عالىمدار ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتۋدىڭ قاراپايىم ءتاسىلىن تاپتى

استانا. قازاقپارات - ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنە جاۋاپتى مي بولىكتەرىنىڭ بايلانىسىن جاقسارتۋ ءۇشىن فيزيكالىق جاتتىعۋلار جاساۋ جەتكىلىكتى. بۇل تۋرالى كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتى مەن جاپونياداعى تسۋكۋبا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدار توبى مالىمدەدى.

ولاردىڭ جۇرگىزگەن زەرتتەۋى "Proceedings of The National Academy of Sciences" جۋرنالىندا جاريالانعان. نەيروبيولوگتار توموگرافتىڭ كومەگىمەن فيزيكالىق جاتتىعۋلارمەن شۇعىلداناتىن ادامداردىڭ مي بەلسەندىلىگىنە ساراپتاما جۇرگىزگەن. ناتيجەسىندە ولاردىڭ ەستە ساقتاۋ قابىلەتى ايتارلىقتاي جاقسى جۇمىس ىستەيتىنىن اڭعارعان. - ءبىز جاڭا جاسۋشالاردىڭ پايدا بولاتىنىن جوققا شىعارمايمىز. ول بەلگىلى ءبىر پروتسەسس، وعان ۋاقىت كەرەك. ءبىراق 10 مينۋتتىق جاتتىعۋلاردىڭ ءوزى ەستە ساقتاۋ قابەلىتىنىڭ جاقسارۋىنا جەتكىلىكتى ەكەنى بايقالدى، - دەيدى عالىمداردىڭ ءبىرى.

دەرەككوز: kaz.tengrinews.kz