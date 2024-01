قازاق قىزى باستى رولدى سومداعان «ايكا» فيلمى قىتايدا ەكى جۇلدەگە يە بولدى

شيامىن. قازاقپارات - قىتايدىڭ فۋجيان پروۆينسياسىنىڭ سيامىن قالاسىندا ءوتىپ جاتقان «Golden rooster and hundred flowers» 28-فەستيۆالىندە «ايكا» فيلمى ەكى جۇلدەگە يە بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

سونداي-اق، كينوفەستيۆال شەڭبەرىندە جاڭابەك جەتىرۋوۆتىڭ «شىڭىراۋ» فيلمىنىڭ كورسەتىلىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى پروديۋسەر زارينا كيسيكوۆا Facebook-تەگى پاراقشاسىندا جازدى.

«كەشە «Golden rooster and hundred flowers» كينوفەستيۆالىندە جاڭابەك جەتىرۋوۆتىڭ «شىڭىراۋ» فيلمى كورسەتىلىپ، ونى تاماشالاعان كورەرمەندەرمەن كەزدەسۋ وتكىزىلدى. فيلم كورەرمەن مەن ديستريبيۋتورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. كينوتۋىندى قىتاي بيلىگىنىڭ رۇقساتىن الىپ سول ەلدەگى پروكاتقا شىعادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. الدا كوپتەگەن ايدىڭ جۇمىسى تۇر. سونىمەن قاتار، «ايكا» فيلمى كينوفەستيۆالدە Best leading actress by Audience Award جانە Best foreign director by Audience Award جۇلدەسىن يەلەندى، سەرگەي دۆورتسيەۆويدى (رەسەيلىك رەجيسسەر- اۆت) قۇتتىقتايمىن»، - دەپ اتاپ ءوتتى زارينا كيسيكوۆا.

«Golden rooster and hundred flowers» فەستيۆالى- قىتايداعى ءىرى كينوجۇلدە. بايقاۋدىڭ «التىن اتەش» مۇسىنشەسىن كاسىبي قازىلار تاپسىرادى، ال «ءجۇز گۇل» جۇلدەسىنىڭ يەگەرى كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋىمەن انىقتالادى.

ايتا كەتسەك، «ايكا» فيلم قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتىنان امەريكانىڭ كينواكادەمياسىنىڭ «وسكار» سىيلىعىنا ۇسىنىلعان بولاتىن.

فيلمدە باستى ءرولدى حالىقارالىق كانن-2018 كينوفەستيۆالىندە «ۇزدىك ايەل ءرولى ءۇشىن» جۇلدەسىنە يە بولعان قازاقستاندىق اكتريسا سامال ەسلياموۆا سومدايدى.

فيلمدە قىرعىزستاننان ماسكەۋگە كەلىپ، وندا زاڭسىز جۇمىس ىستەپ جۇرگەن جاس ەميگرانت(ءبىر ەلدەن ەكىنشى ەلگە قونىس، تۇراق اۋدارعان ادام) ايەلدىڭ وقيعاسى، ونىڭ ىشكى ادامي ءوسۋى، انالىق سەزىمى باياندالادى.