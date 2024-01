رۋبيك كۋبى ماتەماتيكانى مەڭگەرۋگە قالاي كومەكتەسە الادى؟

نۇر - سۇلتان. قازاقپارات - رۋبيك كۋبىن پايدالانىپ، وقۋشىلاردى ماتەماتيكاعا قىزىقتىرۋعا، ولاردىڭ شىعارماشىلىق وي جۇيەسىن دامىتۋعا بولادى ەكەن.

مىسالى 100 كۋبپەن مەريلين مونرونىڭ پورترەتىن قۇراستىرىپ، وقۋشىلاردىڭ ماتەماتيكاعا دەگەن زەيىنىن اشقان ۇستازدار بار. امەريكالىق ورتا مەكتەپ ءمۇعالىمى دان ۆان دەر ۆيرەن ماتەماتيكا مەن كۇندەلىكتى ءومىردى رۋبيك كۋبى ارقىلى بايلانىستىردى. ەگەر بالالارعا ماتەماتيكانى وزگە قىرىنان كورسەتە بىلسەك.. .

"ماعان ماتەماتيكا ۇنامايدى"، - دەيدى وقۋشىلار ادەتتە. سوڭعى ەكى جارىم جىل ءوزىم جۇمىس ىستەپ جۇرگەن كولورادوداعى مەكتەپتە 14-20 جاس ارالىعىنداعى بالالار وقيدى. كوبىنىڭ ماتەماتيكاعا دەگەن قۇلشىنىسى تومەن ەكەنىن بايقاۋعا بولادى. ويلانىپ وتىرىپ، ءوز- وزىمنەن سۇرادىم: "ەگەر بالالارعا ماتەماتيكانى وزگە قىرىنان كورسەتە بىلسەك، پراكتيكالىق وقىتۋ جۇيەسىن ەنگىزسەك ماتەماتيكاعا دەگەن قارىم- قاتىناس قالاي وزگەرەر ەدى؟





" رۋبيك كۋبى دەگەن ىقىلاسىمدى پايدالانىپ، بالالاردىڭ ماتەماتيكاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن ارتتىرۋعا بولاتىنىن ءتۇسىندىم. مەن رۋبيك كۋبىمەن ادامداردىڭ پورترەتىن جاساعان بالالار تۋرالى وقىپ، ونى پروبلەمانىڭ الگوريتمدىك شەشىمى مەن سىني ويلاۋعا باۋلۋدىڭ تاسىلىنە بالادىم. بالالارعا كۋبتاردى بەرمەس بۇرىن موزايكا قۇراستىرۋدىڭ ەرەكشە تەحنيكاسىنا كوزىم ءتۇستى. You Can Do the Rubik's Cube سايتىندا موزايكالاردىڭ دايىن ۇلگىلەرى بار ەكەن. جيناۋ نۇسقاۋلىعىمەن قوسا ءتۇرلى تاريحي تۇلعالار پورترەتى، جانۋارلار سۋرەتى دەگەننىڭ ءبارى بار. ءبىر كارتينادا 600 كۋبقا دەيىن قولدانۋعا بولادى ەكەن. ءبىزدىڭ مەكتەپتە بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىنا قاراي بولىنەتىن بەس اپتالىق فاكۋلتاتيۆ كۋرستار بار. مەن الگى سايتتاعى تاسىلدەردى ءوز كۋرسىما ەنگىزۋدى ۇيعارىپ، كۋرسقا "رۋبيك كۋبىمەن پروبلەمانى شەشۋ ونەرى مەن الۋاندىعى" دەگەن ات قويدىم.





كۋرس ماقۇلدانعان سوڭ، 225 كۋبتى جالعا الىپ، وقۋشىلارعا اكەلدىم. وقۋشىلار ادامدار پورترەتىن جاسايمىز دەگەندە قۋانىپ كەتتى. قۇراستىرىپ بولعان سوڭ تاريحي تۇلعالاردىڭ ومىربايانىمەن دە تانىسىپ جاتتى. كۋبتاردى قۇرسىتىرىپ ءبىراز ماشىقتالعان سوڭ، كوبى ەكى- ءۇش مينۋتتا كۋبتىڭ ءبىر جاعىن جيناپ ۇيرەنىپ الدى. بەس- التى ادام بىرىكسە، 100 كۋبتان تۇراتىن موزايكا 20-30 مينۋتتا قۇراستىرىلىپ جاتتى. پروتسەسس بارىسىندا بالالارمەن ماتەماتيكا جايلى اڭگىمە قۇرىپ، ەركىندىك بەردىم. وقۋشىلار ءار كۋبتى دۇرىس جيناپ، قۇراستىرعان سايىن ءماز- مەيرام بولىپ، پروتسەسكە ودان سايىن قىزىعىپ جاتتى. بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ، بالالارعا "موزايكانىڭ قانشا پروتسەنتى اياقتالدى؟ "، "ەگەر ءار ءۇش وقۋشى موزايكاداعى ءبىر كۋبتى ەكى مينۋتتا قۇراي السا، بارلىعىن قانشا ۋاقىتتا بىتىرۋگە بولادى؟ " دەگەن سۇراقتار قويا باستادىم. مەن بالالارعا كۋبتاردى قۇراۋ پروتسەسىندەگى ەرەكشە قىزىعۋشىلىقپەن قاتار، ماتەماتيكالىق ويلاۋ جۇيەسىن دە دارىتقىم كەلدى. رۋبيك كۋبى مەن ماتەماتيكا اراسىنداعى بايلانىس رۋبيك كۋبىن جازىقتىقتى تاڭبالاۋدا، ءۇش ولشەمدىكتى تۇسىندىرۋدە قولدانا الامىز. سونداي- اق بولشەك، كوەفيتسيەنت، پروپورتسيا كاتەگوريالارىن، پيفاگور تەورەماسىن تۇسىندىرۋگە وتە ىڭعايلى. ۇلكەن توپتارعا ءمۇعالىم كۋب ارقىلى فاكتوريالدار تۇسىنىگىن ۇيرەتە الادى.

Massaget.kz