قازاقستاندا اقپان ايىندا اۋا رايى قانداي بولادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - اقپان ايىندا قازاقستاندا قانداي اۋا رايى كۇتىلەدى. اۋا رايى بولجامىن «قازگيدرومەت» ر م ك ۇسىندى.

اقپان ايىنىڭ باسىندا اتلانتيكالىق سيكلون جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتتار جاۋىن- شاشىنعا، باتىستا جانە ودان كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قالعان بولىكتەرىندە تۇمان مەن مۇز قۇبىلىستارىنىڭ پايدا بولۋىنا اكەلەدى.

6-8 - اقپان ارالىعىندا رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا قاتتى جاۋىن- شاشىندى بولىپ، قار جاۋىپ، جەلدىڭ كۇشى 15-25 م / س- قا دەيىن كۇشەيەدى. سونىمەن قاتار، يراننىڭ ايماقتارىنان جىلى اۋا ماسسالارىنىڭ كەلۋى تەمپەراتۋرا فونىنىڭ جوعارىلاۋىنا سەبەپ بولادى:

باتىستا، سولتۇستىك- باتىستا تۇندە -3-8 °C - تان 0, -5, كەي جەرلەردە + 3 C ، كۇندىز 0, -5 ° C - تان 0, + 7 C ؛

سولتۇستىكتە، ورتالىقتا جانە شىعىستا تۇندە -20-28 س- تان 0, -10 C ، كۇندىز -8-15 C - تان -3 + 2, كەي جەرلەردە -6 C ؛

وڭتۇستىكتە، وڭتۇستىك- شىعىستا تۇندە 0, -8, كەي جەرلەردە -13 ° C- تان + 3 + 2 ° C، كۇندىز + 2 + 7 ° C - + 5 + 12 C.

ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ اياعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى:

سولتۇستىك جارتىسىندا تۇندە -10-20 ° C ، كۇندىز -5-13 C ؛

وڭتۇستىك جارتىسىندا تۇندە -3-13 ° C، كۇندىز 0, -7 ° C بولادى.

ۇزاق مەرزىمدى بولجامعا سايكەس، ايدىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە سيكلوندار مەن انتيتسيكلونداردىڭ ءجيى وزگەرۋى كۇتىلەدى، مۇندا اشىق ايازدى كۇندەر سالىستىرمالى تۇردە جىلى جانە جاۋىن- شاشىندى كۇندەرگە اۋىستىرىلادى.

سونىمەن، اۋانىڭ ورتاشا ايلىق تەمپەراتۋراسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باسىم بولىگىندە 1 ° C- تان جوعارى بولادى، تەك باتىستا - كليماتتىق ماندەرگە جاقىن.

جاۋىن- شاشىننىڭ ايلىق مولشەرى سولتۇستىك- باتىس جارتىسىندا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جانە شىعىسىندا تاۋلى، تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا نورمادان جوعارى بولادى دەپ كۇتىلۋدە، قالعان اۋماقتا قالىپتى بولادى.

ايتا كەتۋ كەرەك، بولجام سينوپتيكالىق جاعدايدىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى ايتارلىقتاي تۇزەتۋلەردەن ءوتۋى مۇمكىن سيپاتتامالىق سيپاتتا بولادى.