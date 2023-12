بالاعات سوزدەر پايدالاناتىن ادامدار باسقالارعا قاراعاندا شىنشىل ەكەن

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - كوپ ەلدىڭ مادەنيەتىندە اۋىزەكى تىلدە بالاعات سوزدەردى پايدالانۋ - اشۋ مەن دورەكىلىكتىڭ بەلگىسى.

سونىمەن قاتار، ادەپسىز لەكسيكا ادەتتە ءمورالدىڭ تومەندىگىنىڭ دالەلى رەتىندە، ال ۇنەمى ۇرىس- كەرىستىڭ ورتاسىندا جۇرەتىن ادامنىڭ قوعامدا ورنى تومەن دەپ قاراستىرىلادى. ءبىراق، سوعان قاراماستان، دەۆيانتتى لەكسيكانى قولدانۋ ادامدارعا وزىنە جانە اينالاسىنداعىلارعا شىنشىل بولۋعا كومەكتەسەدى.

بەيادەپ سوزدەر سەزىمنىڭ شىنايىلىعىن كورسەتەدى

بەيادەپ سوزدەر ادامداردىڭ «سۇزگىدەن وتپەگەن» سەزىمدەرىن ءبىلدىرۋ جانە شىنايىلىعىن كورسەتۋ ءۇشىن پايدالانىلادى. ارينە، ءنورماتيۆتى ەمەس لەكسيكانى قولدانۋ كەي جاعدايلاردا مۇلدەم ورىنسىز، ءبىراق ونى پايدالانۋ ادامنىڭ ءوز ەموتسياسىن باقىلاۋدا ۇستامايتىنىن جانە قانداي دا ءبىر ماسەلەگە قاتىستى كوزقاراسى مەن پىكىرىن اشىق ايتاتىنىن بىلدىرەدى.

عالىمدار (Frankly, We Do Give a Damn: The Relationship Between Profanity and Honesty) وسىنداي قورىتىندىعا كەلىپ، ءبىرقاتار زەرتتەۋلەر جۇرگىزدى. ءبىرىنشى كەزەڭدە ولار 276 ادامعا ساۋالناما جۇرگىزىپ، ناتيجەلەرىن تالدادى.

زەرتتەۋگە قاتىسقان ادامداردان ولاردىڭ ەڭ سۇيىكتى جانە ەڭ ءجيى قولدانىلاتىن بەيادەپ سوزدەرىن جازۋدى، سودان كەيىن ولاردى پايدالانۋ سەبەپتەرىن باعالاۋىن سۇراعان. وسىدان سوڭ عالىمدار قاتىسۋشىلاردىڭ قانشالىقتى شىنايى جاۋاپ بەرگەنىن ارنايى شكالا بويىنشا ولشەدى. ناتيجەسىندە، ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ ىشىنەن ەڭ كوپ بەيادەپ ءسوز جازعان ادامداردىڭ وتىرىك ايتۋعا بەيىم ەمەس ەكەنى انىقتالعان.

ساۋالناما ناتيجەسى كورسەتكەندەي، قاتىسۋشىلار قانداي دا ءبىر سەبەپپەن وزدەرىنىڭ شىنايى سەزىمدەرى تۋرالى ايتقاندا نەمەسە جاعىمسىز ەموتسيالارىن جەڭۋگە تىرىسقان كەزدە ءنورماتيۆتى ەمەس لەكسيكانى قولدانعان. سونداي- اق، باسقا زەرتتەۋ ناتيجەلەرى دە بەيادەپ سوزدەردى قولداناتىن كۇدىكتىلەردىڭ كوپ جاعدايدا كىناسىز، سەنىمدى بولاتىنىن كورسەتتى. كۇدىكتىلەر تاعىلعان ايىپتى مويىنداماعان كەزدە ادەپسىز لەكسيكانى كىنالىلەرگە قاراعاندا كوبىرەك قولدانعان. ال كىنالىلەر اقتالۋعا تىرىسقان.

نورماتيۆتى ەمەس لەكسيكا جانە سويلەۋ ۇلگىلەرى

ەكىنشى زەرتتەۋدە الەۋمەتتىك جەلىدە ۇرىس كەزىندە ءنورماتيۆتى ەمەس لەكسيكانى قولداناتىنداردىڭ سانىن انىقتاۋ ءۇشىن 74 مىڭعا جۋىق فەيسبۋك قولدانۋشىلارىنىڭ ستاتۋسى تالدانعان. ارنايى باعدارلامانىڭ كومەگىمەن بارلىق ستاتۋس ءبىر فايلعا بىرىكتىرىلىپ، ولاردىڭ شىنايىلىعى مەن ءنورماتيۆتى ەمەس لەكسيكانى قولدانىپ ايتقان سوزدەرىنىڭ سانىنا باعا بەرىلدى.

ناتيجەسىندە، قالعاندارىنا قاراعاندا وتىرىك ءجيى ايتاتىن ادامدار ءوز ستاتۋستارىندا «مەن»، «ول»، «ولار» دەگەن ءسوزدى سيرەك، ال نەگاتيۆتى سوزدەردىڭ ءوڭىن بوياپ، ولاردى ءىس قيمىل ەتىستىگىمەن بىرگە كوبىرەك پايدالانعان.

بۇل ءجيى جالعان ايتاتىن ادامدار وتىرىك ايتۋدان ەركىنەن تىس باس تارتۋعا تىرىساتىنىمەن تۇسىندىرىلەدى، سوندىقتان سىلتەمەنى وزىنە قاراتا بەرمەيدى. وسىدان سوڭ عالىمدار فەيسبۋكتە ءجيى ۇرىساتىن پايدالانۋشىلار ءارى قاراي دا وسىنداي سويلەۋ ۇلگىلەرىن پايدالانادى دەگەن بولجام جاسادى. ال اينالاسىنداعىلارمەن شىنايى قارىم- قاتىناس جاسايتىن ادامدار، كەرىسىنشە، ۇرىس كەزىندە جىكتەۋ ەسىمدىكتەرىن كوبىرەك پايدالانادى. بۇل رەتتە ولار ءوزىن كورسەتۋگە قورىقپاي، ءوز ەموتسياسىن بىلدىرۋدە شىنايى بولادى.









«bilim-all.kz»