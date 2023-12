ۇزىن تىرناقتىڭ استى وتە لاس بولادى جانە ول قول جۋعانمەن تازارمايدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - تىرناق استىنداعى اۋرۋ تۋدىراتىن باكتەريالار تۇسپەيتىن جەرگە ءتۇسىپ كەتسە، مانيكيۋرىڭىز دەنساۋلىعىڭىزعا قاتتى نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن.

جايلى جانە سىرتقى اسەرلەردەن قورعالعان اۋىز قۋىسى نەمەسە كىندىك سياقتى تىرناقتىڭ استىندا دا ءتۇرلى ميكرواعزالار ءومىر سۇرەدى جانە قولىڭىزدى جۋعاندا، ولاردىڭ بارلىعى بىردەي جىلى ورنىنان كەتە قويمايدى.

تىرناعىڭىز نەعۇرلىم ۇزىن بولسا، قاۋىپ تە سوعۇرلىم كوبىرەك. الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە ءار ءتۇرلى ۋاقىتتاردا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر وسىنى راستايدى. 1988 -جىلى پەنسيلۆانيا ۋنيۆەرسيتەتى دەرماتولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ مەديتسينا مەكتەبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، ناۋقاستارمەن ارالاسپاعان 26 ەرەسەك ەرىكتىنىڭ قولىن زەرتتەۋگە كىرىسەدى (Composition and density of microflora in the subungual space of the hand.).

ولار تىرناق استىنداعى ورىننىڭ باكتەريالاردىڭ وتە كوپ شوعىرلاناتىن جەرى ەكەنىن بايقادى. سىنالۋشىلاردىڭ ساۋساقتارى مەن الاقاندارىندا جۇزدەگەن نەمەسە مىڭداعان باكتەريالار بولسا، تىرناق استىنداعى كىشكەنتاي عانا جەردە ءار ساۋساققا ءجۇز مىڭنان كەلەتىن باكتەريالار بار بولىپ شىقتى.

ونداعى باكتەريالاردىڭ ءتۇرى قولدىڭ قالعان بولىگىندەگىمەن بىردەي، ءبىراق سانى الدەقايدا كوپ بولدى. 2000 (Pathogenic Organisms Associated With Artificial Fingernails Worn by Healthcare Workers) جانە 2002 (Artificial nails: Are they putting patients at risk؟ A review of the research) جىلدارى جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەر دە ءدال وسىنداي ناتيجەلەردى بەردى.

عالىمدار تەرى مەن تىرناق اراسىنداعى جەر وسى ۇساق اعزالاردىڭ ءوسۋى مەن كوبەيۋىنە قولايلى ورتا جاسايدى دەگەن دۇرىس بولجامعا كەلدى. بىرىنشىدەن، تىرناق ونى سىرتقى اسەرلەردەن قورعاپ تۇرادى، ەكىنشىدەن، ول جەر ىلعالدى جانە جىلى، ال ۇشىنشىدەن، تىرناق استىنا ۇساق اس قالدىقتارى كىرىپ كەتەدى. بۇل جەر باكتەريالارعا، البەتتە، جاعادى، بۇل - ولاردىڭ سۇيىكتى ورنى. ەندى سىزدە تىرناعىڭىزدى كەمىرىپ، كەبەسىن تىستەمەۋدىڭ تاعى ءبىر سەبەبى بار.

سونداي-اق زەرتتەۋشىلەر ميكروبتار سانى جاساندى نەمەسە تابيعي، لاك جاعىلعان نەمەسە جاعىلماعان تىرناقتىڭ قايسىسىندا كوبىرەك بولادى دەگەن ماسەلەگە قىزىقتى. تابيعي تىرناقتان گورى، جاساندى تىرناقتىڭ استىندا ميكرواعزالاردىڭ كوبىرەك جينالاتىنى انىقتالدى. ال لاكتىڭ بولۋ- بولماۋىنىڭ ميكروب سانىنا كەلىپ-كەتەرى جوق. سوندىقتان، بارىنشا تازا جۇرگىڭىز كەلسە، لاك جاقساڭىز دا، جاقپاساڭىز دا، تىرناعىڭىزدى مۇقيات الىپ جۇرگەنىڭىز ءجون.