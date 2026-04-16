ەڭ ۇزاق جاساعان كوگەرشىن گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا ەرەكشە ۇزاق ءومىر سۇرگەن قانت (Sugar) اتتى كوگەرشىن Guinness World Records كىتابىنا ەندى. ول 44 جىل 72 كۇن ءومىر ءسۇرىپ، بۇرىنعى رەكوردتى 15 جىلعا جاڭارتتى، دەپ حابارلايدى guinnessworldrecords.com.
قۇستىڭ يەسى دۋەين ورەندەر ونى جۇمىرتقانى جارىپ شىققان ساتىنەن باستاپ باعىپ- قاققان. ەكەۋى 40 جىلدان استام ۋاقىت اجىراماي بىرگە ءومىر سۇرگەن. يەسى ۇزاق ۋاقىت ۇيدە بولماسا، كوگەرشىن تاماق ىشپەي، ساعىنىپ قالاتىن بولعان.
قانتتىڭ ومىرىندە قىزىقتى ساتتەر دە از ەمەس. 1990-جىلدارى ونىڭ روۋز ەسىمدى «سەرىگى» بولعان. ول ولگەننەن كەيىن ول ۇزاق ۋاقىت ءۇنسىز قالعان. ءبىراق مۋزىكاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگى ەرەكشە بولعان: اۋەن قوسىلسا، ىرعاققا ىلەسىپ «بيلەگەن». ءتىپتى ەكى مۋزىكالىق بەينەبايانعا دا تۇسكەن.
كوگەرشىن يەسىمەن بىرگە تەلەديدار قاراپ، اسىرەسە اسپازدىق باعدارلامالاردى جاقسى كورگەن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ باستى سىرى - تۇراقتى كۇتىم مەن يەسىمەن اراسىنداعى بەرىك بايلانىس.