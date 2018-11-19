قازاقستاندىق «الەم ارۋى» بايقاۋىنا قاتىساتىن بويجەتكەن كىم؟

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В этом году на конкурсе "Мисс Мира" вновь пройдет "Head to Head Challenge", по итогам интернет-голосования которого будут выбраны полуфиналистки конкурса. Наша Екатерина Дворецкая @dvoreckaya__ekaterina вошла в группу 9. Их команда выглядит так: ___ 🇰🇿Казахстан 🇮🇩Индонезия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия 🇦🇱Албания 🇲🇾Малайзия 🇷🇼Руанда ___ В этом году "Head to Head Challenge" вернулся с некоторыми изменениями: 1) девушки разделены на 20 групп, где по итогам интернет-голосования будут выявлены победительницы (из каждой группы по 1 девушке) 2) победительницы всех групп в дальнейшем будут объединены в группы, состоящих только из 2 девушек. Красавицы должны будут представить свой проект "Красота с целью" и продемонстрировать свои ораторские качества. Та девушка, которая победит в данной группе и войдёт в Топ 30 "Мисс Мира 2018". Уже совсем скоро стартует голосование! Готовимся вместе поддерживать нашу красавицу! #missworld #misskazakhstan #missworldkazakhstan #missworldkazakhstan2018 #missworld2018

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) 12 Ноя 2018 в 8:32 PST