12 گەنەرال دەنە دايىندىعى بويىنشا سىناقتان سۇرىنبەي ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ «الاتاۋ» سپورت سارايىندا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارلارىمەن، قورعانىس مينيسترلىگى، باس شتاب جانە قارۋلى كۇشتەردىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرى باسشىلارىمەن دەنە دايىندىعى بويىنشا باقىلاۋ ساباقتارى ءوتتى. جوعارى وفيسەرلىك قۇرامنىڭ وكىلدەرى - 12 گەنەرال باقىلاۋ نورماتيۆتەرىن تاپسىردى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
باقىلاۋ سىناعى جەكە جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ايقىن ۇلگىسى بولىپ، بۇكىل جەكە قۇرامعا تالاپتى كۇشەيتتى. ولار دەنە دايىندىعى بويىنشا سىناقتار تاپسىرىپ، № 3 جاتتىعۋدى (بەلتەمىرگە تارتىلۋ) جانە № 37 جاتتىعۋدى (1 شاقىرىم جۇگىرۋ) ورىندادى.
- دەنە دايىندىعى - اسكەري قىزمەتتىڭ اجىراماس بولىگى. كومانديرلەر ءاردايىم جەكە قۇرامعا ۇلگى بولۋى ءتيىس. سوندىقتان تالاپ قويۋمەن قاتار، وزدەرى دە سول تالاپتارعا ساي بولۋى قاجەت. اسكەر - بۇل تەك تەحنيكا عانا ەمەس، ەڭ الدىمەن رۋحى مىقتى، فيزيكالىق تۇرعىدان دايىن، ءبىلىمدى ءارى ءتارتىپتى جاۋىنگەر، - دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارۋلى كۇشتەر باس شتابىنىڭ باستىعى گەنەرال-لەيتەنانت قانىش ابۋباكىروۆ.
قىسقى وقۋ كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باقىلاۋ سىناعىن سپورت كوميتەتىنىڭ وفيتسەرلەرى قابىلدادى. نورماتيۆتەردى ورىنداۋمەن قاتار، جاتتىعۋلاردى ورىنداۋ تەحنيكاسى، توزىمدىلىگى جانە جالپى دەنە دايىندىعىنىڭ دەڭگەيى ەرەكشە نازارعا الىندى.
سپورتتىق ءىس-شارانىڭ باسىندا مەديتسينالىق قاجەتتى قۇرال-جابدىقتارمەن جانە سانيتارلىق كولىكپەن قامتاماسىز ەتىلگەن دارىگەرلىك- فەلدشەرلىك بريگادا تۇردى.
جالپى مينيسترلىكتىڭ باسشىلىق قۇرامى جاقسى فيزيكالىق دايىندىق دەڭگەيىن جانە بەلگىلەنگەن نورماتيۆتەردى تولىق كولەمدە ورىنداۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتتى. ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن وفيتسەرلەر كەلەسى جيىندا ماراپاتتالاتىن بولادى. ال الىنعان كورسەتكىشتەر الداعى دەنە دايىندىعىن جوسپارلاۋ كەزىندە ەسكەرىلەتىن بولادى.
باقىلاۋ ساباقتارىنا ۆەدومستۆو باسشىلىعىنىڭ قاتىسۋى قارۋلى كۇشتەردە دەنە دايىندىعىنا قويىلاتىن تالاپتاردىڭ بارشاعا بىردەي ەكەنىن جانە ول جاۋىنگەرلىك دايارلىقتىڭ اجىراماس بولىگى بولىپ قالا بەرەتىنىن كورسەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلوردادا قارۋلى كۇشتەردىڭ ۇزدىك مەرگەندەرى انىقتالدى.