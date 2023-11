استانا. قازاقپارات - قانشا ەگدە تارتسا دا ايەلدەردىڭ ەرلەرگە قاراعاندا ەستە ساقتاۋ قابىلەتى جوعارى بولادى ەكەن. مۇنىڭ سىرى نەدە؟

جۋىردا سەنت- لۋيستەگى ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى وسىعان قاتىستى زەرتتەۋلەرىنىڭ ناتيجەسىن Proceedings of the National Academy of Sciences باسىلىمىندا جاريالادى. جاس كەلە ادام ميى دا قارتايادى. بىرەر جىل بۇرىن اعىلشىن زەرتتەۋشىلەرى "بارلىق دەنە مۇشەلەرىنىڭ ىشىندە ۇلكەن مي مەن وكپەنىڭ قارتايۋى ەڭ تەز، باۋىردىڭ قارتايۋى ءبىرشاما باياۋ بولادى" دەگەن قورىتىندى جاريالاعان بولاتىن. ەرلەر مەن ايەلدەردىڭ دەنە مۇشەلەرىنىڭ قارتايۋىندا دا ايىرماشىلىق بار ەكەن. ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى 205 ادامعا ارنايى زەرتتەۋ جۇرگىزگەن. ونىڭ 121 ءى ايەل بولسا، 84 ى ەر. 20 مەن 82 جاسقا دەيىنگى ارالىقتى قامتىعان. بارلىعى پوزيتروندى- ەميسسيالىق توموگرافيادان وتكەن. وسى ارقىلى گليۋكوزا مەن وتتەكتى قاجەت ەتۋ مولشەرى ولشەنگەن. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە ەرلەردىڭ ميى ايەلدەردىكىنە قاراعاندا ەرتە قارتاياتىنى انىقتالعان.

ايەلدەردىڭ ميى ەرلەرگە قاراعاندا ورتاشا ەسەپپەن 3,8 جىلعا جاس بولىپ شىققان. ال ەرلەردىڭ ميى ءوزىنىڭ تابيعي جاسىنان 2,4 جىل ەگدە بولادى ەكەن. زەرتتەۋشىلەر ەرلەردىڭ ميى ەرتە قارتايادى دەگەن قورىتىندى جاساعانمەن، ونىڭ سەبەبىن دە ايتا كەتكەن. ويتكەنى، ەرلەر ايەلدەرگە قاراعاندا ۇلكەن ءومىردى 3 جىل ەرتە باستايدى. مۇنى ەسەپتەيتىن بولسا، ناتيجە تەڭەسەدى. ءبىز ءازىر ناقتى قورىتىندى جاساۋعا اسىقپايمىز. دەگەنمەن ايەلدەر قارتايسا دا ەستە ساقتاۋ قابىلەتى جوعارى بولاتىنىن اڭعارۋعا بولادى. بۇل ولاردىڭ ميىنىڭ جاس بولۋىنا بايلانىستى. قازىرگى تاڭدا بۇل گيپوتەزانى ءالى زەرتتەۋدەمىز، - دەيدى ۋنيۆەرسيتەت دوتسەنتى مانۋ گويال. عالىمدار ءوز زەرتتەۋلەرىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا التسگەيمەر دەرتىنىڭ پايدا بولۋىنا دا ميدىڭ قارتايۋى قانشالىقتى اسەر ەتەتىنىن باقىلاپ كورمەك.

Massaget.kz