باعدات مۋسين ج و و- لار دايارلايتىن مامانداردىڭ ساپاسىن سىنعا الدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ۇلتتىق جوبالار اياسىندا 50 وڭىرلىك وقۋ ورنىنىڭ IT- فاكۋلتەتتەرى بەيىندى IT- ۋنيۆەرسيتەتتەرگە نەمەسە قالىپتاسىپ ۇلگەرگەن IT- كومپانيالاردىڭ قامقورلىعىنا بەرىلەدى.

بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«ءبارىمىز جاقسى ءتۇسىنىپ وتىرمىز، قازىر IT سالاسى ءۇشىن ج و و- لار دايارلايتىن مامانداردىڭ دەڭگەيى اسا جوعارى ەمەس - ياعني ج و و- لار ساپاسى تومەن مامانداردى بەرىپ وتىر. بۇل دا ءبىزدىڭ ورتاق پروبلەمامىز. سوندىقتان ءبىز ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، 50 وڭىرلىك ج و و- نىڭ IT- فاكۋلتەتتەرىن بەيىندى IT- ۋنيۆەرسيتەتتەرگە نەمەسە قالىپتاسىپ ۇلگەرگەن IT- كومپانيالاردىڭ قامقورلىعىنا بەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەتىن بولامىز»، - دەدى مينيستر ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

سونىمەن بىرگە مينيستر IT ستارتاپشىلار ءۇشىن «رەتتەۋشى ورتانىڭ» بولۋى ماڭىزدى ەكەنىن جەتكىزدى.

«مىسالى، ستارتاپشى پيتستسانى درونمەن جەتكىزگىسى كەلسە، بۇل ءۇشىن ەلىمىزدە زاڭناما بازاسى جوق. نەمەسە بىرەۋ اۆتونومدى كولىكتى ەش جۇرگىزۋشىسىز سىناپ كورگىسى كەلەدى. وعان دا قازاقستاندا زاڭناما نەگىزى جوق. مۇنداي تەحنولوگيالاردى سىناقتان وتكىزۋ ءۇشىن بەلگىلى ءبىر اۋماقتا «رەتتەۋشى ورتا» قۇرۋ قاجەت. سول اۋماقتا مۇنداي جاڭا تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا بولادى جانە ستارتاپتار ءوز جاڭالىقتارىمەن جۇمىس ىستەي الادى»، - دەپ ءتۇسىندىردى ب. مۋسين.

ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋى اياسىندا «سيفرلاندىرۋ، عىلام جانە يننوۆاتسيالار ەسەبىنەن تەحنولوگيالىق سەرپىلىس» ۇلتتىق جوباسى ازىرلەنىپ، بەكىتىلدى. ۇلتتىق جوبا 10 باعىتتان، 226 تاپسىرمادان، 44 كورسەتكىشتەن جانە 211 ءىس- شارادان تۇرادى، ولاردى ىسكە اسىرۋ 2025 -جىلعا دەيىن جوسپارلانعان.

ۇلتتىق جوبا اياسىندا حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى دا سيفرلىق جانە ۆيدەوقىزمەتتەرىن ىسكە قوسادى . قازاقستاننىڭ بارلىق بالالارى ينفورماتيكا جانە باعدارلامالاۋ بويىنشا ساپالى ءبىلىم الۋى ءۇشىن «ۆيرتۋالدى ينفورماتيكا مۇعالىمى» جوباسى ىسكە اسىرىلماق. سونىمەن بىرگە، ۇلتتىق جوبالار اياسىندا حالىققا IT داعدىلارىن تەگىن ۇيرەتەتىن 20 يننوۆاتسيالىق مەكتەپ اشىلادى.

اۆتور: ايجان سەرىكجان قىزى