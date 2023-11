ءۇيدى ۇرىلاردان قورعايتىن جۇيە تانىستىرىلدى - كەسكىن

استانا. قازاقپارات - جاپونيانىڭ Leopalace21 ريەلتورلىق كومپانياسى ءۇيدى توناۋشى ۇرىلاردان قورعايتىن Man on the Curtain دەپ اتالاتىن ەرەكشە جۇيەنى ازىرلەپ شىعاردى.

وندا پايدالانىلاتىن شاعىن پروەكتور تەرەزەگە تۇتىلعان پەردەدە ادام سۇلباسىن كورسەتىپ، بوس تۇرعان پاتەردە يەسى جۇرگەن سەكىلدى كەيىپ تانىتادى.

ادەتتە دابىل بەلگىسى ۇرىلار ۇيگە كىرگەننەن كەيىن ىسكە قوسىلادى، كەيدە ءتىپتى قۇرىلعىنى تەز ارادا ءسوندىرىپ تاستاۋعا دا بولادى نەمەسە ول مۇلدەم ىسكە قوسىلماي قالاتىن كەزدەر دە ءجيى بولىپ تۇرادى. بۇل رەتتە ۇيگە بوگدە ادامدار كىرگەننەن كەيىن ىسكە قوسىلاتىن ەمەس، مۇنداي جاعدايدىڭ الدىن الۋعا ارنالعان قولجەتىمدى ادىستەر بۇگىندە جوقتىڭ قاسى.

Leopalace21 كومپانياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى يەسى ءدال قازىر ۇيدە جۇرگەندەي ەتىپ كورسەتەتىن جۇيەنى تانىستىردى. جۇيەنىڭ قۇرىلىسى وتە قاراپايىم: سمارتفونعا قوسىلاتىن پروەكتور ۇزاقتىعى 30 مينۋتقا جەتەتىن اق-قارا ءتۇستى ۆيدەونى ۇزدىكسىز قايتا اينالدىرىپ كورسەتەدى. پايدالانۋشىعا كۇندەلىكتى قايتالاناتىن كورىنىستىڭ بىرنەشە نۇسقاسى ۇسىنىلادى: ءۇي جيناۋ، سپورتپەن شۇعىلدانۋ نەمەسە مۋزىكاعا اۋەستىك.

كومپانيا ۇسىنعان پرومو-روليكتەن كوشەدەن ۇيدەگى ادامنىڭ بەينەسى انىق كورىنەتىنىن بايقاۋعا بولادى. ەكىنشى جاعىنان الىپ قاراعاندا، مۇنداي ءادىس تىم شىنايى ەمەس، سەبەبى كەشكى نەمەسە تۇنگى مەزگىلدە ءۇيدىڭ ءىشى سامالاداي جارىق بولمايتىندىعىن ەسكەرسەك، تۇرعىن ۇيلەردە مۇنداي ايقىن جارىقتاندىرۋ وتە سيرەك قولدانىلادى.

Leopalace21 جۇيەسى ءالى ساتىلىمعا شىققان جوق، ازىرگە كومپانيا ونىڭ تەك بەس ءپروتوتيپىن تەستىلەۋگە ۇسىنىپ وتىر.

Man On The Curtain from ManOnTheCurtain on Vimeo.