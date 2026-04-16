    08:16, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەڭ ۇزاق جاساعان كوگەرشىن گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا ەرەكشە ۇزاق ءومىر سۇرگەن قانت (Sugar) اتتى كوگەرشىن Guinness World Records كىتابىنا ەندى. ول 44 جىل 72 كۇن ءومىر ءسۇرىپ، بۇرىنعى رەكوردتى 15 جىلعا جاڭارتتى، دەپ حابارلايدى guinnessworldrecords.com.

    سۋرەت: guinnessworldrecords.com

    قۇستىڭ يەسى دۋەين ورەندەر ونى جۇمىرتقانى جارىپ شىققان ساتىنەن باستاپ باعىپ- قاققان. ەكەۋى 40 جىلدان استام ۋاقىت اجىراماي بىرگە ءومىر سۇرگەن. يەسى ۇزاق ۋاقىت ۇيدە بولماسا، كوگەرشىن تاماق ىشپەي، ساعىنىپ قالاتىن بولعان.

    قانتتىڭ ومىرىندە قىزىقتى ساتتەر دە از ەمەس. 1990-جىلدارى ونىڭ روۋز ەسىمدى «سەرىگى» بولعان. ول ولگەننەن كەيىن ول ۇزاق ۋاقىت ءۇنسىز قالعان. ءبىراق مۋزىكاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگى ەرەكشە بولعان: اۋەن قوسىلسا، ىرعاققا ىلەسىپ «بيلەگەن». ءتىپتى ەكى مۋزىكالىق بەينەبايانعا دا تۇسكەن.

    كوگەرشىن يەسىمەن بىرگە تەلەديدار قاراپ، اسىرەسە اسپازدىق باعدارلامالاردى جاقسى كورگەن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ باستى سىرى - تۇراقتى كۇتىم مەن يەسىمەن اراسىنداعى بەرىك بايلانىس.

     

