ديماشتىڭ ونلاين كونسەرتىن 100 ەلدەگى جانكۇيەرلەر تاماشالادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەسىمى بۇكىل الەمگە تانىمال قازاق ءانشىسى ديماش قۇدايبەرگەن TIXR امەريكالىق ستريمينگ-پلاتفورماسىندا ونلاين كونسەرت بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

DIMASH DIGITAL SHOW - ديماشتىڭ كوروناۆيرۋس پاندەمياسى باستالعان ساتتەن بەرگى العاشقى جاھاندىق ونەر كورسەتۋى بولدى.

اتالعان كونسەرتكە دايىندىق ءجۇرىپ جاتقانى تۋرالى وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا ايتىلدى.

بۇل جايىندا ءانشىنىڭ ءوزى دە الەۋمەتتىك جەلىدە ءجيى جازىپ، سۇيىكتى جۇلدىزدارىنىڭ ونەرىن ساعىنعان جانكۇيەرلەر دە ۇنەمى مالىمەتتەرمەن ءبولىسىپ وتىردى. كورسەتىلىم اقىلى بولدى. بيلەت ساتۋدان تۇسكەن قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگىن ۇيىمداستىرۋشىلار قايىرىلىمدىلىققا بەرمەك.

«Dears، سىزدەرگە كونسەرت ۇنادى دەپ ۇمىتتەنەمىن! جەكە ءوزىم جانە مەنىڭ توبىم سىزدەردىڭ العان اسەرلەرىڭىزدى بىلۋگە دايىن!»، - دەپ جازدى ديماش قۇدايبەرگەن Instagram-پاراقشاسىندا.

ديماشتىڭ ەۋرازيالىق فانكلۋبى ۇسىنعان اقپاراتقا سايكەس، ءانشى 19 كومپوزيتسيادان تۇراتىن باعدارلاما ۇسىندى.

وعان «Olimpico»، «Give me your love «، «S. O. S» ، «War and Peace «، «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي»، «ماحاببات بەر ماعان»، «قاراعىم-اي»، «قايران ەلىم»، «Screaming» سىندى اندەر بار. سونىمەن قاتار ول «ءومىر وتەر» (ر. عايسين / ت. ارىنعالي)، «كيەلى مەكەن» (ە. قۇدايبەرگەن / ق. ايتبايەۆ)، «Be with me « (د. قۇدايبەرگەن / د. اراكەليان، د. شامۋراتوۆ) سىندى جاڭا اندەردى دە تىڭدارمان نازارىنا ۇسىندى.

Dimashnews.com پورتالىنىڭ جازۋىنشا، قازاق ءانشىسى 6 تىلدە، اتاپ ايتقاندا قازاق، يتاليان، فرانسۋز، قىتاي، اعىلشىن جانە ورىس تىلدەرىندە ءان سالدى. ونلاين فورماتتا وتكەن كونسەرت ءانشىنىڭ بۇكىل الەمدەگى جانكۇيەرلەرىنە ۇيدە وتىرىپ- اق ونىڭ ونەرىن تاماشالاۋعا مۇمكىندىك بەردى.

DIMASH DIGITAL SHOW كونتسەرتىن الەمنىڭ 100 دەن استام ەلىندەگى جانكۇيەر كوردى.

«مەنىڭ العاشقى ونلاين كونتسەرتىمدى تاماشالاپ، قولداۋ كورسەتكەن بارلىعىڭىزعا ۇلكەن العىسىمدى بىلدىرەمىن. پاندەميا بىزدەردى ۇزاق ۋاقىت اجىراتقانى وتە وكىنىشتى. سوندىقتان دا بۇگىن سىزدەردىڭ الدارىڭىزعا ونەر كورسەتەتىندىگىمە قۋانىشتىمىن. سىزدەردى كورمەسەم دە جان جۇرەگىممەن ماعان ۇنەمى شابىت بەرەتىن، جاڭا بيىكتەردى باعىندىرۋعا قۇلشىندىراتىن قولداۋلارىڭىز بەن ەنەرگەتيكالارىڭىزدى سەزىندىم. سىزدەر بۇگىنگى شوۋدان تولىققاندى ءلاززات الدىڭىزدار دەپ ويلايمىن. تاياۋ ارادا سىزدەرمەن كەزدەسەتىندىگىمە سەنىمدىمىن»، - دەدى كونسەرت بارىسىندا ديماش.