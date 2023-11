ينە ساباقتاۋدىڭ ەڭ وڭاي ءتاسىلى - ۆيدەو

استانا. قازاقپارات - قازاقتا ينەنىڭ كوزىنەن وتكەندەي دەگەن بەينەلى ءسوز بار. ول ادامنىڭ ءسوز سويلەۋمەن ءىس-ارەكەتىندەگى شەبەرلىگىمەن ىسكەرلىگىن كورسەتەدى.

ال تەسىگى قۇتتاي عانا ينەنى كوزى وتكىر ءيا قولى ىسمەر ادامدار جىلدام ساباقتايدى. بۇگىنگى تاقىرىپتا سوندايلاردىڭ بىرىنە ارنالعان.

Twitter قولدانۋشىلارى ينە ساباقتاۋدىڭ ەڭ وڭاي ءتاسىلىن كورسەتتى.

دەرەككوز: tjournal.ru

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY