ۇلى بريتانيادا ۇيلەرىن ساتىپ، قايىق الاتىندار كوبەيگەن

نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ۇلى بريتانيادا كەيىنگى ۋاقىتتا ۇيلەرىن ساتىپ، ونىڭ ورنىنا قايىق الاتىندار كوبەيگەن. ساراپشىلار مۇنى نەگىزىنەن پاندەميامەن بايلانىستىرىپ وتىر.

ويتكەنى شەكارالار جابىق بولعاسىن، جۇرت ەل ىشىندە سۋ كولىگىمەن ساياحاتتاۋدى ءجون كورەدى. قايىقتاعى ءۇيدى تاڭدايتىنداردىڭ كوبەيۋىنىڭ تاعى ءبىر سەبەبى - ءداستۇرلى باسپانانىڭ قىمبات بولۋى. الايدا پاندەميا كەزىندە سۋ كولىكتەرىنە سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى قايىقتاردىڭ دا باعاسى كوتەرىلسە كەرەك.

كريس حيلل، New and used boat كومپانياسىنىڭ قىزمەتكەرى:

- اسىرەسە بيىل قىستا كليەنتتەر سانى كۇرت كوبەيىپ كەتتى. ءسويتىپ قايىق ساتىلىمى ەكى ەسە ارتتى.

