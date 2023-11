اندەرى ەڭ كوپ ساتىلعان مۋزىكانت انىقتالدى

استانا. قازاقپارات - بريتان مۋزىكانتى ەد شيران 2017 -جىلى الەمدە البومدارى ەڭ كوپ ساتىلعان ءانشى بولىپ تانىلدى.

بۇل جاڭا رەيتينگ فونوگرامما شىعارۋشىلاردىڭ حالىقارالىق فەدەراتسياسى (IFPI) سايتىنا جاريالانعان. شيراننىڭ وتكەن جىلى شىققان Divide البومى الەمدىك بەستسەللەر بولىپ، 36 ەلدە مۋلتيپلاتينالىق مارتەبە يەلەندى. ال مۋزىكانتتىڭ ەڭ كوپ ساتىلعان ءانى - "Shape of You". بۇل كومپوزيتسيا 32 ەلدە مۋلتيپلاتينا دەڭگەيىنە جەتكەن.

IFPI رەيتينگى جاسالا باستاعالى العاش رەت ءبىر ءانشىنىڭ البومى مەن سينگلى ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى. «ەد - شىن مانىندە عاجاپ اۆتور جانە ورىنداۋشى، ونى باسقالاردان ەرەكشەلەيتىن نارسە - حيكايالاردى جەتكىزۋ جانە سەزىمدەردى وياتۋ قاسيەتى. ول قاشاندا ءوزىن ءسۇيىپ تىڭدايتىن ادامدارمەن ىشكى بايلانىستا بولادى» ، - دەدى ءانشىنىڭ سينگلدارىن Warner Music Group كومپانياسى ءۇشىن جازۋعا جاۋاپتى ماكس لۋسادا. جىل ءارتىسى رەتىندە IFPI سىيلىعىن بۇعان دەيىن رەپەر Drake (2016) ، انشىلەردەن ادەل (2015) مەن تەيلور سۆيفت (2014) جانە One Direction (2013) توبى يەلەنگەن. بۇل جولعى رەيتينگتە Drake ەكىنشى، تەيلور سۆيفت ءۇشىنشى ورىن الدى. ۇزدىك وندىققا كەندريك لامار، ەمينەم، برۋنو مارس، The Weekend, Imagine Dragons, Linkin Park جانە The Chainsmokers توپتارى كىرگەن.

دەرەككوز: Baq.kz