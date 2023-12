قازاقتىڭ تۇسىنىگىندەگى «كوز» ۇعىمى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ءار حالىق الەمدى، قورشاعان ورتانى وزىنشە تانيدى. ءوزىنىڭ سەزىم جانە تانىم تۇيسىگىمەن قابىلدايدى.

سوندىقتان كەي تۇسىنىك ءار حالىقتىڭ سوزدىگى مەن ساناسىندا ءارتۇرلى ماعىنا بەرەدى. سونداي ۇعىمداردىڭ ءبىرى - كوز.

ادامنىڭ جان دۇنيەسىن تانۋدا كوزدىڭ اتقاراتىن ءرولى ەرەكشە. كوز - ادامنىڭ ايناسى. قازاق حالقى ءۇشىن ادامنىڭ جان دۇنيەسى مەن مىنەز قۇلقىن تانىپ ءبىلۋ ءۇشىن ونىڭ كوزىنە قاراۋ جەتكىلىكتى بولعان.

مىسالى تىلىمىزدە كوزدىڭ مىناداي تۇرلەرى بار: تانا كوز، بوتا كوز، بادانا كوز، اينا كوز، قاراقاتتاي كوزدەر، ءجاۋدىر كوز، كۇلىم كوز، كوگەن كوز، قوي كوز، قوڭىرقاي كوز، تۇنىڭ، ءمولدىر كوز، مويىلداي كوز، تۇنجىر كوز، ناركەس كوز، توستاعانداي جانار، ەلەگىزگەن ەلىكتىڭ جانارىنداي، قوس جۇلدىزداي قوس جانارى.

ەسىم سوزدەرگە سىن ەسىم تۋدىرۋشى جۇرناقتاردىڭ (- داي، - دەي، - تاي، - تەي) جالعانۋى ارقىلى قاراقاتتاي، مويىلداي، توستاعانداي، جۇلدىزداي، ەلىكتىڭ جانارىنداي سىن ەسىمدەرى جاسالىپ كوز ادەمىلىگىن كورسەتۋدە ەرەكشە ءمان ۇستەپ تۇر. ايەل سۇلۋلىعىن تانۋدا كوزگە قاتىستى ەپيتەت، تەڭەۋلەر ءار جازۋشى تانىمىندا ۇلتتىق دۇنيە سۋرەتىنە ساي، الايدا الۋان ءتۇرلى ءسوز ورنەگىمەن ورىلەدى. مىسالى، م. اۋەزوۆ سۇلۋلىق ۇلگىسى رەتىندە «شوشاقتاۋ بىتكەن ۇلكەن قوي كوز، نۇرلى كوز، ويلى كوز، شۇعىلالى كوزدى» تانىسا، ال ع. مۇسىرەپوۆ تانىمىنا «ۇلكەن قارا كوز، بوتا كوز، قۇرالاي كوز، اينا كوز» سياقتى ەپيتەتتەر جاقىن.

ادامنىڭ سۇلىلىعى مەن ادەمىلىگىن سيپاتتاۋدا «قاس» پەن «كىرپىكتىڭ» ءرولى ەرەكشە: قالام قاس، قيعاش قاس، يمەك قاس، ايداي بوپ قيىلعان ءجىپ-جىڭىشكە قاس، جاڭا تۋعان ايداي يىلگەن قاس، شاعالانىڭ قاناتىنداي قيىلعان قاس، شولپانداي التىن كىرپىگى، نايزاداي ءىرى كىرپىگى، ەگىنشىنىڭ قول وراعىنداي قاس، دوعالانىپ جاتقان وزەن نوبايىنداي جىڭىشكە قاس، ت. ب. قاس تا قىزدىڭ سۇلۋلىعىن تانىتۋدا ادەمى تەڭەۋلەر قولدانىلادى. قارلىعاش قاناتىنىڭ ۇشىنداي ءۇپ- ۇشكىر بوپ، سامايعا قاراي تارتىلعان قاس جۇرەككە شابار جەندەتتىڭ جەبەسىندەي... (م. اۋەزوۆ).

ادام ءدال وسى كوز ارقىلى اقپاراتتىڭ �- ءىن وزىنە قابىلداي الادى. كەيدە ادامزات تانىمى كوزدى ۇلكەن ماگيالىق كۇشتەرگە، تىلسىم الەمگە بالاپ جاتادى. ماسەلەن، كۇن مەن اي قۇدايدىڭ كوزى دەپ تۇجىرىم جاساعان ەجەلگى ادامدار. پلاتون كوزدى «نەگىزگى كۇن قۇرالى» دەپ اتاعان. ءبىر جاعىنان، كوزدىڭ ميستيكالىق ماعىناسى ۇلكەن سيمۆوليكالىق بەلگىگە اينالىپ وتىر، ماسەلەن، جارىق، ساۋلە، ءبىلىم، اقىل، كەمەلدەنۋ، قىراعىلىق، قورعانىس ءتارىزدى ۇعىمداردى وزىنە سىيدىرىپ وتىرسا, ەكىنشى جاعىنان كوز - بۇل وتە شەكتەۋلى ءارى شەكتەلگەن شەكتەن ارى جەتپەيدى.

كوز ادامنىڭ ومىرىندەگى ەڭ ماڭىزدى مۇشە ەكەنى ءارقاشان تىلدە كورىنىس تاپقان. سول سەبەپتى ادام ومىرىندەگى ەڭ ءبىر ماڭىزدى، اياۋلى ادامدى كوزدىڭ قاراسىنا تەڭەگەن. ماسەلەن، قازاق تىلىندەگى كوزىنىڭ قاراسىنداي، كوزىنىڭ اعى مەن قاراسى دەگەن تىركەستەر وسىنى دالەلدەي تۇسەدى.

«قازاق ءتىلىنىڭ تۇسىندىرمە سوزدىگىندە» كوز سوزىنە قاتىستى مىناداي انىقتامالار بار:

1. ادامنىڭ، جان-جانۋاردىڭ كورۋ مۇشەسى.

2. ادامنىڭ ءجىپ يا باسقا دا ءبىر ناسرە وتكىزەتىن تەسىگى.

3. ءبىر نارسەنىڭ شىعار جەرى، قويناۋى.

4. ءبىر نارسەنىڭ شىعار جەرى، قويناۋى.

5. وتكەننەن قالعان نارسە؛ بىرەۋگە ارنالعان ەسكەرتكىش، مۇرا، ۇرپاق.

6. اۋىسپ. اقىل، ەس، سانا.

سولاردىڭ ىشىندە «كوز»- گە قاتىستى سوماتيكالىق فرازەولوگيزمدەر ءبىرىنشى ورىندا، ولاردىڭ جالپى سانى - 172. ولاردىڭ ىشىندە: ەتىستىك ماعىنالى - 135، سىندىق ماعىنالى - 16، زاتتىق ماعىنالى - 16، ۇستەۋ ماعىنالى - 5.

كوز، ەڭ بىرىنشىدەن، قاراۋ، كورۋ قيمىل ارەكەتىنىڭ جالپى بولمىسى ەكەنىن باسا ايتۋىمىز قاجەت. كوزدىڭ باستى فۋنكتسياسى كورۋ بولعاندىقتان، حالىق تانىمىنداعى كوزگە قاتىستى ۇعىمدار كورۋگە، ونىڭ ءارتۇرلى جان-جاقتى سيپاتتارىنا بايلانىستى: كوز ايىرمادى، كوز المادى، كوزبەن شولدى، كوزگە كورىندى، كوزگە ءتۇستى، كوزگە شالىندى، كوزگە ءىلىندى، كوز جازباۋ، كوز جۇگىرتتى، كوز قيىعىن تىكتى، كوز قىرىن سالدى، كوزىن ساتۋ، كوزى مولدىرەدى، كوزى جاۋتاڭدادى، ت. ب.

كورۋدەن وزگە كوزدىڭ بيولوگيالىق قۇبىلىستارىنىڭ ءبىرى - جاس شىعارۋ. كوزدەن جاستىڭ ءوزى بەلگىلى ءبىر ەموتسيالىق كۇي كەشكەندە شىعادى، مۇنىڭ بارلىعى ادامنىڭ ىشكى دۇنيەسى مەن سىرتقى دۇنيەسىنىڭ توعىسقان تۇسى دەپ تانۋعا بولاتىن ايماق بولىپ ەسەپتەلەدى: كوزىنىڭ جاسى كەپپەدى، كوزى بۇلاۋداي بولدى، كوز جاسىن تىيۋ، كوزدىڭ جاسىن بۇلادى، ت. ب. ادام قايعىرعاندا، قاتتى سەزىم جاعدايىن يمپۋلسيۆ تۇردە قابىلداعان كەزدە اعادى. ودان وزگە، تۇماۋ ءتارىزدى سىرقاتتانعان كەزدە دە كوزدىڭ جاسى اعاتىنى بەلگىلى. كوزدەن جاستىڭ شىعۋىنىڭ ءبىر سەبەبى - جان دۇنيەنىڭ تەبىرەنىسى، الۋان سەزىمنىڭ تولقىنىسى.

حالىق تۇسىنىگىندە ادام قايعىدا دا، قۋانعاندا دا جىلايدى. ونىڭ ءبىرىن قۋانىشتىڭ جاسى، ال بىرەۋىن قايعىنىڭ جاسى دەيدى. ودان وزگە قازاق حالقىنىڭ تۇسىنىگىندە كوز قايعى مەن قاسىرەتتى دەمونستراتسيالاۋدىڭ تۋرا كانالى بولعاندىقتان ادامنىڭ قايعىسىنان حابار بەرەتىن بولىك سانالادى. ءارى كوز جاسى شىعۋى ءۇشىن دە قايعىنىڭ، ال قايعىعا اسەر ەتۋشى سۋبەكتىنىڭ بولۋى شارتتى دەلىنەدى. سوندىقتان بولسا كەرەك، حالىق تانىمىندا ءاربىر كوز جاسىنىڭ سۇراۋى بار دەپ جورامالدايدى: كوز جاسى قابىل بولدى، كوز جاسى جەڭ بەرمەدى.

كوز - ادامنىڭ جانارى. ول وتتاي جانىپ تۇرعان ۋاقىتىندا ادامنىڭ ءال-قۋاتى دا مىقتى. ادامنىڭ كوزى ەشقاشان جۇمىلماق ەمەس. سوندىقتان قازاقتىڭ تانىمىندا كوزدىڭ جۇمىلۋى تەك ءولىمدى عانا بىلدىرەتىن بولعان، ال سوعان سايكەس كوزدىڭ ءتىرى بولۋى ادامنىڭ دا ءتىرى بولۋىن بىلدىرگەن: كوزى تىرىسىندە، كوز جۇمۋ.

قارسىلىق، اشۋ، ىزا: كوز الارتتى، كوزى وڭمەنىنەن ءوتتى،

ادام قاسيەتى: كوزتانىس، كوز بايلاۋشى، كوز بوياۋشى

جەكسۇرىن بولۋ: كوزگە كۇيىك بولدى، كوزگە شىققان سۇيەلدەي، كوزگە تۇسكەن بيتتەي، كوزتۇرتكى

ادەمى ەمەس، سۇيكىمسىز: كوزگە قوراش

ىستىق سەزىنۋ: كوزگە وتتاي باسىلۋ

قاراڭعىلىق: كوزگە تۇرتسە كورگىسىز

ادەمىلىك: كوزدىڭ جاۋىن الدى

جوعالۋ: كوزدەن عايىپ بولۋ، كوز جازىپ قالۋ

ساقتاۋ: كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاۋ

اراقاشىقتىق: كوزكورىم جەر، كوز كورمەس، قۇلاق ەستىمەس جەر، كوز ۇشىندا

تەز قيمىل: قاس پەن كوزدىڭ اراسىندا، كوز ىلەسپەدى

ينتەللەكتۋال: كوزى اشىق، كوزى قاراقتى، كوزى اشىلۋ

قورلاۋ: كوزىنە كوك شىبىن ۇيمەلەتۋ، كوزىنە ءشوپ سالۋ

قۋانۋ: كوزى شىراداي جاندى

كوز، سونىمەن بىرگە حالىق تانىمىندا ۋاقىت، كەڭىستىك، ولشەمگە نەگىزدەلگەن ۇعىمداردى جاساۋعا ەرەكشە ىقپال ەتەدى. نەگىزىنەن قان، اۋىز، اياق، يەك، قاس ءتارىزدى اناتوميالىق اتاۋلار دا جوعارىدا اتالمىش ۇعىمداردى جاساۋعا تىرەك بولا الادى. مىسالى:

كوز ىلەسپەۋ - لەزدە، دەم اراسىندا.

كوزدى اشىپ جۇمعانشا - لەزدىڭ اراسىندا، قاس پەن كوزدىڭ اراسىندا، ءاپ- ساتتە.

كوز بايلانعان كەز - ىمىرت جابىلدى، قاس قارايدى، قاراڭعى ءتۇستى.

كوزگە تۇرتسە كورىنبەيتىن قاراڭعى//كوزگە تۇرتكىسىز قاراڭعى//كوزگە تۇرتسە كورگىسىز قاراڭعى// كوز تۇرتكىسىز - تاس تۇنەك قاراڭعى، جەتى قاراڭعى ءتۇن

ادەمى كوزدى بوتا كوز، تانا كوز، قاراقات كوز، ءجاۋدىر كوز، قۇرالاي كوز، ال ادامنىڭ ءتۇرلى پسيحيكالىق- فيزيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىن جاۋتاڭ كوز، جىلان كوز، قىرعى كوز، ويلى كوز، وتتى كوز، وتكىر كوز دەپ ايتۋ ارقىلى بىلدىرگەن. كوز - ادامنىڭ ايناسى، ادامنىڭ ىشكى جان دۇنيەسى مەن كوڭىل- كۇيى، ماحابباتى، كەگى، جاناشىرلىعى، قۇمارلىعى، جەك كورۋى، قۋانىشى، قايعىسى، ءۇمىتى، ارمانىن ايقىندايتىن ۇعىم رەتىنە قولدانىلادى.

ادامعا جاقسىلىق تا، جاماندىق تا، باقىت تا، سور دا كوزدەن كەلەدى دەپ بىلەتىن قازاقتىڭ ءسوزدىڭ سۇعى ايەلدەردى ەكىققابات قىلادى، اعاش-ءشوپتى قۋراتادى، ءىستى كەرى كەتىرەدى دەپ نانادى. قازاقتاعى كوز تيەدى، سۇق قادالادى دەپ ىرىمدايتىن، ەرەكشە اسىل باعالى نارسەلەردى كورگەندە كوزىنە كۇرتەتىن ادەتتىڭ ءبارى وسىدان شىققان. قازاقتا كوز جاسى تۋرالى ءبىراز ىرىم بار. مىسالى، كوزدىڭ جاسىن مايىتكە، تابىتقا تامىزبايدى. كوزدىڭ جىبىرلاۋىن كوز تارتتى دەپ نە جاقسىلىققا نە جاماندىقققا جوريدى.

حالىق اراسىندا ادامنىڭ كوزى دۇنيە-بايلىققا ولگەندە عانا تويادى، سوندىقتان ادام ىنساپ، قاناعات قىلماسا، كوزى دۇنيەگە تويماي وتەدى دەگەن تۇسىنىك بار. ولگەن ادامنىڭ كوزىن جۇمۋ دا وسىنداي ۇعىمعا بايلانىستى.

ادام كوزىنىڭ ءپىشىنى مەن قاسيەتىنە ۇقساستىرىپ، ىشىندە سۋى بار، ءتۇيىن بولىپ كورىنەتىن مال اۋرۋىن، اعاشتى شور بىتكەندەرىن، بۋدىرماعىن، زەرگەلىك اشەكەيلەرگە قوندىرىلعان اسىل تاستاردى، ولاردىڭ قوندىراتىن ويىقتى دا كوز دەپ اتاۋ قالىپتاسقان.

ماسەلەن، كوز ات اياعىندا كەزدەسەدى، ىشىندە سۋى بار ءتۇيىن، ياعني، اۋرۋ اتاۋى. كوز ءسوزى زەرگەلىك بۇيىمداردارعا بايلانىستى ءارتۇرلى ۇعىمداردى بىلدىرەدى: كوز - جۇرىك، بىلەزىك، قاپسىرما سياقتى اشەكەي بۇيىمداردىڭ بەتىندەگى اسىل تاس قوندىرۋعا ارنالعان ويىق، ۇيا، قاۋاشاق؛ كوز - قۇيىسقان، جۇگەنگە ورناتقان كۇمىس كۇمبەز؛ كوز - بىلەزىككە سالىناتىن دوڭگەلەك ءپىشىندى ويۋ؛ كوز - بىلەزىك، جۇزىك ءتارىزدى بۇيىمدارعا قوندىرىلعان اسىل تاس؛ كوز - مونشاقتى ءاربىر تاسىنىڭ بەتىندەگى اق ءتۇستى بۇرشىك، كۇمىس.

سونىمەن، كوز كومپونەنتىنىڭ مىناداي لەكسيكا-سەمانتيكالىق توپتارى بار:

1. نازار اۋدارۋ: كوز الدىندا بولۋ، كوز الدىندا ۇستاۋ، كوزدەن تاسا ەتپەۋ، كوزىنەن تاسا قىلماۋ، كوز الماۋ، كوز بولۋ، كوز جازىپ قالۋ، كوزدەن عايىپ بولۋ، ەكى كوزى ءتورت بولۋ.

بۇعان قوسا بۇل ساناتقا يمپەراتيۆتى قۇرىلىمدار دا جاتادى: كوزدەن جوعال! كوزىڭدى جوعالت! كوز الدىمنان كەت! كوزگە كورىنبە!

2. فيزيكالىق جاي-كۇي: كوزى جۇمىلۋ، كوزى قاراۋىتۋ، كوز جاسى دايىن، كوزى قۇرعامايدى، كوزى قانتالادى، كوزى قارايدى، كوز جۇمۋ، كوزىنىڭ وتى شىعۋ.

3. سەزىم جاعدايى: كوزى شاراسىنان شىقتى، كوزبە-كوز، كوزدىڭ قاراشىعىنداي، كوزىن جۇمىپ قاراۋ، كوز الماي قاراۋ، كوز تۇركىسىز قاراڭعى، كوزگە كۇيىك بولۋ، الا كوزبەن قاراۋ، كوزگە شىققان سۇيەلدەي، كوز تايدىرماي قاراۋ.

4. ادامنىڭ ساپالىق قاسيەتتەرى: قىراعى كوز، جاپالاق كوز، كوزى ويناۋ، كوزىندە وت ويناعان، كوزى اشىق، اشكوز، ءوزى تويسا دا, كوزى تويمايدى، كوزى تۇزداي.

5. ادام ارەكەتى مەن ءىس-قيمىلى: كوزبەن جەدى، كوزىنىڭ جاسىن كول قىلۋ، كوزىنە ايتۋ، كوز ءوتۋ، كوزىنە كوك شىبىن ۇيمەلەتۋ، كوزىن جاسقا تولتىرۋ.

6. باعالاۋ مەن قابىلداۋ: كوز قۋانادى، كوز مولشەرىمەن، كوزىمەن اتۋ.

7. اقپاراتتى جيناۋ ءارى قورىتۋ: كوزىن جىپىلىقتاتۋ، كوز الدىنا تۇرۋ.

كوز-كورۋ مۇشەسى، ادامنىڭ الەمدى تانۋىنا، كورۋىنە ءارى قابىلداۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن مۇشە، قورشاعان كەڭىستىكتە باعىت الۋعا كومەكتەسەتىن «كومپوس».

سونىمەن بىرگە، كوز قانداي دا ءبىر فورمانى (سفەرالى، سيممەتريالى)، كولەمدى (قوس، جۇپ) بىلدىرە الاتىن كونتسەپتۋالدى نىسان.

كوز اعىلشىن الەمىندە كەلەسىدەي بىرلىكتەرگە كونتسەپتۋالدانا الادى:

1. ادامنىڭ فيزيكالىق جاي- كۇيىنىڭ كورسەتكىشى: bleاr-eyed - سىعىر كوز؛ boss-eyed - قىلي؛ cross-eyed - قىلي كوز، شاپىراش؛ tired eyes - شارشاڭقى كوزدەر، teاr- reddened eyes - قىزارعان، جاس اققان ءسوز، wاtery eyes - جاسقا شىلانعان سوزدەر.

2. ادامنىڭ ەموتسياسى مەن سەزىمى: cold-eyed - پاراساتتى، evil-eyed - قىزعانىش، fire-eyed - وتتى كوزقاراس؛ expressive eyes - سەزىمگە تولى كوزدەر، fierce eyes - قانىشەر، frightened eyes - ۇيرەۋى ۇشۋ، hاppy eyes - باقىتتى سوزدەر، hopeful eyes - سەنىم ۇيالاتادى، lاughing eyes - كۇلكىلى كوزدەر، loving eyes - عاشىق كوزدەر.

3. ادامنىڭ قاسيەتى مەن مىنەزىنەن حابار بەرەدى: cunning eyes - قۋ، curious eyes - قىزىققۇمار، honest eyes - ادال، greedy eyes - اشكوز، ساراڭ، kind eyes - مەيىرىمدى، sly eyes - ايلاكەر، اككى؛

4. ادامنىڭ اقىلى مەن قابىلەتىنە ينديكاتور بولا الادى: intelligent eyes - ينتەللەكتۋالدى، keen eyes - العىر كوزدەر، shاrp eyes - تاپقىر، shrewd eyes - پاراساتتى، mاd eyes - اقىلسىز، ەسالاڭ، stupid eyes - اقىماق؛

5. ەستەتيكالىق باعالاۋ: beاutiful eyes - ادەمى كوزدەر، fine eyes - وتە سۇلۋ، حاس سۇلۋ، unاttrاctive eyes - كورىكسىز، اجارسىز؛

6. ادامعا زالال كەلتىرۋ: to give sb the evil eye - كوزى تيۋ؛

باۋىر - تۋىستىق اتاۋ. ءداستۇرلى ورتادا ءبىر اكە- شەشەدەن تۋعان، جاقىن نەمەرە، تۋىسقان دامدار باۋىر دەپ اتالادى. ءبىر اكەدەن، ءبىر انادان تۋعان اعايىندى ادامداردى بىرگە تۋعان باۋىر، بىرىنەن كەيىن ءبىرى تۋعان ءبىر اكەنىڭ بالالارىن تەتە باۋىر، ءبىر اكەدەن تۋعان، جاستارى ۇلكەندى- كىشىلى ادامداردى تۋعان باۋىر دەيدى. كەيدە نەمەسە، شوبەرەلەر، ءتىپتى رۋلاس ادامدار دا ءبىرىن- ءبىرى باۋىر دەيدى.

اعىلشىندىقتار ءۇشىن «كوز» بۇل جاڭا الەمدى كورۋ مەن ەلەستەتۋدىڭ، باسقالاي ايتساق، «كوز» - «تەرەزە»، «كوز» - «اينا» مەتافورالىق ۇلگىلەرىن قۇرۋشى بىرلىك بولىپ تابىلادى. ياعني، ادامنىڭ كوزى ونىڭ جان دۇنيەسىنەن، قينالىسى مەن ۋايىمىنان، سەزىمى مەن كۇيزەلىسىنەن حابار بەرەتىن الەم تانىلادى. بۇل تانىمدى his eyes reflected his اnguish - ونىڭ كوزىنەن قايعى تابى ءبىلىنىپ تۇردى - ءسوز تىركەسىنەن، سونىمەن بىرگە كەلەسى ماقالداردان دا تانۋعا بولادى: The eyes اre the window of the soul - ا كوز - بۇل جاننىڭ ايناسى؛ ا friend’s eye is ا good mirror - دوسىڭنىڭ كوزى - جاقسى اينا.

كوزدىڭ بۇلاي كونتسەپتۋالدانۋى اعىلشىن حالقىنىڭ تانىمىندا كوزدىڭ ادامنىڭ ىشكى دۇنيەسى مەن سىرتقى دۇنيەسىنىڭ اراسىنداعى قانداي ءبىر شەكارانىڭ، تۇيىسكەن ايماق رەتىندە قابىلدايتىنى ايقىندالادى. سونىمەن بىرگە the eye is the peاrl of the fاce ماقالاسىندا كوزدىڭ ادامنىڭ جاۋھارىنا، ياعني، سۇلۋلىعىنا بالاۋ ۋاجدىلىگى جاتىر: كوز - جاناردىڭ جاۋھارى.

كوز ادامنىڭ ىشكى جان دۇنيەسىنەن حابار بەرە وتىرىپ، ونىڭ ەموتسيالىق جاي- كۇيىن، سەزىمنىڭ وتە كەڭ ءورىسىن اشىپ كورسەتەدى: اشۋ، كەك، جىلۋلىق، قۇرمەت، قۋانىش، ءۇمىت، سەنىم، قورقىنىش، قايعى. ودان وزە قىزىققۇمارلىق، اق كوڭىلدىلىك ءتارىزدى ەرەكشە قاسيەتتەردى دە بەرە الادى.

سونىمەن بىرگە اعىلشىن حالقىنىڭ مەتافورالىق ويلاۋ جۇيەسىندە كوزدىڭ نۇر، جارىق رەتىندە قابىلداۋ ورىن العان. ەگەر جارىق بولاتىن بولسا، بۇل - ادامنىڭ جاعىمسىز ەموتسياسى، ال قاراڭعىلىق بولاتىن بولسا، بۇل - ادامنىڭ جاعىمسىز ەموتسياسى. Eye لەكسەماسىنىڭ be اlight with sth, blاze, flاre, flاsh, gleاm, glint, glisten, glitter، glow, light up, shine, smoulder، spاrk, spاrkle, twinkle ەتىستىكتەرىمەن تىركەۋى ادامنىڭ سەزىمىن، ماحابباتىن، قۋانىشىن بىلدەرەدى. «She lاughed, her eyes اlight with excitemen. His eyes blاzed with menاce» - ونىڭ كوزدەرى كۇلىپ تۇر. ول مەنى الا كوزىمەن اتىپ وتىر«.

massaget.kz