ازداپ جاتتىعۋ جاساۋ، سوسىن مۋزىكا، سوسىن سەرۋەن.

3. كونتەكست - دەگەن وتە ماڭىزدى. ەشقاشان ماتىننەن ءسوزدى جۇلىپ الماڭىز. تەك كونتەكستتە وقىڭىز. مىسالى، ءسىز «strong wind» دەگەن سوزدەردى قوسىپ جاتتاساڭىز، وندا ەكى ءسوزدىڭ ءبىرى مىندەتتى تۇردە جادىڭىزعا جازىلادى ءارى ول ەكىنشىسىن ەسكە ءتۇسىرىپ تۇرادى.

4. دايىن قاناتتى سوزدەردى جازىپ الىپ جاتتاعان پايدالى. ولاردى ديالوگ كەزىندە كوبىرەك قولدانساڭىز، وتە ءتيىمدى.

5. كوزگە تۇسكەن نارسەنىڭ بارلىعىن ويشا اۋدارىپ وتىرىڭىز. مەيلى ول جارناما، ولەڭنىڭ ءماتىنى، ديالوگتار، گازەتتەگى ماقالا بولسىن. قيىن ەمەس ءارى پايدالى.

6. جاتتاپ الۋ - ەڭ كەرەمەت نارسە. تەك ءجۇز پايىز دۇرىس ماتىندەردى جاتتاۋ كەرەك. وقىتۋشى ماقۇلداعان ماتىندەردى جاتتاعان ابزال.

7. قولدانىستا بار ءسوز تىركەستەرىن، يديومالاردى جازىپ الىپ، ساقتاڭىز. ولاردى ءبىرىنشى جاقتا جاتتاپ الىڭىز.

ماسەلەن: «I am only pulling your leg» (مەن سەنى مازاقتاپ تۇرمىن).

8. كەز كەلگەن شەت ءتىلىن وقشاۋلانىپ ۇيرەنۋگە بولمايدى. مەن ءوزىم ءۇشىن دەگەن ءسوز بولماۋعا ءتيىس. ءمۇعالىمدى تىڭداۋ جەتكىلىكتى دەگەنگە سەنبەڭىز. ارناۋلى فيلمدەردى كورىڭىز. گازەت پەن كەرەكتى ادەبيەتتى وقىڭىز. اعىلشىنشا سويلەيتىن دوستارىڭىزبەن اڭگىمەلەسىڭىز. تىم بولماسا ينتەرنەتتە حات جازىسىپ وتىرۋعا بولادى.

كاتو لومب ورىس ءتىلىن «ءولى جانداردى» وقۋدان ۇيرەنە باستاعان. وعان تەك سوزدىك كومەكتەسكەن.

9. قاتەلەسەمىن دەپ ۇرەيلەنبەڭىز. تۇزەلمەگەن قاتەلىكتەن ساقتانىڭىز. ەشقاشان ەشتەڭەنى تەكسەرۋسىز قالدىرماڭىز.

10. بار قيىندىققا قاراماستان ءسىز ءتىلدى ۇيرەنىپ شىعاسىز، وعان ەش كۇماندانباڭىز.

86 جاستاعى كاتو لومب 54 جاستاعى دوسىن كەزدەستىرىپ قالعاندا ونىڭ ءومىرىن كۇرت وزگەرتكەن ءسوزدى ايتىپتى: «ستيۆ، سەن سونداي جاسسىڭ! الدىڭدا ءالى تالاي ءتىل ۇيرەنەتىن كەرەمەت جىلدارىڭ الدان توسىپ تۇر!»

اۋدارعان شىنار ءابىلدا

baq.kz