اسقار مامين بەيجىڭدە ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جوبالار بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى

استانا. قازاقپارات - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسقار مامين جۇمىس ساپارىمەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات

ءىسساپار اياسىندا ا. مامين بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا ءىرى قارجى، ءوندىرىس، كولىك- لوگيستيكا كورپوراتسيالارىنىڭ باسشىلارىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر وتكىزدى.

«قوس ەلدىڭ باسشىلارىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى ىنتىماقتاستىق ورنادى. «نۇرلى جول» جانە «ۇلى جىبەك جولى ەكونوميكالىق بەلدەۋى» باعدارلامالارى ەكى ەل اراسىنداعى ينۆەستيتسيالىق قارىم- قاتىناستارعا جول اشادى»، - دەدى ا. مامين.

كەلىسسوزدەر اياسىندا Export and Import bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited سياقتى ءىرى قىتاي بانكتەرىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن ينۆەستيسيالىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

سونىمەن قاتار، قازاقستان اۋماعى ارقىلى ترانزيتتىك كونتەينەرلىك تاسىمالداۋ كولەمىن ۇلعايتۋ، «قورعاس - شىعىس قاقپاسى» يندۋستريالىق حابىنىڭ دامۋ بولاشاعى، كەدەنگە اۆتوماتتاندىرۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىعى ورتالىعى قىزمەتتەرىن جەتىلدىرۋ سياقتى سۇراقتار دا قارالدى.

اسقار مامين ليانيۋنگان قالاسىنىڭ مەرىمەن كەزدەسىپ، اتالمىش قالانىڭ پورتى مەن قورعاس بەكەتى اراسىنداعى بىرلەسكەن تەرمينالدى دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.

سونىمەن قاتار، ىسكەرلىك كەزدەسۋلەر اياسىندا، «Gener Tec» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ قازاقستانداعى اۆتوموبيل قۇراستىرۋ جۇمىستارىن دامىتۋ، «China National Building Material Group» كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، شىنى زاۋىتى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ، سونىمەن قاتار مۇناي-حيميا، ەنەرگەتيكا، تاۋ-كەن كومپانيالارىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلدى.