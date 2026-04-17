ەڭ سەنىمدى كولىك ماركالارى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - اۆتوكولىك قانشا جەردەن قۋاتتى ءارى ءساندى بولسا دا، كوپشىلىك ءۇشىن ەڭ باستى كورسەتكىش - سەنىمدىلىك.
زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن ديزايننان گورى، جۇرگىزۋشىلەر ۇزاق مەرزىمدە «مىنەز كورسەتپەيتىن» كولىكتى تاڭداۋعا باسىمدىق بەرەدى.
وسىعان بايلانىستى امەريكالىق Consumer Reports پورتالى اۆتوكولىكتەردىڭ سەنىمدىلىگى بويىنشا جاڭا رەيتينگىن جاريالادى. قىزىعى، العاشقى ءتورت ورىندى تۇگەلدەي جاپون ماركالارى يەلەندى.
زەرتتەۋ شامامەن 380 مىڭ اۆتوكولىكتى قامتىعان، ونىڭ ىشىندە 2026-جىلعى جاڭا مودەلدەر دە بار. ناتيجەسىندە ساراپشىلار ءبىرىنشى ورىنعا Toyota كومپانياسىن قويدى. ەكىنشى ورىندى Subaru، ءۇشىنشى ورىندى Lexus، ال ءتورتىنشى ورىندى Honda يەلەندى.
Toyota بۇل تىزىمدە ايقىن كوشباسشى اتاندى. كومپانيانىڭ بىردەن التى مودەلى (ونىڭ ىشىندە Lexus تە بار) ەڭ سەنىمدى كولىكتەردىڭ العاشقى وندىعىنا ەنگەن.
ال Tesla كۇتپەگەن سەرپىلىس جاساپ، سەگىز ساتىعا جوعارىلادى. بۇعان Model 3 پەن Model Y مودەلدەرىنىڭ سەنىمدىلىگىنىڭ جاقسارۋى سەبەپ بولعان. ساراپشىلار باعالاۋىنشا، Model Y بيىلعى ەڭ سەنىمدى ەلەكتروموبيل ءارى ەڭ ءتوزىمدى ەلەكترلى كروسسوۆەر اتاندى.
كەرىسىنشە، Mazda كومپانياسى رەيتينگتە ايتارلىقتاي تومەندەدى. بۇرىن سەنىمدىلىگىمەن تانىلعان برەند بۇل جولى بىردەن سەگىز ورىنعا قۇلدىراپ، 14-ورىنعا جايعاسقان. ساراپشىلار مۇنى CX-70 جانە CX-90 مودەلدەرىندەگى جاڭا گيبريدتى قوزعالتقىشتار مەن ترانسميسسيالارداعى اقاۋلارمەن بايلانىستىرادى.
Consumer Reports ماماندارى سەنىمدى كولىك ىزدەگەندەرگە جاپ-جاڭا نەمەسە جۋىردا جاڭارتىلعان مودەلدەردى بىردەن ساتىپ الماۋعا كەڭەس بەرەدى. ويتكەنى جاڭا تەحنولوگيالار مەن پلاتفورمالار ۋاقىت وتە «سىناقتان» وتەدى، ال العاشقى كەزەڭدە ولاردىڭ اقاۋ بەرۋ ىقتيمالدىعى جوعارى بولادى.